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Toyota Corolla

Toyota Corolla

«Тойота», как известно, не ломается, и 10 лет для машин этой марки — самый расцвет жизни. Если автомобиль младше, то еще лучше — такой сейчас может стоить дороже, чем на момент покупки, ведь марка очень хорошо сохраняет цену. Какие модели «Тойоты» и каких поколений были наиболее популярны у новосибирцев за последнее десятилетие — подробнее в обзоре НГС.

Toyota Corolla E150

Toyota Corolla E150

Toyota Corolla E150

Рестайлинговая Toyota Corolla 10-го поколения выпускалась с 2010 года по 2013-й, была очень популярна и сейчас на вторичке представлен большой выбор таких машин. Это последняя «трушная» Corolla с классическим гидроавтоматом, надежная и неприхотливая. В основном распространены автомобили с 1,6-литровым 124-сильным двигателем в средних комплектациях, есть и топовые версии с бесключевым доступом, камерой заднего вида, кнопкой запуска двигателя. Нечего экстраординарного в этой модели нет, но вот к примеру, какое повышенное внимание уделено безопасности — целых 7 подушек, включая коленную водителя. На вторичке эти «Короллы» стоят от 500 до 800 тысяч рублей, подробнее на них смотрите тут.

Toyota Camry XV50

Toyota Camry XV50&nbsp;<br>

Toyota Camry XV50 

Toyota Camry в 50-м кузове вышла в 2011 году и с двумя рестайлингами охватила практически всё десятилетие. На механике этих машин уже не найти, только на автомате. Самый массовый двигатель — 2,5 литровый, 171-сильный, но были и «крайности» — слабый 2-литровый мотор и мощный 3,5-литровый. На вторичке много вариантов Camry в достойном оснащении — с кожаным салоном, мультимедийкой, парктрониками, камерой заднего вида, ксеноновой оптикой, омывателями фар. Camry XV50 первых годов выпуска (2011–2014) сейчас можно купить за сумму даже меньше миллиона — примеры увидите здесь.

Toyota RAV4 IV

Toyota RAV4 IV<br>

Toyota RAV4 IV

Кроссовер Toyota RAV4 четвертого поколения вышел в 2012 году, претерпел один рестайлинг и тоже символизирует собой целое десятилетие. Стандартный набор для этой машины — 2-литровый 146-сильный двигатель, вариатор, полный привод. Были комплектации с 2,5-литровым мотором и автоматом, а так же с дизелями. Кроссовер серьезно вырос в размерах по сравнению со своим предшественником, перестал быть «девчачьим», завоевал популярность благодаря просторному салону и хорошему оснащению. И даже вариатор не смог подорвать эту популярность. Сколько стоят RAV4 четвертого поколения — смотрите тут.

Toyota Land Cruiser 200 (2007–2015)

Toyota Land Cruiser Prado (2009–2017)

Toyota Land Cruiser Prado (2009–2017)

Land Cruiser 200 образца 2007 года с одним рестайлингом — самый массовый сейчас «Крузак» на наших улицах. О таком мечтают многие сибиряки, как бы там не говорили про отсталые технологии, слабую управляемость и прожорливость. Благо цены на 10-летние экземпляры уже не такие космические, порядка 1,8 миллиона рублей — цена нового кроссовера класса C-SUV в скромной комплектации. Значительная часть «Крузеров» на вторичке представлена с 4,7-литровым 288-сильным бензиновым двигателем, есть и 4,5-литровые дизели. Привод разумеется полный, коробка автомат. Подробнее, сколько стоят эти внедорожники разных годов выпуска, вы узнаете тут.

Toyota Land Cruiser Prado (2009–2017)

Toyota Land Cruiser Prado (2009–2017)

Toyota Land Cruiser Prado (2009–2017)

Эти «Прадики» всё-же чуть менее популярны старшего «Крузака», хоть и стоят подешевле (одного года выпуска). На вторичке внедорожник предлагается в основном с 3-литровым 173-сильным дизелем, но есть и «дохлый» 2,7-литровый бензиновый мотор. Привод передний, коробка автоматическая. Выбирать «Прадо» имеет смысл с дизелем, поскольку будет хоть какая-то экономия топлива при достаточной мощности. В этом и есть одно из преимуществ «Прадо» перед «Крузером» при обдумывании покупки. Сколько конкретно стоят «Прадики» указанного поколения — смотрите здесь.

Какую «Тойоту» вы бы хотели себе?

    Почитайте еще об автомобилях, которые пугают автоподставщиков — в таких вас не посмеют тронуть.

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    Авто с пробегомToyota
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