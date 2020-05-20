Дорогие читатели, мы вновь запускаем рубрику «Маленький, но гордый бизнес», которая посвящена новосибирцам, рискнувшим открыть своё дело. Мария Подкорытова работала юристом восемь лет, а в декрете поняла, что хочет заниматься другим делом — изготовлением фотозон. Её поддержал муж. Постепенно они наработали базу клиентов, а недавно поняли, что им нужно своё пространство, и открыли фотостудию Senosoloma в самый разгар коронавируса, обещая своим клиентам менять интерьер каждый месяц. Журналист НГС Мария Тищенко узнала, как они пережили закрытие на изоляцию и какими проектами хотят удивлять новосибирцев.
Как юрист стала делать необычные фотозоны
У Марии Подкорытовой нет художественного образования, она юрист. Восемь лет она работала в разных организациях — в арбитражном суде, пенсионном фонде, частной юридической компании. А в декрете поняла, что хочет заниматься декором. Сейчас ей помогает муж Дмитрий в свободное от основной работы время. Первую фотозону они сделали для благотворительного проекта. И в тот же вечер у Маши появились два заказчика.
— И нас стали рекомендовать. В первый год мы очень много участвовали в проектах на рекламной основе, бартерной. Мы брали любую работу — оттачивали своё мастерство и пытались тем самым примелькаться в городе, — вспоминает Маша.
Примерно через три месяца они создали страницу в Instagram. И стали получать заказчиков либо там, либо по рекомендациям. Других каналов продаж у них нет.
Пара хотела придумать простое название для своего дела и в итоге «Senosoloma» предложил Дмитрий.
— Это сыграло с нами небольшую злую шутку: многие заказчики думали, что на наших фотозонах обязательно должно быть сено. К тому же, первые фотозоны у нас получались в деревенском стиле, мы использовали доступный декор — сено, бочки. Но сено —необязательный атрибут: мы можем сделать всё что угодно, — поясняет Маша.
Сейчас большинство их изделий — из дерева. И пара любит переделывать старые вещи. Все изготовленные фотозоны семья отдаёт клиентам.
Видео: Антон Дигаев
— Проблема этого бизнеса в том, что многие не видят его ценность: зачем платить 30–40 тысяч за фотозону, которая отработает два-три часа. Многие считают, что это деньги на ветер. Но они сделаны так, что прослужат много лет, — уверяет девушка.
За четыре года работы не обошлось и без курьёзных случаев, хотя Маша говорит, что, к счастью, в основном всё было хорошо.
— Был случай, когда заказчик забронировал мероприятие на 26 число, а оно было 24. И он был уверен, что все в курсе. К счастью, за день заказчик уточнил, всё ли по плану завтра. Всё было уже готово, поэтому этот человек стал постоянным клиентом. Хотя не скрою, иногда всё делается в последнюю ночь, — смеётся она.
«Больше никаких денег я не закладывала»
Маша и Дима постоянно проводили различные мастер-классы, устраивали фотодни для взрослых и детей, им приходилось с кем-то коллаборироваться, искать площадку.
— В этом году подумали, что нам нужно своё такое пространство. Придумали такой формат, которого, как мне кажется, нет в нашем городе, и открыли 5 марта 2020 года, — говорит владелица фотостудии.
Если изначально их бизнес по сути не требовал вложений, потому что все материалы для фотозон они покупали на предоплату, то теперь они вложили 350 тысяч в создание студии.
— Я искала помещение так, чтобы оно мне откликалось прежде всего. Мне же нужно творческое пространство, хотелось, чтобы вокруг было красиво. Большие окна, первый этаж. Я ставила для себя плату за аренду не более 35 тысяч в месяц. Я не закладывала никакие деньги на подобный случай (пандемию коронавируса — Прим.ред.). Единственное, что у меня было, — это обеспечительный платёж, который меня хотя бы в апреле спасает: арендодатель может зачесть эти деньги. Больше никаких денег я не закладывала. Даже подумать не могла, что такое может произойти в то время, в которое я живу, — удивляется Маша.
Заработали 100 тысяч и закрылись
Когда они только начали заниматься декором, она поняла, что чем уже ниша, в которой ты работаешь, тем проще:
— Мы изначально взяли только фотозоны, я не беру полный декор пространства. Если он нужен, то это не ко мне. Мы отталкивались от того, что умеем делать лучше всего. Поэтому и в этом случае, чтобы отстроиться от конкурентов, мы решили, что фишкой нашего пространства станет ежемесячная смена локаций. Мы выбрали цветовую гамму и каждый месяц меняем всё так, придерживаясь её, чтобы с каждой точки пространства было красиво и всё гармонично сочеталось между собой. То есть мы сделали мобильное пространство.
Если клиенту что-то не нравится, то можно убрать или переставить предметы.
— Люди прям ждут смену локаций, им интересно, что мы придумаем в следующем месяце, угадывают. Это классный процесс взаимодействия с клиентом. Дал слово — держи: раз сказали, что раз в месяц будем менять, значит, будем менять, — уверена Маша.
Сейчас декор сделан из того, что было, из-за месяца изоляции. Аренда этой студии стоит 900 рублей в час.
— То, как мы отработали в марте по прибыли, — если бы мы работали так, то я бы могла, наверное, каждый раз покупать новый диван, — делится девушка.
За март они заработали около 100 тысяч рублей.
Фотостудия открылась 5 марта и успела поработать только до 27 числа из-за коронавируса.
— Мы, конечно, думали, что в апреле снова откроемся. В марте решили работать в техническом режиме, чтобы люди познакомились с нами, а 5 апреля хотели делать официальное открытие. Но не случилось, поэтому официального открытия у нас до сих пор не было, — переживает Маша.
«Когда президент продлил изоляцию, я себе дала день поплакать»
Она до сих пор помнит вечер 27 марта.
— Мы сидели с подругами в баре, давно не виделись и в шутку обсуждали — хорошо, что сегодня собрались. И в какой-то момент начали приходить оповещения, потому что все присылали постановление. Стало понятно, что всё закроется. Минут 5–10 мы просто молчали, — описывает Маша вечер, когда узнала, что на следующий день придётся закрыть свой бизнес.
Изоляцию на неделю Маша приняла спокойно, потому что два-три дня ей нужны были на обещанную смену локаций:
— Особо существенной роли для меня это не играло, но когда президент выступил и ещё продлил изоляцию, когда стало понятно, что 6 апреля это всё не закончится, я себе дала день поплакать. Мы обычная семья, которая вложила в это свои накопления, мне помогли родители ещё. Не хочется разочаровывать себя, маму. На эти деньги ты мог закрыть ипотеку, купить ещё одну машину, а ты всё, что было, вложил сюда. От тебя ничего не зависит. Для меня самое страшное — это, когда я не вижу конечного результата. Впервые я не знала, что делать. Этот бизнес не приспособлен под онлайн, — делится переживаниями Маша.
Но она договорилась с арендодателем, что будет закрывать долг по мере возможностей. И на этих выходных решила сделать фотопроект на улице. В дальнейшем уличная летняя фотозона тоже будет обновляться каждый месяц.
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