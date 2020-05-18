В России и других странах Евразийского экономического союза с начала мая обнулены ввозные пошлины на электромобили (в том числе для физических лиц), и первое следствие этого — существенное снижение цен на Jaguar I-Pace: он подешевел сразу на 300 тысяч рублей. Правда, при ценнике около 6 миллионов рублей разница не столь ощутима. А можно ли купить электромобиль дешевле? Да, и полно вариантов даже за цену Lada Granta.



Не ищите среди новых



Других новых электромобилей в Россию официально не поставляется. Например, распространением Tesla на территории страны занимается компания Moscow Tesla Club, которая не носит статус полноценного представителя марки. Тем не менее через неё можно купить основные модели Tesla (Model S, Model 3 и кроссовер Model X), но ценники — от 4,4 миллиона рублей за новую Tesla Model 3.