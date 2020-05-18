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Группа разбора: обгоняя пьяным по встречке, вряд ли ожидаешь такого

Один водитель грубо нарушал, но и второй совершил «автоподставу»

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Авария получилась настолько эффектной, что посмотреть на последствия пришёл чуть ли не весь район

Авария получилась настолько эффектной, что посмотреть на последствия пришёл чуть ли не весь район

Эта авария произошла в городе Берёзовском (Свердловская область) на хорошо размеченном перекрёстке улиц Гагарина и Спортивной. Красный Audi выехал на дорогу задним ходом с парковки и попытался развернуться на ближайшем перекрёстке. В этом время попутный чёрный Volkswagen Touareg приближался сзади, причём по встречной полосе...

Видео: E1.RU

Позже выяснилось, что водитель Volkswagen был пьян: видимо, поэтому и решился на рискованный обгон. Его вина здесь очевидна: выезд на встречную полосу в данной ситуации запрещает не только разметка, но и наличие регулируемого перекрёстка (пункт 11.4 ПДД).

Водитель Volkswagen был ощутимо пьян: трезвым считается человек, у которого в выдыхаемом воздухе 0,16 мг/л этанола или меньше

Водитель Volkswagen был ощутимо пьян: трезвым считается человек, у которого в выдыхаемом воздухе 0,16 мг/л этанола или меньше

Водитель Volkswagen не может апеллировать и к тому, что Audi своим манёвром создал помеху: даже если это так, правила предписывают, во-первых, соблюдать дистанцию до автомобиля впереди, во-вторых, пункт 10.1 ПДД требует в случае обнаружения опасности тормозить, а не маневрировать. Отдельным вопросом является скорость Volkswagen: при соблюдении правил он без труда избежал бы ДТП.

Обе машины были основательно разворочены

Обе машины были основательно разворочены

Хотя VW приближался сзади, удар пришёлся в переднюю часть разворачивающейся Audi

Хотя VW приближался сзади, удар пришёлся в переднюю часть разворачивающейся Audi

Но интереснее другой вопрос: есть ли доля вины водителя Audi? Автоюрист компании «Форлекс» Николай Попов считает, что есть:

— Я бы распределил вину в пропорции 20:80, — говорит он. — Если обратите внимание, то перекресток не совсем ровный по расположению обочин. Красный автомобиль двигался практически посередине полосы, а потом сместился ещё правее. Спрогнозировать его разворот было довольно трудно, так как логично было его совершать ближе к левой части своей полосы.

Пункт 8.5 ПДД требует перед разворотом заблаговременно занять крайнее левое положение на проезжей части, тогда как Audi въехал на перекрёсток ближе к правому краю полосы.

— Скорость движения красного авто была немаленькая для такого маневра, и он даже не притормозил, чтобы убедиться в его безопасности, — добавляет Николай Попов.

Водитель Audi получил лёгкие травмы, «обитатели» Volkswagen, включая собаку, отделались испугом

Водитель Audi получил лёгкие травмы, «обитатели» Volkswagen, включая собаку, отделались испугом

Убедиться в безопасности манёвра и не создавать помех другим участникам движения требует пункт 8.1 ПДД. По идее, водитель Audi должен был видеть приближающийся по встречной полосе Volkswagen в зеркалах заднего вида.

— Но большая часть вины на водителе Volkswagen, который нёсся очень быстро, — продолжает Николай Попов. — Уже на 9–10-й секунде видно, что он едет по встречной полосе, значит, хотел обогнать красный автомобиль по-быстрому. Но не предполагал разворота Audi именно потому, что тот находился далеко от левого края полосы.

Эксперт подчёркивает, что в случае гражданского делопроизводства при обоюдной вине ущерб будет возмещаться пропорционально степени вины водителей. Подробнее о последствиях этой аварии — в материале E1.RU.

Есть ли, по-вашему, доля вины красного Audi в этой аварии?

    А вот похожее ДТП, где также с большой вероятностью виновным стал автор видео, хотя идущая впереди Kalina сделала всё возможное, чтобы сбить его с толку.

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    группа разбораавтозаконликбезПДД
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