Как юрист стала делать необычные фотозоны



У Марии Подкорытовой нет художественного образования, она юрист. Восемь лет она работала в разных организациях — в арбитражном суде, пенсионном фонде, частной юридической компании. А в декрете поняла, что хочет заниматься декором. Сейчас ей помогает муж Дмитрий в свободное от основной работы время. Первую фотозону они сделали для благотворительного проекта. И в тот же вечер у Маши появились два заказчика.



— И нас стали рекомендовать. В первый год мы очень много участвовали в проектах на рекламной основе, бартерной. Мы брали любую работу — оттачивали своё мастерство и пытались тем самым примелькаться в городе, — вспоминает Маша.



Примерно через три месяца они создали страницу в Instagram. И стали получать заказчиков либо там, либо по рекомендациям. Других каналов продаж у них нет.

