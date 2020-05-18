Группа разбора: обгоняя пьяным по встречке, вряд ли ожидаешь такого

Эта авария произошла в городе Берёзовском (Свердловская область) на хорошо размеченном перекрёстке улиц Гагарина и Спортивной. Красный Audi выехал на дорогу задним ходом с парковки и попытался развернуться на ближайшем перекрёстке. В этом время попутный чёрный Volkswagen Touareg приближался сзади, причём по встречной полосе...
Видео: E1.RU
Позже выяснилось, что водитель Volkswagen был пьян: видимо, поэтому и решился на рискованный обгон. Его вина здесь очевидна: выезд на встречную полосу в данной ситуации запрещает не только разметка, но и наличие регулируемого перекрёстка (пункт 11.4 ПДД).
Водитель Volkswagen не может апеллировать и к тому, что Audi своим манёвром создал помеху: даже если это так, правила предписывают, во-первых, соблюдать дистанцию до автомобиля впереди, во-вторых, пункт 10.1 ПДД требует в случае обнаружения опасности тормозить, а не маневрировать. Отдельным вопросом является скорость Volkswagen: при соблюдении правил он без труда избежал бы ДТП.
Но интереснее другой вопрос: есть ли доля вины водителя Audi? Автоюрист компании «Форлекс» Николай Попов считает, что есть:
— Я бы распределил вину в пропорции 20:80, — говорит он. — Если обратите внимание, то перекресток не совсем ровный по расположению обочин. Красный автомобиль двигался практически посередине полосы, а потом сместился ещё правее. Спрогнозировать его разворот было довольно трудно, так как логично было его совершать ближе к левой части своей полосы.
Пункт 8.5 ПДД требует перед разворотом заблаговременно занять крайнее левое положение на проезжей части, тогда как Audi въехал на перекрёсток ближе к правому краю полосы.
— Скорость движения красного авто была немаленькая для такого маневра, и он даже не притормозил, чтобы убедиться в его безопасности, — добавляет Николай Попов.
Убедиться в безопасности манёвра и не создавать помех другим участникам движения требует пункт 8.1 ПДД. По идее, водитель Audi должен был видеть приближающийся по встречной полосе Volkswagen в зеркалах заднего вида.
— Но большая часть вины на водителе Volkswagen, который нёсся очень быстро, — продолжает Николай Попов. — Уже на 9–10-й секунде видно, что он едет по встречной полосе, значит, хотел обогнать красный автомобиль по-быстрому. Но не предполагал разворота Audi именно потому, что тот находился далеко от левого края полосы.
Эксперт подчёркивает, что в случае гражданского делопроизводства при обоюдной вине ущерб будет возмещаться пропорционально степени вины водителей. Подробнее о последствиях этой аварии — в материале E1.RU.
Есть ли, по-вашему, доля вины красного Audi в этой аварии?
А вот похожее ДТП, где также с большой вероятностью виновным стал автор видео, хотя идущая впереди Kalina сделала всё возможное, чтобы сбить его с толку.