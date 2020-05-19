8 мая в госпитале скончался 81-летний Алексей Евсеев — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института теплофизики имени С. Кутателадзе СО РАН. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. В больнице Алексей Романович лежал в одном отделении с женой Галиной Евсеевой — её выписали из больницы в день смерти мужа. В справке о смерти, которую выдали родственникам, в качестве причины указана вирусная инфекция, вызванная COVID-19, но в последних сводках оперштаба нет мужчин такого возраста. Почему родственники считают, что учёный подхватил инфекцию в больнице, рассказывает журналист Алёна Истомина.
— Администрация Института теплофизики СО РАН с глубоким прискорбием извещает, что вследствие тяжелого заболевания на 81-м году ушёл из жизни ведущий научный сотрудник, доктор физико-математических наук Евсеев Алексей Романович, — говорится на официальном сайте Института теплофизики имени С. Кутателадзе.
В распоряжении редакции НГС есть копия медицинского документа о смерти Алексея Романовича, в котором указано, что мужчина скончался от уточнённой формы лёгочно-сердечной недостаточности, долевой неуточнённой пневмонии и коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, с пометкой, что вирус идентифицирован. Однако в официальные сводки, которые ежедневно публикует оперштаб в Новосибирске, известный учёный не попал.
До последнего работал и занимался спортом
Алексей Евсеев был известным учёным, его имя в профессорских кругах широко известно за пределами не только Новосибирска, но и России. Всю жизнь он прожил в Академгородке, там же и работал — в Институте теплофизики СО РАН.
— Он очень любил свою работу, постоянно находился в институте, всё писал и писал, был фанатом науки, — рассказывает Оксана Евсеева, сноха погибшего. — Особых проблем со здоровьем не имел. работал прям до последних дней, занимался спортом.
За границу Алексей Евсеев не выезжал, ни с кем из приезжих не контактировал. Родственники предполагают, что коронавирусом он мог заразиться в стационаре ЦКБ на Пирогова. В начале апреля у Алексея Романовича ухудшилась мелкая моторика рук, начали болеть суставы. Он пролечился в клинической больнице, 6 апреля его выписали.
10 апреля у него начала подниматься температура — сначала 38, потом 39, 40. Три недели температура у доктора наук не опускалась ниже 38.
— В первый же день вызвали скорую. Три дня к ним домой ходил врач, температура эти дни держалась 39–40. И на четвёртый день врач его уже по скорой помощи отправил в первую инфекционную больницу.
Интенсивная терапия, куча антибиотиков
14 апреля температура поднялась у Галины Евсеевой, жены учёного. Супругов вместе госпитализировали в первую инфекционную больницу, во второе отделение.
— Получилось, что её госпитализировали только из-за Алексея Романовича, — считает Оксана Евсеева. — У неё была небольшая температура, у него не ниже 38. В итоге её там тоже лечили по полной.
Алексею Романовичу, по словам родственников, почти сразу стали делать кислородную терапию — несколько раз в день по специальной трубочке давали дышать кислородом. 20 апреля у Евсеева выявили двустороннюю пневмонию и перевели в реанимацию.
— Терапия была интенсивная, куча антибиотиков, одни другие сменяли... В том числе и противотромбозные, и разжижающие кровь препараты. Это очень хорошо. У нас нет вопросов к лечению. Это вирус новый. Конечно, жалко, получается, это некое экспериментальное лечение. Но врачи делали всё, что могли, — подчёркивает Оксана.
28 апреля академика перевели в седьмое отделение инфекционной больницы, в мельцеровский бокс, туда же перевели и супругу — учёный лежал в палате вдвоём с любимой женой. Правда, недолго.
— Он был изнеможён, сильно похудел, в реанимации почти не ел, — вспоминает сноха учёного. — 6 мая ему сделали рентген, на нем одного лёгкого как будто вообще не было, просто белое пятно. Второе с двумя большими белыми полосами и только один участок нормально функционировал. То есть рабочих лёгких почти не было. Представляете, как быстро этот вирус уничтожил лёгкие Алексея Романовича?
Последний анализ на коронавирус пришёл отрицательный. Поэтому 7 мая его перевели в центральную клиническую больницу на Пирогова в Академгородке.
— И 8 мая, в 15:40, меньше чем через сутки, он умирает. Галину Сергеевну выписали из больницы домой в этот же день.
Вне статистики
— В статистике Алексей Романович числится почему-то как выздоровевший, — недоумевает Оксана Евсеева. — При этом на Пирогова нам справку выдали о том, что у нас ковид.
Недавно министр здравоохранения региона Константин Хальзов рассказал НГС, что статистика по смертности от коронавируса в Новосибирской области может запаздывать из-за требования федерального Роспотребнадзора — публиковать данные только на основе результата вскрытия. Но родственники Евсеева недоумевают — учёный погиб 8 мая, на руках у семьи есть справка, в которой в причинах смерти указан COVID-19, но в сводке Оперативного штаба по Новосибирской области на вчерашний день, 18 мая, Алексея Романовича до сих пор нет. По последним данным от оперштаба, в регионе погибли 20 человек.
В Министерстве здравоохранения затруднились оперативно прокомментировать эту ситуацию. Корреспондент НГС направил официальный запрос с просьбой объяснить, почему Алексей Евсеев не попал в официальную статистику. Ответ пока не поступил.
НГС уже писал о похожем случае — оперштаб не внёс умершего 53-летнего музыканта Новосибирского театра оперы и балета Павла Буркова в список жертв коронавируса. Мужчина почти месяц лечился от COVID-19. Он умер 12 мая, близкие считают, что на фоне ковида у музыканта развилась вирусно-бактериальная пневмония и лёгочная недостаточность. При этом в официальную статистику музыкант не попал, но родственников заставляют хоронить музыканта как умершего от коронавирусной инфекции.
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