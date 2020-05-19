Разглядываем новый 7-местный кроссовер, который в топе стоит 1,7 миллиона — как самый пустой Toyota RAV4

Да, Chery Tiggo 8 длинный, но не слишком широк и внешне не воспринимается очень уж большим автомобилем. Внешность у кроссовера спокойная, можно даже сказать добродушная — агрессии и каких-то интересных решений в экстерьере нет, но нет и откровенных ляпов. Посмотрите наше видео и оцените дизайн, размеры и пропорции Tiggo 8.

Кроссовер оснащается исключительно 2-литровым турбомотором мощностью 170 сил и вариаторной коробкой передач. Клиренс вроде бы неплох для легкого бездорожья — 19 сантиметров, но привод только передний, так что соваться в грязь на «китайце» вряд ли будет разумным.

