«Я каждый день молю бога»: мама врача из Новосибирска рассказала, в каких условиях работает её дочь

У меня дочь работает во второй больнице скорой помощи, и я очень беспокоюсь. Туда везут всех больных, в том числе коронавирусных. В том числе в их же больнице скончался от коронавируса музыкант Оперного театра. Сейчас врачам что-то закупили для защиты, но у меня нет уверенности, что этого достаточно.

Поначалу там вообще ничего не было. Они сами покупали себе эти маски, медсестры шили их. Потом, когда ситуация в городе в целом стала усугубляться, сотрудникам сделали тесты и сказали, что периодически будут брать анализы на наличие коронавируса. Затем передумали — всё, извините, один раз сделали тест. А дальше — меряйте температуру, следите за температурой.

У меня просто крик души. Я переживаю за своего ребенка. Я переживаю за её коллег. Они работают в таких условиях, что я каждый день молю бога. А они не будут вам звонить и рассказывать про условия работы, потому что им всё равно что будет, работают себе и работают. Кричать и стучаться куда-то — дохлый номер. Им просто говорят: «Денег нет, денег нет, используйте то, что есть». Вот и все.