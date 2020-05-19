Готовый бизнес пользуется популярностью, несмотря на пандемию. Двухнедельный мониторинг объявлений показал, что предложения до 100 тысяч рублей исчезают практических мгновенно — либо владельцы передумывают продавать свой бизнес, либо его на самом деле покупают. Особенно сократилось количество выставленных на продажу точек с кофе, которые стоили в районе 30 тысяч рублей. Сейчас за такую цену на Avito есть только точка в аренду.

Что еще можно купить на сумму до 300 тысяч рублей? Смотрите в нашем обзоре.

Экомагазин с вареньем и сувенирами. 55 тысяч рублей

Видимо, магазин так и называется «Из Сибири», раз авторы объявления говорят, что продают такую вывеску в комплексе с оборудованием. За эти деньги покупателю предлагают стеллажи из сосны с подсветкой, кассовую зону и настенные полки из этого же дерева, крутящийся барный стул, сканер штрихкодов, кассу для курьера и небольшую стремянку. Видимо, для запуска этого действительно хватит. А если вы хотите получить сразу ещё и сайт, соцсети и базу клиентов, то нужно будет заплатить практически в два раза больше — 100 тысяч.