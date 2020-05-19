«Тойота», как известно, не ломается, и 10 лет для машин этой марки — самый расцвет жизни. Если автомобиль младше, то еще лучше — такой сейчас может стоить дороже, чем на момент покупки, ведь марка очень хорошо сохраняет цену. Какие модели «Тойоты» и каких поколений были наиболее популярны у новосибирцев за последнее десятилетие — подробнее в обзоре НГС.
Toyota Corolla E150
Рестайлинговая Toyota Corolla 10-го поколения выпускалась с 2010 года по 2013-й, была очень популярна и сейчас на вторичке представлен большой выбор таких машин. Это последняя «трушная» Corolla с классическим гидроавтоматом, надежная и неприхотливая. В основном распространены автомобили с 1,6-литровым 124-сильным двигателем в средних комплектациях, есть и топовые версии с бесключевым доступом, камерой заднего вида, кнопкой запуска двигателя. Нечего экстраординарного в этой модели нет, но вот к примеру, какое повышенное внимание уделено безопасности — целых 7 подушек, включая коленную водителя. На вторичке эти «Короллы» стоят от 500 до 800 тысяч рублей, подробнее на них смотрите тут.
Toyota Camry XV50
Toyota Camry в 50-м кузове вышла в 2011 году и с двумя рестайлингами охватила практически всё десятилетие. На механике этих машин уже не найти, только на автомате. Самый массовый двигатель — 2,5 литровый, 171-сильный, но были и «крайности» — слабый 2-литровый мотор и мощный 3,5-литровый. На вторичке много вариантов Camry в достойном оснащении — с кожаным салоном, мультимедийкой, парктрониками, камерой заднего вида, ксеноновой оптикой, омывателями фар. Camry XV50 первых годов выпуска (2011–2014) сейчас можно купить за сумму даже меньше миллиона — примеры увидите здесь.
Toyota RAV4 IV
Кроссовер Toyota RAV4 четвертого поколения вышел в 2012 году, претерпел один рестайлинг и тоже символизирует собой целое десятилетие. Стандартный набор для этой машины — 2-литровый 146-сильный двигатель, вариатор, полный привод. Были комплектации с 2,5-литровым мотором и автоматом, а так же с дизелями. Кроссовер серьезно вырос в размерах по сравнению со своим предшественником, перестал быть «девчачьим», завоевал популярность благодаря просторному салону и хорошему оснащению. И даже вариатор не смог подорвать эту популярность. Сколько стоят RAV4 четвертого поколения — смотрите тут.
Toyota Land Cruiser 200 (2007–2015)
Land Cruiser 200 образца 2007 года с одним рестайлингом — самый массовый сейчас «Крузак» на наших улицах. О таком мечтают многие сибиряки, как бы там не говорили про отсталые технологии, слабую управляемость и прожорливость. Благо цены на 10-летние экземпляры уже не такие космические, порядка 1,8 миллиона рублей — цена нового кроссовера класса C-SUV в скромной комплектации. Значительная часть «Крузеров» на вторичке представлена с 4,7-литровым 288-сильным бензиновым двигателем, есть и 4,5-литровые дизели. Привод разумеется полный, коробка автомат. Подробнее, сколько стоят эти внедорожники разных годов выпуска, вы узнаете тут.
Toyota Land Cruiser Prado (2009–2017)
Эти «Прадики» всё-же чуть менее популярны старшего «Крузака», хоть и стоят подешевле (одного года выпуска). На вторичке внедорожник предлагается в основном с 3-литровым 173-сильным дизелем, но есть и «дохлый» 2,7-литровый бензиновый мотор. Привод передний, коробка автоматическая. Выбирать «Прадо» имеет смысл с дизелем, поскольку будет хоть какая-то экономия топлива при достаточной мощности. В этом и есть одно из преимуществ «Прадо» перед «Крузером» при обдумывании покупки. Сколько конкретно стоят «Прадики» указанного поколения — смотрите здесь.
Какую «Тойоту» вы бы хотели себе?
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