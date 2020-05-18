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Jaguar I-Pace стоит от&nbsp;5 946 000 рублей, но не пугайтесь — мы нашли электромобили и подешевле (от 250 тысяч)

Jaguar I-Pace стоит от 5 946 000 рублей, но не пугайтесь — мы нашли электромобили и подешевле (от 250 тысяч)

В России и других странах Евразийского экономического союза с начала мая обнулены ввозные пошлины на электромобили (в том числе для физических лиц), и первое следствие этого — существенное снижение цен на Jaguar I-Pace: он подешевел сразу на 300 тысяч рублей. Правда, при ценнике около 6 миллионов рублей разница не столь ощутима. А можно ли купить электромобиль дешевле? Да, и полно вариантов даже за цену Lada Granta.

Не ищите среди новых

Других новых электромобилей в Россию официально не поставляется. Например, распространением Tesla на территории страны занимается компания Moscow Tesla Club, которая не носит статус полноценного представителя марки. Тем не менее через неё можно купить основные модели Tesla (Model S, Model 3 и кроссовер Model X), но ценники — от 4,4 миллиона рублей за новую Tesla Model 3.

Эта Tesla Model S 2013 года стоит 2,5 миллиона рублей

Эта Tesla Model S 2013 года стоит 2,5 миллиона рублей

Остальные производители убрали с российского рынка все электромобили, например, ушёл Mitsubishi i-Miev. Nissan грозился наладить поставки в Россию нового Leaf и даже сертифицировал его, но в нынешних условиях вряд ли дойдёт до официальных продаж.

На вторичном рынке есть выбор

Впрочем, подержанные электромобили в России продаются, и цены на них не всегда космические. Например, большой выбор электромобилей есть за стоимость до полумиллиона рублей — дешевле, чем Lada Granta в средней комплектации.

Nissan Leaf имел спорный дизайн, но, в отличие от многих электромобилей, был не фриковатой повозкой, а полноценным семейным транспортом

Nissan Leaf имел спорный дизайн, но, в отличие от многих электромобилей, был не фриковатой повозкой, а полноценным семейным транспортом

Самым популярным электромобилем России является Nissan Leaf первого поколения — это хетчбэк С-класса, по практичности сравнимый с Ford Focus. «Лифы» пользуются популярностью у жителей загородных домов, которым нужен дешёвый способ добраться до города. Пробеги в этом случае предсказуемы, а поездка получается почти бесплатной. Есть энтузиасты, которые используют в Сибири Nissan Leaf даже зимой.

Mitsubishi Minicab i-Miev выпускаются только для внутреннего рынка Японии, поэтому имеют правый руль. Но для ситикара это не проблема

Mitsubishi Minicab i-Miev выпускаются только для внутреннего рынка Японии, поэтому имеют правый руль. Но для ситикара это не проблема

Из более экзотических вариантов — микровэнчик Mitsubishi Minicab i-Miev. Например, вот эту модель 2011 года отдают за полмиллиона. Владелец такого аппарата как-то рассказывал нам, что зарядки хватает лишь на 90 км, зато электромобиль отличается практичным салоном и удобен в городе.

Mitsubishi i-Miev так и не стал бестселлером. В России он одно время продавался официально по цене от 999 тысяч рублей — чуть ли не вдвое дороже, чем аналогичный бензиновый автомобиль

Mitsubishi i-Miev так и не стал бестселлером. В России он одно время продавался официально по цене от 999 тысяч рублей — чуть ли не вдвое дороже, чем аналогичный бензиновый автомобиль

Ещё одним популярным вариантом является дешёвый Mitsubishi i-Miev: автомобильчик класса Daewoo Matiz, который когда-то пользовался популярностью в качестве рекреационного транспорта, например, для перемещения по клубному посёлку. Правда, езда по трассе на нём удовольствия не доставляет.

«Твизи» — вариант сильно на любителя. Но любители есть

«Твизи» — вариант сильно на любителя. Но любители есть

Совсем уж оригинальным вариантом является Renault Twizy — помесь закрытого квадроцикла и автомобиля с двухместным салоном, в котором пассажир сидит за водителем.

Toyota Coms — вы о таком и не слышали? Мы тоже

Toyota Coms — вы о таком и не слышали? Мы тоже

А самым дешёвым из найденных нами электромобилей является Toyota Coms довольно свежего года по цене в два раза ниже, чем самый доступный новый автомобиль в России. Правда, по возможностям Coms ближе к квадроциклам, чем к автомобилям.

Nissan Leaf второго поколения официально до России так и не добрался, но на вторичном рынке есть почти новые машины

Nissan Leaf второго поколения официально до России так и не добрался, но на вторичном рынке есть почти новые машины

Если поднять ценовую планку до 1,5 миллиона рублей, то можно найти почти новый Nissan Leaf второго поколения, или электросмарт, а если хотите подлинной экзотики, есть даже водородная Toyota Mirai, которая формально тоже относится к электромобилям.

А самая дешёвая из найденных нами Tesla Model S 2013 года стоит от 2,5 миллиона рублей.

Скоростных электрозарядных станций в России мало, поэтому лучше ориентироваться на бытовые розетки. Зарядка от них идёт дольше — обычно всю ночь

Скоростных электрозарядных станций в России мало, поэтому лучше ориентироваться на бытовые розетки. Зарядка от них идёт дольше — обычно всю ночь

Когда стоит покупать электромобиль

Российский рынок разбит на два больших сегмента: те, кто не ограничен в деньгах, покупают электромобили ради фана или «зелёного» имиджа, тем более что возможности электромобилей уже приблизились к автомобилям того же класса. Что касается дешёвых вариантов вроде Nissan Leaf, то основные покупатели — владельцы частных домов. Электромобиль можно заряжать во дворе по бытовому тарифу, используя его для поездок с предсказуемой дальностью, например, в магазин или в соседний посёлок.

Возможно ли, что вы пересядете на электромобиль в обозримом будущем?

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