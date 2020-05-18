Как 93 швеи работают днём и ночью, чтобы спасти медиков от заражения. Посмотрите на этих людей

Белый халат канул в Лету. Ему на смену пришла новая медицинская одежда, в том числе одноразовая. Сегодня сменный костюм — практически единственная внешняя защита врачей от коронавируса, поэтому спрос на неё подскочил в несколько раз. В Новосибирске есть производство такой одежды. Недавно компания «Здравмедтех-Новосибирск» получила государственную субсидию 92 миллиона рублей, чтобы справляться с заказами, в том числе из соседних регионов. Предприятие работает без выходных — 350 человек кроят, шьют и по спецтехнологии складывают одноразовые халаты. Корреспонденты НГС побывали на производстве, для которого наступил звёздный час.
«Нам нужно увеличивать производство в 10 раз»
«А вокруг небес синева, что-то тихо шепчет листва» — именно эта строчка из песни звучит в момент, когда заходишь в цех компании «Здравмедтех-Новосибирск», где шьют одноразовую одежду для медиков. Шёпот листвы, кстати, не слышно из-за стука швейных машинок, которые, кажется, вообще не останавливаются. Часть машин — ультразвуковые. Они шьют без ниток, но сильно шумят, даже как-то издевательски звенят. Чтобы защитить слух работников, им выдают наушники или беруши.
Компания «Здравмедтех-Новосибирск» работает уже 17 лет. До 2020 года они специализировались на одноразовой одежде для хирургии и роддомов, а теперь шьют для оказавшихся на передовой врачей-инфекционистов.
Двухэтажное здание «Здравмедтех-Новосибирск» находится в промышленной зоне Бердска. Рядом лес и Обское море, но пока работникам не до отдыха — в мае нужно прыгнуть выше головы и выполнить заказ на 200 тысяч комплектов, а это в три раза больше, чем в апреле.
— И всё равно мы не удовлетворяем спрос врачей, — констатирует директор компании Алексей Клевасов. — По идее нам нужно увеличивать производство в 10 раз, тогда мы обеспечим потребность.
Кроме Новосибирской области, им поступают заказы из соседних регионов — Томской, Кемеровской областей, Алтайского края. Но выполнить их полностью пока невозможно. По его словам, только областной Минздрав заявил о потребности в 272 тысячи комплектов в месяц для новосибирских медиков.
В стандартном комплекте 6–7 позиций: халат, фартук, брюки, куртка, шапочка. Есть комплекты, куда докладывают маску, шапочку, респиратор, очки, бахилы.
Главная проблема сейчас, говорит директор, — это сырьё. Границы перекрыты, российские предприятия работают в авральном режиме. Из-за этого растягиваются сроки поставок. Перераспределение сырья внутри страны (то есть между заказчиками) будет в пользу того, «кто больше кричит» — в этом смысле, говорит Клевасов, областной Минпромторг посодействовал.
Груды ткани ярких холодных оттенков: от бледно-голубого до сочного фиолетового. Как будто не цех, а какой-то бал. Лёгкая ткань струится по воздуху, подчиняясь ловким движениям опытных швей.
Три стахановки шьют по 300 халатов в день
Всего в компании 350 сотрудников, 93 из них — швеи. Из-за больших заказов им поменяли график работы. Люди работают 2 через 2, с 8 до 20 часов, сейчас сотрудников начали выводить в ночные смены. Коллектив предприятия почти что женский (из 350 сотрудников только 56 мужчин), хотя без мужчин тут никак.
Новосибирцев здесь нет, половина работников из Бердска, половина — из Искитима. В среднем ежедневный план для швеи — порядка 180 халатов. Но есть три стахановки, которые умудряются отшивать по 300.
— У них талант такой от природы, — гордится Клевасов. — В среднем зарплата раскройного цеха — 43 тысячи рублей. В швейном цехе — 35–37. Стахановки, по его словам, получают практически в два раза больше.
За машинками сидят женщины разных возрастов — и совсем молодые, и пенсионного возраста. Вообще, потребность в швеях, говорит замдиректора Ирина Серебрякова, — 100–180 человек в обычное время, а в нынешней ситуации — чуть ли не в два раза больше.
Шить помогает «Синар»
Чтобы компенсировать нехватку персонала, компания решилась на аутсорсинг — договоры подряда заключили с 12 компаниями. В том числе шить одежду для медиков помогает «Синар».
— Завозим им сырье, они начинают раскраивать, изготавливать. Потом наш отдел технического контроля смотрит, проверяет, укомплектовывает очками, респираторами, перчатками. Всё это запаивается и идёт непосредственно потребителю, — объяснил Клевасов.
Среди подрядчиков несколько мелких цехов, которым предприятие завозит уже раскроенное сырьё. Они только шьют.
Как делают одежду
— Цикл производства несложный, — говорит Ирина Серебрякова. — Сырьё подаётся в раскройный цех. Раскроенный материал распределяют по трём участкам — сразу на упаковку (например, одноразовые простыни), вторая партия — на пошив, третья — в то место, где изготавливаются (клеятся) сложные хирургические простыни.
Дальше халаты идут на укладку. Этим занимается целый отдел. То есть сотрудники всю смену только складывают готовую одежду. Всё по специальной технике, в соответствии с документацией.
— И складывается таким образом, чтобы не два человека надевали халат, а один, так как халат стерильный. Чтобы самому можно было разложить и завязать сзади, — объяснили сотрудники технологию.
Уложенное изделие идёт на упаковку, затем на стерилизацию.
— Наши подрядчики по стерилизации — это Институт ядерной физики, в таких коробках всё стерилизуется ионизирующим излучением. И в Кольцово новая фирма «SFM Фарм», там тоже очень большие стерилизационные машины, — уточнил директор.
Господдержка на 92 миллиона
Недавно компания «Здравмедтех-Новосибирск» получила господдержку.
— При поддержке правительства Новосибирской области и нашего министерства мы предприятию «Здравмедтех» совместно с федеральным фондом развития промышленности сейчас готовим финансовую поддержку в размере 92 миллионов рублей на обновление производства, на оборотные средства, на закупку сырья, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
— То есть государственная субсидия под 1% годовых на два года. Это суперльготный кредит, — уточнил директор компании. 10 миллионов они планируют потратить на оборудование, остальные деньги — на увеличение оборотных средств, так как сейчас все заводы сырья перешли на стопроцентную предоплату.
Сейчас на предприятии работает один цех, площадь которого 4,5 тысячи квадратных метров. В ближайших планах построить ещё один такой же.
— Планируем производство аптечного ассортимента — предметы гигиены. Уход за больными людьми, пожилыми людьми. На самом деле это очень большая линейка, сегодня российских производителей в этом сегменте практически нет, — озвучил планы Клевасов.
Вопрос с защитой врачей (да и пациентов) стоит сейчас очень остро. Врачи говорят о нехватке, а власти только успевают объявлять закупки. Недавно жительница Новосибирска Юлия Дрокова изучила госзакупки средств защиты для больниц — оказалось, что их минимум на 150 миллионов. Подробности её расследования читайте здесь.