Американские малыши. История семьи из Новосибирска, которая дважды ездила в США рожать детей

Первые роды и кредит на 2 миллиона рублей



С Америкой Дмитрия связывает многое — в 1999 году он ещё школьником выиграл грант на годовое обучение в местном колледже в Калифорнии (позже эта программа была закрыта указом Владимира Путина), спустя три года во время обучения в ТГУ он съездил на лето во Флориду по программе Work and Travel, а затем были частые туристические поездки по разным штатам.



— Я люблю эту страну, люблю её культуру, знаю язык почти на уровне носителя, поэтому когда мы были беременны первым ребёнком, то нам пришла, пусть и не сразу, мысль рожать именно в США. Тем более, здесь очень высокий уровень медицины, и это одна из немногих стран западного мира, которая до сих пор даёт гражданство по праву почвы, — рассказывает новосибирец.



Последний фактор стал решающим, а после этого началась утомительная подготовка к поездке, начиная со сбора всех документов и заканчивая выбором клиники. Повозиться пришлось и с получением визы. К тому моменту, когда Дмитрий и Татьяна собрались на другой континент, из-за напряжённых отношений между Россией и Америкой последняя почти перестала выдавать визы россиянам.

