«Коронавирус — это религия»: как новосибирцы соблюдают масочный режим (репортаж из толкучки в метро)

Бегущие по своим делам сибиряки залетают в метро, привычным движением достают маску ещё до турникета. Всё предусмотрено — забывчивые граждане могут купить маску на кассе за 32 рубля.

— Берут, очень хорошо берут, — объясняет улыбчивая девушка-кассир. — Вчера за сутки штук 300 взяли, сегодня уже за 200 перевалило. Люди слышат, что без масок не пускают и идут покупать.