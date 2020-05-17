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Он и она Истории

«Эти мужики не успокоились»: как изменилась жизнь молодой мамы, которую 2 года назад соседи избили из-за лысины

Виктория потеряла волосы после родов — чтобы стать увереннее она сделала на голове тату. Это и стало поводом для нападок

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После участия в съемках шоу на Первом канале жизнь Виктории круто поменялась

После участия в съемках шоу на Первом канале жизнь Виктории круто поменялась

В 2018 году НГС писал историю Виктории Михалек — мать двоих детей избили мужчины на детской площадке из-за ее неординарной внешности. После рождения первого ребёнка у Виктории случилась тотальная алопеция — это очень редкое заболевание, при котором происходит полное выпадение волос. Чтобы хоть как-то отвести взгляды от лысины Виктория решилась на смелый шаг — она сделала тату на всю голову, чем и вызвала недовольство соседских мужчин. Ситуация получила общественный резонанс — Вика с семьей ездила на передачу «Пусть говорят». Спустя два года мы попросили сибирячку рассказать о том, как изменилась ее жизнь после шоу — женщина увлеклась моделингом и фотографией, а обидчики, как оказалось, затаили злобу и вновь начали угрожать сибирячке.

Сейчас Виктория работает медсестрой и параллельно хочет стать модельным агентом. Два года назад сибирячка попала на программу «Пусть говорят» — Викторию пригласили после того, как ситуация с жесткостью соседей получила огласку на НГС.

— Мне позвонили в 12 часов ночи, а утром уже приехали ко мне домой. Я сразу согласилась, потому что хотела чтобы больше людей узнало про эту ситуацию, и этих людей. Перед передачей, за последние несколько часов, я очень переживала — в таком масштабном проекте я снималась в первый раз. И, конечно, понимала, что другую сторону конфликта тоже пригласили, но мне об этом прямо не говорили. Я боялась встать в ступор — когда у меня случаются какие-нибудь происшествия, обычно наступает шок. Даже на записи эфира видно, что я села и отвернулась, настолько мне было неприятно, — откровенничает Виктория и добавляет, что несмотря на присутствие недоброжелателей, участвовать в таком проекте ей понравилось, но еще раз оказаться перед камерами она бы не хотела.

Всей семьей они ездили в Москву на передачу «Пусть говорят»

Всей семьей они ездили в Москву на передачу «Пусть говорят»

Обидчики ушли от ответственности и Вика всё еще не успокоилась: — Мне очень не приятно, что действие хулиганов осталось не наказанным. Думаю, что нужно было подать в суд, или даже сейчас подать, но у меня нет столько времени чтоб в этом копаться.

Не так давно, по словам Михалек, те же самые мужчины снова угрожали ей расправой, она рассказала, что на ее сторону встали соседки и конфликта удалось избежать:

— Эти мужики не успокоились, программа их ничему не научила, они не сделали выводы. Один из них снова подошел ко мне и сказал: «Ну что, второй дубль? И опять в Москву поедем?». Я восприняла эти слова как угрозу, а учитывая склонность хулигана к распитию алкогольных напитков, как опасность для моих детей. И недавно мне пришлось подавать заявление на угрозы.

Соседи по-прежнему настроены против Виктории&nbsp;

Соседи по-прежнему настроены против Виктории 

Внешность Вики всегда вызывает реакцию, чаще — отрицательную, о чем девушка сожалеет, но близко к сердцу не воспринимает — уже научилась, и считает главным — любовь близких.

Со своим мужчиной Вика познакомилась уже после того, как потеряла волосы. Александр старше своей избранницы на 28 лет, но это не мешает им быть вместе уже пять лет. У Александра свое издательство, куда Виктория заехала по делам и случайно получила работу — оказалась, что она владеет необходимыми навыками.

— Мы начали общаться, узнали друг друга ближе и закрутилось. Родители не довольны моим выбором. А я хочу сказать, что свой необычный образ я получила уже находясь в отношениях с ним, он хорошо к этому относится, ему нравится. И тату буду делать еще, — продолжает рассказывать сибирячка.

С Александром Виктория встречается уже пять лет, свадьбу они не планируют

С Александром Виктория встречается уже пять лет, свадьбу они не планируют

Восприятие обществом Виктории не изменилась, она говорит, что на улице на нее кто-то показывает пальцем, кто-то просит сфотографироваться, а кто-то кричит вслед.

— Раньше я себя стеснялась и пряталась, а сейчас просто прячусь за платком чтоб нормально до дому пройти. Я больше скажу: и в Москве, и в Питере у многих шок. Моя тётя мне даже сказала, что по Питеру она со мной гулять больше не будет, если я не надену платок, — делится Вика переживаниями.

У Виктории двое детей — Ратмир 10 лет и Адель 5 лет

У Виктории двое детей — Ратмир 10 лет и Адель 5 лет

После передачи Виктории написало много людей, а одна женщина предложила ей переехать в Швейцарию, объясняя это тем, что там все толерантные. Мысль засела в голове и сейчас Вика перебрала уже несколько вариантов стран, где она хотела бы жить спокойно и не бояться за себя, и своих детей, свой выбор она остановила на Австралии и Болгарии.

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