«Эти мужики не успокоились»: как изменилась жизнь молодой мамы, которую 2 года назад соседи избили из-за лысины

Не так давно, по словам Михалек, те же самые мужчины снова угрожали ей расправой, она рассказала, что на ее сторону встали соседки и конфликта удалось избежать:

— Эти мужики не успокоились, программа их ничему не научила, они не сделали выводы. Один из них снова подошел ко мне и сказал: «Ну что, второй дубль? И опять в Москву поедем?». Я восприняла эти слова как угрозу, а учитывая склонность хулигана к распитию алкогольных напитков, как опасность для моих детей. И недавно мне пришлось подавать заявление на угрозы.