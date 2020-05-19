— Администрация Института теплофизики СО РАН с глубоким прискорбием извещает, что вследствие тяжелого заболевания на 81-м году ушёл из жизни ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук Евсеев Алексей Романович, — говорится на официальном сайте Института теплофизики имени С. Кутателадзе.

В распоряжении редакции НГС есть копия медицинского документа о смерти Алексея Романовича, в котором указано, что мужчина скончался от уточнённой формы лёгочно-сердечной недостаточности, долевой неуточнённой пневмонии и коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с пометкой, что вирус идентифицирован. Однако в официальные сводки, которые ежедневно публикует оперштаб в Новосибирске, известный учёный не попал.

До последнего работал и занимался спортом

Алексей Евсеев был известным учёным, его имя в профессорских кругах широко известно за пределами не только Новосибирска, но и России. Всю жизнь он прожил в Академгородке, там же и работал — в Институте теплофизики СО РАН.

— Он очень любил свою работу, постоянно находился в институте, всё писал и писал, был фанатом науки, — рассказывает Оксана Евсеева, сноха погибшего. — Особых проблем со здоровьем не имел. работал прям до последних дней, занимался спортом.