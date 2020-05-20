В Новосибирске от коронавируса выздоровели 692 человека, но они не спешат рассказывать свои истории. Многие горожане стараются скрыть болезнь, даже если самое страшное уже позади. Бывший новосибирец Антон выздоровел от коронавируса, но решился на рассказ только в маске. Ему 32 года, он всегда легко переносил все болезни, никаких сопутствующих заболеваний у него не было. Поэтому когда сибиряк увидел свой снимок лёгких — у него был шок. Антон рассказал корреспонденту НГС Елене Гурьяновой, как полтора месяца боролся с болезнью и как его лечили в московской Коммунарке. Далее от первого лица.
Как я заболел
Я достаточно продолжительное время просто хворал, как это бывает весной. Списывал всё на высокую активность и больший объем работы в связи с начавшимися ограничениями и возросшим спросом на нашу деятельность. Так длилось недели три — головная боль, небольшой кашель и утомляемость. Всё, другого ничего не было. Я даже особо не лечился, по совету друзей пил иммуностимулирующие, но ничего не менялось (что и следовало ожидать).
Температуры ни разу не было. В общем, предпосылок не было, кроме того, что последние полторы недели перед моим часом икс не пропал нюх. Это было несвойственное чувство, которого никогда не было, когда ты, например, обжаривая лук или чеснок, не чувствуешь тот набор вкусов.
В день икс ничего не предвещало беды. Вокруг меня уже было довольно много заболевших коллег в разной стадии заболевания. Я решил, что нужно исключить вообще мою болезнь и поехал сделал КТ (компьютерную томографию грудной клетки). Результат был неутешительный: оба легких поражены, вовсю бушует пневмония в обоих легких, матовое стекло и так далее. По диагностике у меня КТ-2 — показатели ковидной пневмонии.
Как я попал в больницу
Я сразу поехал домой, вызвал скорую. Приехали — ещё раз обследовали, сказали, что вовремя обратился, и забрали в больницу. Если бы результата КТ не было, то я прошел бы еще 10 кругов ада. При моих симптомах, вероятнее всего, даже не повезли бы на КТ и посадили на карантин, взяв мазок, еще бы 7–8 дней ждал результат.
Как меня лечили в больнице
В больнице впервые за долгое время взяли тест (сдавал до этого месяц назад, был отрицательный результат) и положили в отдельную палату. Лечили капельницами, таблетками и уколами в живот. Причем уколы начали ставить день на четвёртый. Почти в полночь судорожно забежал медбрат и сказал: срочное указание — всем ставить. Кстати, многим дают препараты, которые имеют эффект, но не доказаны, типа противомалярийных. Мне их не давали.
В первые дни лечения моё состояние ухудшилось: появились температура, одышка и давление (вовремя лёг). Далее, после терапии, всё начало улучшаться. Меня повторно обследовали и отправили долечиваться на дом. На момент выписки (пролежал я 8 дней) у меня была пневмония КТ-1. В прошлом с таким бы не выписали, но сейчас нужно освобождать места для тяжелых, и я в общем-то не был против.
Как долечивался дома
Долечивание дома было уже очень формальным. Продолжать пить назначенные в больничной выписке лекарства, лежать и спать на животе и всё. Подписали десяток документов, взяли очередной тест и подсунули подписать карантин на 14 дней. Каждые 5 дней приходили и каждые 2 дня звонили и спрашивали самочувствие. 20 дней прошло, потом 10 кругов ада в поликлинике и всё. Снова официально работаю.
Сколько пришлось лечиться
Больничный длился 28 дней. Добавить пару недель до, это около 1,5 месяцев. Тест отрицательный пришёл сразу после больницы, поэтому сам карантин мне не продлевали больше. Сейчас я уже работаю. У меня в одном лёгком ещё присутствуют очаги, но это само пройдёт.
Было ли страшно и боюсь ли теперь
Мне было страшно, когда я увидел результат КТ. Я — человек, который переносит грипп на ногах и на третьи сутки уже ничего не остаётся, никогда не болею. А тут у меня ядерная вторая степень двухсторонней пневмонии почти без симптомов. Да, было страшно.
Переживаю за родителей в Новосибирске. Переживаю, что, возможно, там нет большой практики по лечению этой болезни. Просто в Москве есть 80 000 перепрофилированных коек, в Москве каждому заболевшему выдают таблетки даже в лёгкой форме, а в регионах нет. Средств защиты здесь тоже не хватает: скорая ко мне приезжала даже не в респираторе, а в маске, потому что кончились респираторы.
Но меня радует, что Москва очень хорошо делится с регионами всеми открытиями и новыми методами лечения при тех или иных симптомах и каждую субботу медики обмениваются этой информацией.
За коллег тоже страшно. Нам приходится работать в эпицентрах, есть заболевшие, с разными степенями тяжести. Да и вообще я знаю больше сотни заболевших, от этого тревожно.
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