Как 93 швеи работают днём и ночью, чтобы спасти медиков от заражения. Посмотрите на этих людей

Двухэтажное здание «Здравмедтех-Новосибирск» находится в промышленной зоне Бердска. Рядом лес и Обское море, но пока работникам не до отдыха — в мае нужно прыгнуть выше головы и выполнить заказ на 200 тысяч комплектов, а это в три раза больше, чем в апреле.



— И всё равно мы не удовлетворяем спрос врачей, — констатирует директор компании Алексей Клевасов. — По идее нам нужно увеличивать производство в 10 раз, тогда мы обеспечим потребность.

