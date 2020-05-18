«Ищут аренду от 100 тысяч в месяц»: риелтор о том, как элита ринулась снимать загородные дома

— Режим самоизоляции заметно повлиял на увеличение числа желающих арендовать загородное жильё. С начала апреля к нам стали обращаться с просьбой подобрать дом в аренду, хотя обычно мы занимаемся продажей.



Сегодня, оказавшись в ситуации неопределённости, люди хотят изолировать и обезопасить свою семью. Многие привыкли планировать отпуск с выездом из города, региона и страны, но возможности сделать это сегодня нет, и пока непонятно, когда появится, можно ли будет вывезти семью на море до конца года, или границы будут закрыты. Поэтому, задумываясь о летнем отдыхе, люди начали искать, где провести время здесь, иногда вкладывая бюджет заграничного отпуска в аренду дома на лето. В городе сложно организовать досуг детям, поэтому многие хотят найти такой дом, чтобы всей семьёй спокойно находиться за его пределами.

Интерес к найму загородной недвижимости отчасти можно объяснить и тем, что потенциальные покупатели решили отложить покупку такой недвижимости и вместо этого пока её арендовать.

