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Авто Проблема

Куда ты рулишь? Водитель «Прадо» решил, что самый умный, и объехал пробку слева — и вот что случилось

Разбираемся со столкновением на пересечении улиц 25 лет Октября и Авиастроителей

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Столкновение на пересечении улиц 25 лет Октября и Авиастроителей

Столкновение на пересечении улиц 25 лет Октября и Авиастроителей

В проекте «Куда ты рулишь?» очередное ДТП с участием попутных автомобилей, которые не поделили полосы движения. На улице 25 лет Октября водитель «Прадо» решил повернуть направо из левого ряда и напоролся на «Мазду», которая упорно ехала прямо. Что дополнительно спровоцировало это столкновение и можно ли было его избежать — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Пересечение улиц 25 лет Октября и Авиастроителей, традиционная пробка перед светофором на 25 лет Октября в сторону центра, поэтому многие пытаются повернуть направо на Авиастроителей со второго ряда. Так делает и водитель Toyota Land Cruiser Prado, будучи уверенным в том, что водитель белой Mazda тоже поедет направо. Но тот двинулся прямо — как итог столкновение, смотрите видео.

Видео: АСТ-54

Очевидно, вина водителя Toyota Land Cruiser Prado не вызывает сомнений, он нарушил правила и повернул не с того ряда. Знаков движения по полосам на этом перекрестке нет, а значит можно поворачивать только из крайнего положения.

Пункт 8.5 ПДД. Перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении, кроме случаев, когда совершается поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение.

На 25 лет Октября знаков движения по полосам нет и полоса только одна&nbsp;

На 25 лет Октября знаков движения по полосам нет и полоса только одна 

Хотя формально улица 25 лет Октября вроде как по одной полосе в каждую сторону, но у водителей сформировалась привычка вставать перед светофором в два ряда. Вероятно, водителя Prado и сбила с толку эта привычка — обычно здесь все, кто встал в правый ряд, уходят направо, кому прямо — тот встает левее. Ну а те, кому хочется повернуть быстрее, пристраиваются в левый ряд и тоже поворачивают направо.

Водители привыкли ездить в два ряда

Водители привыкли ездить в два ряда

В момент, когда произошло столкновение, «Прадо» на полкорпуса опережал «Мазду» и водитель легковушки, вероятно, мог заметить угрозу и притормозить. К сожалению, в городе немало мест, где сформировалась такая культура поворотов, поэтому водителям, едущим прямо из правого ряда, стоит учитывать возможность столкновения с такими вот торопыгами-нарушителями.

Мог ли водитель «Мазды» избежать столкновения?

    Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    Куда ты рулишь?ДТП
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