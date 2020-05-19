Коронавирус ударил почти по всем сферам бизнеса. Два месяца простоя, безденежье и необходимость всё равно платить сотрудникам зарплату вынудила многих предпринимателей пересмотреть свою работу. Кто-то закрыл бизнес, кто-то придумал новое направление, а кто-то решил избавиться от некогда прибыльного актива. А что если поймать момент и начать вести свой дело именно сейчас? Журналист НГС Мария Тищенко нашла готовый бизнес, который можно купить в Новосибирске прямо сейчас. И никаких миллионов для этого не надо — достаточно иметь в кармане от 50 до 300 тысяч рублей.
Готовый бизнес пользуется популярностью, несмотря на пандемию. Двухнедельный мониторинг объявлений показал, что предложения до 100 тысяч рублей исчезают практических мгновенно — либо владельцы передумывают продавать свой бизнес, либо его на самом деле покупают. Особенно сократилось количество выставленных на продажу точек с кофе, которые стоили в районе 30 тысяч рублей. Сейчас за такую цену на Avito есть только точка в аренду.
Что еще можно купить на сумму до 300 тысяч рублей? Смотрите в нашем обзоре.
Экомагазин с вареньем и сувенирами. 55 тысяч рублей
Видимо, магазин так и называется «Из Сибири», раз авторы объявления говорят, что продают такую вывеску в комплексе с оборудованием. За эти деньги покупателю предлагают стеллажи из сосны с подсветкой, кассовую зону и настенные полки из этого же дерева, крутящийся барный стул, сканер штрихкодов, кассу для курьера и небольшую стремянку. Видимо, для запуска этого действительно хватит. А если вы хотите получить сразу ещё и сайт, соцсети и базу клиентов, то нужно будет заплатить практически в два раза больше — 100 тысяч.
Авторы объявления уверяют, что эта тема в тренде и набирает обороты, особенно много продаж с сентября по март. Они развивали бизнес три года, но пишут, что переезжают и занимаются другим бизнесом в другом регионе России, а с этим готовы помочь новому владельцу войти во все бизнес-процессы.
Реставрация пухоперьевых изделий. 130 тысяч рублей
Бизнес для тех, кто хочет заняться какой-то ручной работой. Авторы объявления уверяют, что бизнес раскручен: они работали сами, а от клиентов были только хорошие отзывы. Но продают из-за переезда в деревню, поэтому цена снижена.
Студия растяжки в центре города. 150 тысяч
— Располагается в бизнес-центре в Центральном районе. В студии проводятся занятия по направлениям растяжка, здоровая спина, airstretching, растяжка с прокачкой, — перечисляют владельцы.
По их словам, среднемесячная выручка — 200 тысяч рублей, расходы — 160 тысяч, поэтому чистая прибыль — 40 тысяч.
В стоимость входит всё оборудование, соцсети, клиентская база, проект по онлайн-тренировкам в Instagram. Штат укомплектован, есть даже smm-специалист.
Ногтевая студия. 159 тысяч
Nail-студия находится в центре Новосибирска, около площади Ленина.
— Идеально подойдёт для мастера, который решил начать работать на себя. Низкая арендная плата — 18 500, один хороший мастер на субаренде — отдаёт 6 тысяч, можно предложить ей клиентов на процент, — описывает преимущества владелица студии, которая собирается уехать из России.
В стоимость входят: платёж по аренде за один месяц и обеспечительный платёж, все инструменты и материалы для мастера: гель-лаки и базы — более 500 оттенков, девять комплектов инструментов для аппаратного и комбинированного маникюра; материалы для дизайна ногтей, мебель на двух мастеров, стеллажи и даже два больших фикуса (и так далее).
Зоомагазин. 200 тысяч
Нынешнему владельцу бизнеса, по его словам, не хватает времени, поэтому он и расстаётся с этим делом, при этом готов в течение месяца помогать с ведением дел.
— Магазин полностью автоматизирован, товарный учёт ведется в программе 1С. Подключена онлайн-касса. Лояльная арендная плата. Также покупатель получит перечень всех поставщиков. На остальные вопросы отвечу по телефону, — обещает владелец.
В стоимость входят торговое оборудование, кассовый аппарат, товарный остаток, светящаяся вывеска, которая автоматически включается при наступлении темноты, городской номер рабочего телефона и аккаунт в Instagram.
Цветочный салон. 270 тысяч
Владелице этого салона тоже не хватает на него времени из-за другой работы, поэтому она с ним расстаётся:
— Цветочный салон подойдёт как для новичка, так и профессионального флориста. Можно работать уже на следующий день! — уверяет она.
Направление работы — букеты с доставкой, игрушки, шары и растения в горшках. В стоимость входят профессиональный холодильник с полками, мебель, инструменты, товарный остаток, баллон с гелием, сигнализация и пожарная охрана.
Частный детский сад. 300 тысяч
Этот детский сад находится в районе Ленинского ЗАГСа, его площадь — 75 квадратов. Количество мест на полный день — 12, а сейчас его посещают 10 человек, говорится в объявлении. Есть няня, воспитатель и приходящий учитель музыки. Прибыль при 100% загрузке — 80 тысяч рублей. Есть раскрученные группы в соцсетях.
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