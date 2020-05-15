«Я каждый день молю бога»: мама врача из Новосибирска рассказала, в каких условиях работает её дочь

В Новосибирске коронавирусом заразились минимум 168 врачей и сотрудников медорганизаций. Такие данные озвучивал 13 мая министр здравоохранения региона Константин Хальзов. А уже 14 мая в нашем городе похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову — женщина скончалась в инфекционке для больных коронавирусом. После колонки сибирячки Юлии Дроковой, которая задалась вопросом, а дошли ли закупленные на 150 миллионов рублей средства защиты до медиков, в редакцию НГС обратилась мама доктора из Новосибирска. Она рассказала, в каких условиях работает дочь и её коллеги в клинической больнице скорой медицинской помощи №2 на улице Якушева. Почитайте её рассказ.
У меня дочь работает во второй больнице скорой помощи, и я очень беспокоюсь. Туда везут всех больных, в том числе коронавирусных. В том числе в их же больнице скончался от коронавируса музыкант Оперного театра. Сейчас врачам что-то закупили для защиты, но у меня нет уверенности, что этого достаточно.
Поначалу там вообще ничего не было. Они сами покупали себе эти маски, медсестры шили их. Потом, когда ситуация в городе в целом стала усугубляться, сотрудникам сделали тесты и сказали, что периодически будут брать анализы на наличие коронавируса. Затем передумали — всё, извините, один раз сделали тест. А дальше — меряйте температуру, следите за температурой.
У меня просто крик души. Я переживаю за своего ребенка. Я переживаю за её коллег. Они работают в таких условиях, что я каждый день молю бога. А они не будут вам звонить и рассказывать про условия работы, потому что им всё равно что будет, работают себе и работают. Кричать и стучаться куда-то — дохлый номер. Им просто говорят: «Денег нет, денег нет, используйте то, что есть». Вот и все.
А вот то, что говорят про доплаты. Как можно делить, кому доплату сделают, а кому нет? Эти врачи также принимают коронавирусных больных, потому что скорая помощь приехала к пациенту — температура у него, он задыхается. Как она на глазок определит, коронавирус у него, пневмония или хроническая сердечная недостаточность? Везут в эту же больницу, а они уже перенаправляют. Уже сколько перенаправляли и в инфекционную больницу, и в госпиталь... И у них коллега одна уже заразилась, лежит в инфекционной больнице №1.
С одной стороны, у них есть одноразовые халаты, очки появились, маски, перчатки всегда были. Пока этого хватает. С другой стороны, защититься от этого коронавируса на 100 %, имея хоть самые замечательные средства защиты, всё равно не получится, потому что это вирус. Да и отношение к медицинскому персоналу... Министерство регулярно преподносит, что у нас всё замечательно. Вот телевизор посмотришь и подумаешь, как замечательно у нас в больницах. Всё хорошо, всё имеется. Доплаты всем врачам и 50 тысяч, и 80 — но кто их получил? Это просто грустно. Никто ни от чего не застрахован. Это не только отношение к медперсоналу, но и к людям в целом.
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