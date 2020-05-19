Разглядываем новый 7-местный кроссовер, который в топе стоит 1,7 миллиона — как самый пустой Toyota RAV4

На рынок вышел Chery Tiggo 8 — топовый кроссовер китайской марки Chery, который мечется между двумя подсегментами — SUV-C и SUV-D. «Китаец» достаточно длинный, вместительный, с огромным багажником и интересным салоном. Аналогичный по оснащению автомобиль «обычных» марок будет стоить далеко за 2 миллиона рублей, а этот продается за 1,7 миллиона рублей — чем не повод задуматься о покупке. Только лучше сразу ознакомиться с плюсами и минусами машины — подробнее в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Видео: Антон Дигаев
Chery Tiggo 8 (предоставлен дилером «Луна Авто») со своими 4700 мм длины формально относится к классу среднеразмерных кроссоверов SUV-D, но по сути это всё же SUV-C, где обитают Toyota RAV4, Nissan X-Trail и многие другие.
Да, Chery Tiggo 8 длинный, но не слишком широк и внешне не воспринимается очень уж большим автомобилем. Внешность у кроссовера спокойная, можно даже сказать добродушная — агрессии и каких-то интересных решений в экстерьере нет, но нет и откровенных ляпов. Посмотрите наше видео и оцените дизайн, размеры и пропорции Tiggo 8.
Кроссовер оснащается исключительно 2-литровым турбомотором мощностью 170 сил и вариаторной коробкой передач. Клиренс вроде бы неплох для легкого бездорожья — 19 сантиметров, но привод только передний, так что соваться в грязь на «китайце» вряд ли будет разумным.
В салоне просторно и приятно, материалы не вызывают раздражения, мультимедийка работает быстро, приборная панель представлена исключительно в цифровом формате. Есть третий раскладываемый ряд сидений на два места.
Итак, что же можно отнести к безусловным плюсам автомобиля.
Просторный салон на семь мест
Салон автомобиля радует не только интересным дизайном, качественными материалами и аккуратной сборкой, но и приличным запасом пространства. Особенно стоит выделить второй ряд, где можно сидеть нога на ногу, а между головой и крышей помещается два кулака. Места третьего ряда, конечно, не такие комфортные, но, по крайне мере, сгодятся для детей и невысоких взрослых людей.
Большой багажник с электроприводом
Когда третий ряд сидений сложен, в нашем распоряжении находятся 892 литра багажного пространства — это, прямо скажем, отличный показатель. Под полом аккуратно оформлены отсеки и органайзеры, есть место для шторки. В самом багажнике — фонарь освещения, крючки, розетка. Дверь оснащена электроприводом, который работает достаточно шустро.
Плавность хода и энергоемкость подвески
Chery Tiggo 8 можно назвать очень мягким автомобилем, комфортным для передвижения по разбитым дорогам. Подвеска тщательно фильтрует всю мелкую дрожь на неровностях и заботливо сглаживает острые удары на приличных ямах. На проселке по большим волнам можно мчаться с хорошей скоростью — ходов подвески хватает с лихвой, пробои вам не грозят.
Динамика
Разгон у кроссовера не ураганный, но и медленной машину назвать нельзя — 10 секунд до сотни. 170 турбированных сил позволяют оптимально ускориться, уверенно пойти на обгон, быстро сманеврировать в потоке. Правда звучит двигатель натужно, а управление тягой имеет свои нюансы, о которых скажем ниже.
Оснащенность и цена
За 1,7 миллиона рублей, что стоит наша топовая комплектация, мы имеем светодиодную оптику, двухзонный климат, подогрев всех сидений, кожаный салон, электропривод сидений, электропривод багажника, круиз, мультимедийную систему, систему кругового обзора, парктроники, бесключевой доступ, электрообогрев лобового стекла, 6 подушек безопасности, 18-дюймовые колеса. Кроссоверы, к примеру, японских марок только начинаются с 1,7 миллиона — это будут пустые слабые версии.
А теперь пять недостатков нашего «китайца»
Нюансы рулежки и управления тягой
Руль у Chery Tiggo 8 слишком легкий, он не дает достаточной обратной связи. На высоких скоростях приходится нащупывать курс микроподруливаниями. Нелинейная связь по педали газа — легкие усилия на акселераторе почти не дают прироста тяги, приходится давить сильнее — автомобиль «задумывается» и потом бросается крутить двигатель изо всех сил. Вариатор при этом не склонен имитировать переключения автомата, и весь процесс разгона происходит на высших оборотах с монотонным жужжанием двигателя.
Передние сиденья
Хоть кресла и изготовлены из неплохого кожзама, имеют приличный внешний вид, а водительское даже оснащено электроприводом, всё портит слишком развитая боковая поддержка подушек сидения — сказанное относится к передним креслам. В итоге в этих креслах просто помещаешься с трудом и привыкнуть к этому не можешь. Сзади всё более-менее нормально.
Крены
Мягкая комфортная подвеска Chery Tiggo 8 ожидаемо дает большие крены — автомобиль заваливается даже в некрутых медленных поворотах. Если же маневрировать активней и закладывать крутые дуги, кроссовер буквально приседает одной стороной чуть ли не до асфальта. И не спасает даже избыточная боковая поддержка кресел.
Блок климата
Климатический блок красиво оформлен, однако его дисплей с показаниями температуры и режима работы слишком блеклый — на солнце ничего практически не видно. Не видно и подсветки меленьких кнопок подогрева сидений, обдува лобовика, рециркуляции и прочих.
Проблемы с раскладыванием сидений второго и третьего рядов
Чтобы разложить или сдвинуть эти сиденья, приходится прикладывать очень большие усилия — спинки и салазки настроены так, что сопротивляются изо всех сил. Это некомфортно даже для мужчины, а уж дети и женщины наверняка попыхтят, прежде чем сдвинут сиденье второго ряда и проберутся на третий.