Как я заболел



Я достаточно продолжительное время просто хворал, как это бывает весной. Списывал всё на высокую активность и больший объем работы в связи с начавшимися ограничениями и возросшим спросом на нашу деятельность. Так длилось недели три — головная боль, небольшой кашель и утомляемость. Всё, другого ничего не было. Я даже особо не лечился, по совету друзей пил иммуностимулирующие, но ничего не менялось (что и следовало ожидать).

Температуры ни разу не было. В общем, предпосылок не было, кроме того, что последние полторы недели перед моим часом икс не пропал нюх. Это было несвойственное чувство, которого никогда не было, когда ты, например, обжаривая лук или чеснок, не чувствуешь тот набор вкусов.

В день икс ничего не предвещало беды. Вокруг меня уже было довольно много заболевших коллег в разной стадии заболевания. Я решил, что нужно исключить вообще мою болезнь и поехал сделал КТ (компьютерную томографию грудной клетки). Результат был неутешительный: оба легких поражены, вовсю бушует пневмония в обоих легких, матовое стекло и так далее. По диагностике у меня КТ-2 — показатели ковидной пневмонии.