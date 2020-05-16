200, а через дорогу — по 80. Пробуем первую клубнику, черешню и хорошие помидоры в Новосибирске. Вкусно ли?

Уличные торговцы вовсю торгуют свежими ягодами и фруктами. Цены сильно зависят от места продажи и от того, откуда, по версии торговцев, приехал товар. Обозреватель НГС Стас Соколов приценился к сезонным новинкам и попробовал некоторые на вкус. Дело это по нынешним временам небезопасное, но первые клубника и черешня лишают благоразумия.



Первые фуры со свежей черешней прибыли в Новосибирск ещё на прошлой неделе. Сейчас её можно купить уже повсеместно. Везут эту ягоду преимущественно из Узбекистана. Цены поначалу зашкаливали (килограмм мог стоить больше 400 рублей), но теперь даже в центре редко где за неё просят больше 300. А стоит отъехать от центра подальше, то можно встретить торговцев, предлагающих черешню по 250 и даже 200 рублей.