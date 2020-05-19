Рестайлинговая Toyota Corolla 10-го поколения выпускалась с 2010 года по 2013-й, была очень популярна и сейчас на вторичке представлен большой выбор таких машин. Это последняя «трушная» Corolla с классическим гидроавтоматом, надежная и неприхотливая. В основном распространены автомобили с 1,6-литровым 124-сильным двигателем в средних комплектациях, есть и топовые версии с бесключевым доступом, камерой заднего вида, кнопкой запуска двигателя. Нечего экстраординарного в этой модели нет, но вот к примеру, какое повышенное внимание уделено безопасности — целых 7 подушек, включая коленную водителя. На вторичке эти «Короллы» стоят от 500 до 800 тысяч рублей, подробнее на них смотрите тут.

