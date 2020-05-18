В России и других странах Евразийского экономического союза с начала мая обнулены ввозные пошлины на электромобили (в том числе для физических лиц), и первое следствие этого — существенное снижение цен на Jaguar I-Pace: он подешевел сразу на 300 тысяч рублей. Правда, при ценнике около 6 миллионов рублей разница не столь ощутима. А можно ли купить электромобиль дешевле? Да, и полно вариантов даже за цену Lada Granta.
Не ищите среди новых
Других новых электромобилей в Россию официально не поставляется. Например, распространением Tesla на территории страны занимается компания Moscow Tesla Club, которая не носит статус полноценного представителя марки. Тем не менее через неё можно купить основные модели Tesla (Model S, Model 3 и кроссовер Model X), но ценники — от 4,4 миллиона рублей за новую Tesla Model 3.
Остальные производители убрали с российского рынка все электромобили, например, ушёл Mitsubishi i-Miev. Nissan грозился наладить поставки в Россию нового Leaf и даже сертифицировал его, но в нынешних условиях вряд ли дойдёт до официальных продаж.
На вторичном рынке есть выбор
Впрочем, подержанные электромобили в России продаются, и цены на них не всегда космические. Например, большой выбор электромобилей есть за стоимость до полумиллиона рублей — дешевле, чем Lada Granta в средней комплектации.
Самым популярным электромобилем России является Nissan Leaf первого поколения — это хетчбэк С-класса, по практичности сравнимый с Ford Focus. «Лифы» пользуются популярностью у жителей загородных домов, которым нужен дешёвый способ добраться до города. Пробеги в этом случае предсказуемы, а поездка получается почти бесплатной. Есть энтузиасты, которые используют в Сибири Nissan Leaf даже зимой.
Из более экзотических вариантов — микровэнчик Mitsubishi Minicab i-Miev. Например, вот эту модель 2011 года отдают за полмиллиона. Владелец такого аппарата как-то рассказывал нам, что зарядки хватает лишь на 90 км, зато электромобиль отличается практичным салоном и удобен в городе.
Ещё одним популярным вариантом является дешёвый Mitsubishi i-Miev: автомобильчик класса Daewoo Matiz, который когда-то пользовался популярностью в качестве рекреационного транспорта, например, для перемещения по клубному посёлку. Правда, езда по трассе на нём удовольствия не доставляет.
Совсем уж оригинальным вариантом является Renault Twizy — помесь закрытого квадроцикла и автомобиля с двухместным салоном, в котором пассажир сидит за водителем.
А самым дешёвым из найденных нами электромобилей является Toyota Coms довольно свежего года по цене в два раза ниже, чем самый доступный новый автомобиль в России. Правда, по возможностям Coms ближе к квадроциклам, чем к автомобилям.
Если поднять ценовую планку до 1,5 миллиона рублей, то можно найти почти новый Nissan Leaf второго поколения, или электросмарт, а если хотите подлинной экзотики, есть даже водородная Toyota Mirai, которая формально тоже относится к электромобилям.
А самая дешёвая из найденных нами Tesla Model S 2013 года стоит от 2,5 миллиона рублей.
Когда стоит покупать электромобиль
Российский рынок разбит на два больших сегмента: те, кто не ограничен в деньгах, покупают электромобили ради фана или «зелёного» имиджа, тем более что возможности электромобилей уже приблизились к автомобилям того же класса. Что касается дешёвых вариантов вроде Nissan Leaf, то основные покупатели — владельцы частных домов. Электромобиль можно заряжать во дворе по бытовому тарифу, используя его для поездок с предсказуемой дальностью, например, в магазин или в соседний посёлок.