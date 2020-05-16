Куда ты рулишь? Водитель «Прадо» решил, что самый умный, и объехал пробку слева — и вот что случилось

В проекте «Куда ты рулишь?» очередное ДТП с участием попутных автомобилей, которые не поделили полосы движения. На улице 25 лет Октября водитель «Прадо» решил повернуть направо из левого ряда и напоролся на «Мазду», которая упорно ехала прямо. Что дополнительно спровоцировало это столкновение и можно ли было его избежать — подробнее в материале Дмитрия Косенко.



Пересечение улиц 25 лет Октября и Авиастроителей, традиционная пробка перед светофором на 25 лет Октября в сторону центра, поэтому многие пытаются повернуть направо на Авиастроителей со второго ряда. Так делает и водитель Toyota Land Cruiser Prado, будучи уверенным в том, что водитель белой Mazda тоже поедет направо. Но тот двинулся прямо — как итог столкновение, смотрите видео.