«Ищут аренду от 100 тысяч в месяц»: риелтор о том, как элита ринулась снимать загородные дома

От пандемии страдают все, даже сильные мира сего: из-за неё им пришлось отказаться от каких-то привычных вещей. Например, от заграничных отпусков на море — границы ведь закрыты. Вместо этого им приходится что-то придумывать на месте. И, как выяснилось, роскошная дача есть не у всех, поэтому новосибирские бизнесмены стали искать загородные дома в аренду вдогонку за москвичами, которые все подходящие варианты дальновидно разобрали ещё в марте. Небывалый спрос расшевелил тот сегмент рынка, где даже не было вариантов. Как это произошло — в колонке руководителя направления загородной недвижимости компании Nazarov & Partners Натальи Тугуновой.
— Режим самоизоляции заметно повлиял на увеличение числа желающих арендовать загородное жильё. С начала апреля к нам стали обращаться с просьбой подобрать дом в аренду, хотя обычно мы занимаемся продажей.
Сегодня, оказавшись в ситуации неопределённости, люди хотят изолировать и обезопасить свою семью. Многие привыкли планировать отпуск с выездом из города, региона и страны, но возможности сделать это сегодня нет, и пока непонятно, когда появится, можно ли будет вывезти семью на море до конца года, или границы будут закрыты. Поэтому, задумываясь о летнем отдыхе, люди начали искать, где провести время здесь, иногда вкладывая бюджет заграничного отпуска в аренду дома на лето. В городе сложно организовать досуг детям, поэтому многие хотят найти такой дом, чтобы всей семьёй спокойно находиться за его пределами.
Интерес к найму загородной недвижимости отчасти можно объяснить и тем, что потенциальные покупатели решили отложить покупку такой недвижимости и вместо этого пока её арендовать.
Учитывая, что в нашей базе представлены в основном дорогие дома, те, кто к нам обращаются, ищут аренду от 100 тысяч рублей в месяц. Обычно люди чётко формулируют свои запросы: определённое количество спален, прилегающий к дому участок должен быть с определёнными характеристиками, коттеджный посёлок — у воды или в лесу, ближе к городу или, наоборот, как можно дальше. Рассматриваемый срок аренды — от 5–6 месяцев, кто-то готов и на более длительную аренду.
Сейчас это больше рынок арендодателя: запросов много, а домов, которые можно предложить, очень мало. Безусловно, собственники домов стараются выставлять как можно более высокую стоимость аренды, но очень немногие у нас готовы снимать по московским ценам.
Но у нас, в принципе, нет такого сформированного рынка загородной аренды, как в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других городов. И эта ситуация, возможно, подтолкнёт его к развитию. В частности, многие начнут уделять такой аренде больше внимания: снимая дом, они хотя бы смогут на себя примерить такую жизнь и решить, стоит ли уже покупать или строить собственный.
Собственники, возможно, тоже начнут более трезво оценивать ситуацию: ведь можно не только выставить дом на продажу и ждать покупателя, но и заработать на аренде. И мне кажется, это будет тот результат, который нужен для развития всего рынка.
Согласны с автором?
Загородное жильё по понятным причинам сегодня вообще в тренде, и не только дорогое. Например, дачи стали гораздо популярнее. Можно даже посмотреть, какие необычные дачи сегодня предлагают купить. Если спрос на дорогие дома и дачи в аренду растёт, то на квартиры, наоборот, падает — вместе с ценами.
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