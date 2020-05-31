Американские малыши. История семьи из Новосибирска, которая дважды ездила в США рожать детей

В семье новосибирцев Дмитрия и Татьяны подрастает двое американцев — и это их родные дети. За последние три года пара дважды съездила в США на роды — и всё для того, чтобы у их сына и дочери было двойное гражданство. Несмотря на скачущий курс доллара, сложность в получении визы и разбушевавшийся коронавирус, пара отважились вновь отважилась на эту авантюру, и, по словам главы семейства, не прогадала. Почему, по их мнению, Новосибирск — не лучшее место для рождения детей, сколько стоят роды в царских условиях американских госпиталей и на каком языке будут разговаривать юные Марк и Элизабет — Дмитрий рассказал корреспонденту НГС Ксении Лысенко.
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Первые роды и кредит на 2 миллиона рублей
С Америкой Дмитрия связывает многое — в 1999 году он ещё школьником выиграл грант на годовое обучение в местном колледже в Калифорнии (позже эта программа была закрыта указом Владимира Путина), спустя три года во время обучения в ТГУ он съездил на лето во Флориду по программе Work and Travel, а затем были частые туристические поездки по разным штатам.
— Я люблю эту страну, люблю её культуру, знаю язык почти на уровне носителя, поэтому когда мы были беременны первым ребёнком, то нам пришла, пусть и не сразу, мысль рожать именно в США. Тем более, здесь очень высокий уровень медицины, и это одна из немногих стран западного мира, которая до сих пор даёт гражданство по праву почвы, — рассказывает новосибирец.
Последний фактор стал решающим, а после этого началась утомительная подготовка к поездке, начиная со сбора всех документов и заканчивая выбором клиники. Повозиться пришлось и с получением визы. К тому моменту, когда Дмитрий и Татьяна собрались на другой континент, из-за напряжённых отношений между Россией и Америкой последняя почти перестала выдавать визы россиянам.
— Срок моей старой визы уже истёк, у Тани в загране были только шенгены. Россияне на тот момент, а это был 2017 год, получали визы в странах Закавказья, Средней Азии, Европе. Наш выбор пал на Казахстан — туда нам было проще всего добраться. В январе мы слетали в Алма-Ату, а вернулись с визой. Первую ступеньку на пути мы, можно сказать, уже преодолели, — делится Дмитрий.
Несмотря на то, что русские пары, которые рожают в Америке, предпочитают, в основном, Флориду, пара этот вариант отмела почти сразу из-за сильной жары (рожать Татьяне предстояло в мае). Другой популярный вариант — Калифорния не подошёл сибирякам из-за своей дороговизны. В итоге, пара остановилась на штате Юта, где достаточно низкие цены, красивая природа и большой выбор клиник. Но главное, по словам Дмитрия, Юта — преимущественно мормонский штат, а мормоны являются приверженцами естественного деторождения. Для пары это было очень важно.
— Поездка в США с учётом всех издержек на рождение одного ребёнка обходится, как минимум, в 2 миллиона рублей. И это при старом курсе — 60 рублей за доллар. В эту сумму входят и перелёты, и плата за клинику, за педиатра, а также проживание и питание. Скажу честно, тогда у меня таких свободных денег не было. Но у меня была шикарная кредитная история, поэтому я попросил кредит в банке и мне его одобрили. Вообще, я не являюсь противником кредитной системы, считаю такую вещь очень полезной. Потом, вернувшись из США с нашим первенцем, я этот кредит быстро закрыл, — рассказывает Дмитрий. — Вообще, конечно, рожать в США ездят люди очень обеспеченные — это, как правило, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, то есть городов-миллионников европейской части России.
И выбирают они, как добавляет Дмитрий, в основном Флориду и Калифорнию. Только пребывание несколько дней в госпитале Нью-Йорка или Лос-Анджелеса обойдётся в 80–100 тысяч долларов.
Вторые роды, или как успеть улететь в США, несмотря на коронавирус
Во время вторых родов пара действовала по отработанной схеме, только о визах можно было уже не беспокоиться — их трёхлетний срок ещё не истёк. Даже роды у Татьяны принял тот же врач, что и в 2017 году. Ему, как рассказывает Дмитрий, уже исполнилось 72 года, однако для США пожилые врачи — не редкость: «Такой возраст для американских докторов совсем не существенный».
На этот раз пара обошлась без кредитов на роды, а использовала те средства, что накопила за два года.
— Мы очень соскучились по Солт-Лейк-Сити к тому моменту. Это красивый город, окружённый горами, есть Большое Солёное озеро, Остров Антилоп — национальный парк штата Юта. Здесь вообще много национальных парков в пределах буквально одного часа езды. Так как роды вновь приходились на май, а в Новосибирске в это время не самая лучшая погода — пылевые бури из-за отвратительной уборки города, было решено вновь ехать в США. Всё просто: я не хочу, чтобы мои дети появлялись на свет в этой грязи. Дети должны рождаться в хорошем климате, там, где большое количество солнечных дней, много зелени, много цветущих деревьев. В Солт-Лейк-Сити, куда ни глянь, всюду видны снежные шапки гор. Тут чистый воздух, и нам всего этого с Таней очень не хватало, — говорит он.
Но из-за пандемии пара до последнего не была уверена, что улетит. Их вылет должен был состояться в конце марта, но уже с 13 числа Трамп прекратил авиасообщение с Европой, к концу марта осталось несколько рейсов из Москвы до США. Накануне поездки Дмитрий узнал у «Аэрофлота», что его и супругу могут не посадить, поскольку они не являются гражданами США. В итоге новосибирцы всё же улетели — помогло американское гражданство двухлетнего Марка. Дмитрий и Татьяна полетели с ним на правах сопровождающих родителей.
Дорога в этот раз заняла у них несколько суток. Вначале они добрались до Москвы, затем до Лос-Анджелеса. Из-за того, что пассажиров на рейсах было катастрофически мало, американская авиакомпания отменила прямой рейс из Лос-Анджелеса до Солт-Лейк-Сити, поэтому новосибирцам пришлось сделать остановку в Сиэттле — билеты и проживание предоставила авиакомпания.
Другой момент — коронавирус — Дмитрия и Татьяну пугал не так сильно, так как они были уверены, что уже переболели им зимой, вернувшись из Таиланда. Впрочем, позже тест на антитела, который Дмитрий сделал уже в Солт-Лейк-Сити, показал, что тела, имунные к коронавирусу, в его крови найдены не были, а потому тот факт, что пара не заболела COVID-19 не иначе как счастливым стечением обстоятельств назвать нельзя. И это на фоне многочисленных перелётов и всплеска заболевания в США, который как раз пришёлся на конец марта. 24 марта пара вылетела из Новосибирска, 27 марта авиасообщение с Россией было почти прекращено. А 7 мая в госпитале Солт-Лейк-Сити появилась на свет Элизабет.
Об устройстве местных клиник и американской жизни пары
Вторые роды прошли гораздо легче, чем первые. Марка оставили с няней, в госпитале Дмитрий и Татьяна провели всего пару дней, после чего Татьяна выписалась, и все вместе они отправились в арендованный дом.
— В Америке рожениц выписывают достаточно быстро, как у нас в России их тут никто неделями не держит. Отдельно хочу сказать про сам госпиталь: где бы ты не лечился, в дорогом или дешёвом госпитале, везде в Америке тебя ждёт обслуживание на уровне хорошего отеля. Шикарное меню, где ты можешь заказать, всё что угодно, от стейка до чизкейка, любые свежевыжатые соки, мороженое, десерты. Нет никакой диеты, наоборот, говорят: кушайте, сколько душе угодно. А я знаю, что в наших роддомах дают кашку или что-то такое — вижу по постам своих знакомых, рожавших в России. Так что рожать в Америке — здорово, хотя бы потому, что ты не чувствуешь себя в больнице, а будто в пятизвёздочном отеле, — делится Дмитрий.
Он оставался в палате Татьяны до родов и после — в госпиталях это разрешается, есть даже специальная раскладывающаяся кровать с постельным бельём для супругов. Для других родственников предусмотрена комната ожидания с автоматами, где можно взять напитки и снеки, а также диванами. Пуповину и у сына, и у дочери Дмитрий перерезал собственноручно, говорит, для Америки это ещё одна стандартная практика.
Кроме высококлассного обслуживания, роженицы получают подарок на выписку с вещами первой необходимости (бутылочки, костюмы для новорождённых, памперсы, носочки), подробный инструктаж о том, как ухаживать за малышом и даже консультации на тему послеродовой депрессии.
Сейчас пара живёт в доме в Солт-Лейк-Сити и регулярно путешествует по окрестностям города, ездит в национальные парки и уже вчетвером посещает гипермаркеты.
— У нас в России как-то не принято с ребёнком до месяца куда-то выходить. Здесь нет таких ограничений в голове у людей, все очень дружелюбны, — замечает он.
Дмитрий и Татьяна иногда оставляют Марка с няней, это им обходится достаточно дёшево — 10 долларов в час. К основным тратам в Америке добавилась и аренда авто, за машину Дмитрий отдаёт 33 доллара в час плюс бензин. Но здесь он, как отмечает молодой отец, очень дешёвый.
— Билеты у нас на конец июня, но я абсолютно убеждён, что ни в июне, ни даже в июле рейсов из-за пандемии ещё не будет. Международное авиасообщение будет восстанавливаться очень долго. Пока у нас есть средства до конца лета. Но уезжать, если честно, отсюда не хочется, нам здесь очень нравится.
«Писали, что мы продали родину»
Два года назад после рождения Марка история семьи попала в новосибирские паблики и некоторые издания, тогда паре пришлось выслушать порцию негатива.
— Были комментарии от хейтеров, которые, наверное, есть и будут всегда. Писали, что мы не патритоты, что мы продали родину, променяли Россию на США. Но я такой человек, что придерживаюсь своего видения ситуации и выбираю свой путь. А если завистники, которые не могут этого сделать из-за отсутствия возможностей, но сделали бы, если такая возможность была, осуждают нас, то что ж… Это их право. Но были и комментарии, в которых нас поддержали. Да и сам я уже здесь, в Америке, знаю много хороших людей, которые, как и мы, прошли этот путь, подготовились и приехали, чтобы дать своим детям путёвку в жизнь, — говорит Дмитрий.
Все знакомые поддержали новосибирцев безоговорочно, а некоторые даже загорелись идеей повторить опыт пары и съездить в Америку на роды.
— Я желаю всем тем, кто хочет родить в Америке, сделать это. Потому что это уникальная возможность, колоссальный опыт - и культурный, и языковой. Пока ещё Трамп не отменил 14-ю поправку к Конституции, то стоит воспользоваться этим шансом, — считает он.
По его словам, он с супругой выполнил для своих детей одну из важнейших миссий — сделал всё, чтобы они появились на свет в США. Сейчас Марк уже изучает английский и знает несколько простых слов, но своё будущее, добавляет Дмитрий, и сын, и дочь определят для себя сами.
— Не нужно ограничиваться только Америкой, мир огромен. Считаю, что и Россия, и Европа, и Америка предоставляют множество возможностей для карьерного и личностного роста, главное — воспользоваться ими. Я всегда всем говорю, что не нужно мыслить национальными категориями, в 21 веке человек — это гражданин мира, в первую очередь, а не только своей страны. Везде можно добиться успеха, везде можно быть счастливым, просто паспорт гражданина США — это дополнительный билет во многие другие страны. Ну, а выберут ли мои дети приехать сюда, это уже будет их решение.
Год назад мы рассказывали историю ещё одной необычной семьи, где воспитывается десять детей. Мама оставила бизнес, чтобы целиком и полностью посвятить себя детям.