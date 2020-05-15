«Коронавирус — это религия»: как новосибирцы соблюдают масочный режим (репортаж из толкучки в метро)

В Новосибирске уже третью неделю действует масочный режим. Изначально он носил рекомендательный характер, поэтому людей в масках на улицах больше не стало (мы проверяли — можете почитать об этом здесь). Но всё меняется. Сначала обслуживать людей без масок отказались некоторые гипермаркеты, а с 13 мая сотрудники метро начали активно убеждать пассажиров без масок купить их на кассе. А уже в эту субботу, 16 мая, полицейские отправятся в рейд по автобусам, метро и даже электричкам — пассажиры без масок, которые попадутся им на пути, получат штрафы. Могут ли сибиряков, отрицающих масочный режим, не пропустить в метро, почему многие новосибирцы проходят мимо турникетов и сразу стягивают маску с лица и как работники метро заставляют пассажиров соблюдать предписание губернатора — в репортаже Алёны Истоминой.
Бегущие по своим делам сибиряки залетают в метро, привычным движением достают маску ещё до турникета. Всё предусмотрено — забывчивые граждане могут купить маску на кассе за 32 рубля.
— Берут, очень хорошо берут, — объясняет улыбчивая девушка-кассир. — Вчера за сутки штук 300 взяли, сегодня уже за 200 перевалило. Люди слышат, что без масок не пускают и идут покупать.
— Пожалуйста, надевайте маски, без масок не пускаем, молодой человек, где ваша маска, надеваем маски, не проходим без масок, — бесцветным голосом тараторит женщина у турникета. Пассажирам с открытыми лицами работница метро преграждает вход своими необъятными габаритами. Но за всеми не углядишь, и пока женщина убеждает надеть маску одного пассажира, мимо ленивым показательным шагом проходят человек пять без злополучных масок.
— Молодой человек, вы куда? Маска ваша где? — набрасывается работница метро на парня лет тридцати в наушниках.
— Что? Вот мой жетон, — пассажир вытаскивает наушники и непонимающе хлопает глазами.
— Маска где? Вы не можете заходить в метро, про постановление губернатора ничего не слышали? — повышает тон сотрудница.
— Да какая маска? У меня нет. Вот жетон же, почему я не могу зайти, — впадает в ступор парень.
Градус конфликта нарастает. Пока сотрудница ругается с молодым человеком люди продолжают проходить мимо турникета, в масках и без масок.
— Это сегодня ещё потише, а вчера было много конфликтов, — рассказывает полицейский, который присматривает за порядком в метро. — Некоторые прям наотрез отказываются надевать. А многие надевают возле входа, проходят турникет, спускаются и сразу снимают маску. Мы же не будем с каждым до дома ездить и следить, чтобы они маски не снимали?
Работники метро не скрывают — они не имеют право не пускать людей без масок в метро.
— Мы просто говорим, — отмахивается от меня сотрудница метрополитена и «набрасывается» на следующего пассажира, щуплого студента в очках и без маски. Мимо проходит мужчина с большим рюкзаком, но сотрудники не обращают на него никакого внимания. Люди без масок теперь гораздо опасней прохожих с большими сумками.
Больше половины пассажиров в метро — в масках. Но где-то процентов 30–40 либо ухитряются проходить без них, либо снимают маски уже внизу. Люди неохотно рассказывают журналистам, почему гуляют без масок. Самые популярные объяснения — аллергия, мне неудобно, коронавируса нет и маски не помогают.
— Мне неудобно в ней ходить постоянно, — разводит руками молодой парень в тёмных очках. — Не разу не остановили, не просили надеть маску. Я как ходил, так и буду ходить.
Мимо пробегает пенсионерка в респираторе, слышит обрывок беседы и внезапно решает присоединиться к разговору.
— В ней тяжело дышать, это правда. Но за то, что ввели — спасибо. У меня аллергия на пух. Так что мне мешало предыдущие годы ходить в маске? Я не ходила, не знала, что это поможет мне от аллергии. А следовало бы ходить. Если мне от аллергии помогает, значит и от вируса иностранного тоже спасёт, — объясняет свою позицию пенсионерка Татьяна.
— Маски не нужны, говорят же, что если не заражён, то смысла от этой маски нет, — рассуждает одиннадцатиклассница, стоящая в метро в симпатичной маске. — Я в маске, потому что меня без неё не пускали в метро. Вот и приходится носить её тут. Да вчера на Красном проспекте сказали: девушка, без маски нельзя, ввели масочный режим, идите покупайте. Ну я пошла покупать.
— Мне возле входа в метро предложили надеть. Товарищи, соблюдайте, пожалуйста, масочный режим, — иронизирует сибирячка в обтягивающем лёгком платье. — Но это моё право выбора. У меня с собой маска. Если я посчитаю нужным, я её надену. Не захочу — кто меня может заставить это сделать?
— Никаких бактерий и вирусов нет, это нереально, — убеждает нас девушка лет 30 в строгих очках. — Мы так или иначе каждый день сталкиваемся с микробами и у нас на руках насчитывается нескольких тысяч, поэтому я считаю, что невозможно оградить себя масками и перчатками. Нужно жить в полном вакууме, что тоже невозможно. Я вот прошла контроль и сняла маску, потому что дальше это не отслеживается.
— Не хочу носить маску, — как-то агрессивно отмахивается от моего вопроса новосибирец Антон. — Да, прошёл в маске и снял её. Чего ещё проще? Ничего всё равно не поможет, мы все умрём. Так и запишите.
— Ой, а у меня маска в сумке, — улыбается миловидная девушка с цветными прядями в косе. — Я её только что положила. Я просто в ней задыхаюсь.
— Я тоже вот только что сняла маску, минутку назад, — вторит девушке её подруга. — Когда коронавирус начал развиваться, то я сначала ходила в маске, потом поняла, что это бесполезно. Редко ношу, это просто неудобно. Ну вот когда масочный режим ввели, она у меня теперь всегда с собой.
— Коронавирус — это религия, — отчеканивает женщина в деловом костюме и в чёрной плотной маске на лице, на мой вопрос о том, как она относится к масочному режиму. — Слишком много вопросов, связанных с тем, зачем это надо. Это всё раздуто. Коронавирус — это религия. Веришь не веришь, а ритуалы соблюдать надо.
Спрашиваю о том, верит ли она сама в пандемию, и если не верит — то почему ходит в маске.
— Сложно сказать, — признаётся собеседница после долгой паузы. — Бережёного бог бережёт.
Интересно чем живёт Новосибирск без коронавируса? На днях корреспонденты НГС прогулялись по Центральному пляжу Академгородка и поговорили с отдыхающими об их отношении к пляжным знакомствам, а также узнали, как они защищают себя от коронавируса во время активного отдыха. Читайте (и смотрите) тут этот горячий репортаж.