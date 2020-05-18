Группа разбора: обгоняя пьяным по встречке, вряд ли ожидаешь такого

Но интереснее другой вопрос: есть ли доля вины водителя Audi? Автоюрист компании «Форлекс» Николай Попов считает, что есть:



— Я бы распределил вину в пропорции 20:80, — говорит он. — Если обратите внимание, то перекресток не совсем ровный по расположению обочин. Красный автомобиль двигался практически посередине полосы, а потом сместился ещё правее. Спрогнозировать его разворот было довольно трудно, так как логично было его совершать ближе к левой части своей полосы.



Пункт 8.5 ПДД требует перед разворотом заблаговременно занять крайнее левое положение на проезжей части, тогда как Audi въехал на перекрёсток ближе к правому краю полосы.

