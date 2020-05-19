Как Вьетнам жёсткими методами победил коронавирус без жертв — 11 любопытных фактов от бывшего сибиряка

Вьетнаму почти удалось победить коронавирусную инфекцию без жертв — в стране 320 случаев заражения, 260 человек вылечились, 0 умерли. На время пандемии здесь ввели жёсткие меры. Например, если у человека подозревали коронавирус, то весь подъезд в многоэтажке, где он жил, блокировали — людям запрещали выходить из квартир в течение 14 дней. А за появление на улице без маски обычные вьетнамцы (даже не силовики!) и вовсе могли побить друг друга. Наш земляк Илья Колтыгин живет в Хошимине (население почти 9 миллионов человек) и работает генеральным директором одной из крупных вьетнамских корпораций DoiDep. Corp. Он рассказал в прямом эфире нашего Instagram, как в этой стране победили коронавирус. Корреспондент НГС Илья Калинин выбрал 11 самых интересных фактов из получасового разговора с Ильей Колтыгиным.
1. Реакция Вьетнама на коронавирус — уникальна. Это даже признано Всемирной организацией здравоохранения. В свое время Вьетнам пережил пандемию птичьего гриппа, а на день прямого эфира, 15 мая, в стране уже был завершён карантин и по коронавирусу. За всё время борьбы с новой инфекцией во Вьетнаме не погиб ни один человек.
2. Все вновь появляющиеся инфицированные — вернувшиеся в страну вьетнамцы. Помимо них заболевших нет. Все приехавшие из других стран обязаны прожить две недели в лагере под Хошимином, а потом ещё две недели у себя дома в провинции.
3. Карантинный лагерь, где приезжие живут две недели, совсем не похож на пансионат. Это — бывшая военная база, где всем попавшим выдают циновку и пакет риса. Туалет — один на сто человек. Простая еда, жара, отсутствие кондиционеров и все в больших казармах.
4. Первый заражённый появился во Вьетнаме 23 января. Это был приезжий из китайского города Ухань. Через несколько дней страна закрыла границу с Китаем, а через неделю — приостановила работу всех школ и учебных заведений. Говорят, что план по борьбе с коронавирусной инфекцией в стране, когда-то пережившей птичий грипп, был готов еще до появления ковида на территории Вьетнама.
5. Во Вьетнаме был введён жёсткий карантин: здесь закрыли все заведения, кроме продуктовых магазинов. Был также введен тотальный масочный режим. За нахождение на улице или в личной машине без маски нарушителя могли оштрафовать на сумму, эквивалентную 13 000 рублей. Особенно следили за иностранцами. Были случаи, когда обычные вьетнамцы били иностранцев за игнорирование медицинских масок.
6. Перед жилыми домами установили рукомойники. Везде измеряли температуру: перед входом в работающие магазины, учреждения, в каждый подъезд и даже в лифт. Если температура была выше, то надо было дождаться скорую и пройти тестирование или немного подождать и доказать, что ты просто перегрелся от жары. Тесты на ковид во Вьетнаме местные медики разработали через несколько дней после объявления пандемии.
7. Из необычного: в кабине лифта разрешалось находиться не более четырёх человек. Стоять надо было лицом к стене. Эта привычка осталась у вьетнамцев до сих пор. Контролировалось всё, в основном, самими гражданами. Никому не хотелось оказаться на карантине, как оказался закрытым целый район после того, как однажды в баре английский пилот заразил коронавирусом около 40 человек. Этот лётчик оказался самым тяжёлым из всех заболевших, он до сих пор находится в больнице.
8. Однажды в жилом доме обнаружили человека с подозрением на вирус. В течение нескольких минут спецслужбы перегородили вход в подъезд забором и натянули полиэтилен, после чего из подъезда
9. Маски во Вьетнаме никому не выдавали: люди покупали их сами или делали из туалетной бумаги. Как и в России, некоторое время был дефицит масок, а потом на них взлетели цены — до двух долларов за 3 маски, что составляло примерно 50 рублей за штуку.
10. Правительство социалистического Вьетнама помощь никому не выделяло. Всех работодателей, у кого сотрудники были официально оформлены и вынужденно остались без работы, обязали выплачивать всем минимальное пособие — примерно от 4000 до 13 000 рублей. Работникам малого и среднего бизнеса никакой поддержки и льгот вьетнамское государство не оказало.
11. Вьетнам любим российскими туристами за его ценовую доступность, но сейчас, считает Илья Колтыгин, ситуация может измениться. Страна станет более дорогой для иностранных туристов, а турпотоки могут восстановиться в прежнем объёме только в 2021 году. Поэтому вьетнамские власти стали делать ставку на внутренний туризм для своих граждан.
Ранее мы рассказали о коронавирусе в Чехии, где фирмам, нарушившим карантин, грозил штраф в 6 миллионов рублей, в Италии — и как там исчезла из продажи хлорка, в Израиле, где в магазинах начались перебои с куриными яйцами, в США (штат Калифорния), где спекулянты раскупили всю туалетную бумагу и стали продавать её втридорога, в Кении, где по нарушителям режима полиция открывает стрельбу, и на Маврикии, где в магазины пускают строго в определённые дни и по алфавиту.