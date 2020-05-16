200, а через дорогу — по 80. Пробуем первую клубнику, черешню и хорошие помидоры в Новосибирске. Вкусно ли?

Уличные торговцы вовсю торгуют свежими ягодами и фруктами. Цены сильно зависят от места продажи и от того, откуда, по версии торговцев, приехал товар. Обозреватель НГС Стас Соколов приценился к сезонным новинкам и попробовал некоторые на вкус. Дело это по нынешним временам небезопасное, но первые клубника и черешня лишают благоразумия.
Первые фуры со свежей черешней прибыли в Новосибирск ещё на прошлой неделе. Сейчас её можно купить уже повсеместно. Везут эту ягоду преимущественно из Узбекистана. Цены поначалу зашкаливали (килограмм мог стоить больше 400 рублей), но теперь даже в центре редко где за неё просят больше 300. А стоит отъехать от центра подальше, то можно встретить торговцев, предлагающих черешню по 250 и даже 200 рублей.
Черешня пока не вошла в свою полную силу — в ягодах нет той сладости, какая бывает в разгар сезона. К тому же не стоит доверяться идеальному виду, который открывается при взгляде на ещё не разобранный ящик — вся недостаточно спелая ягода окажется внизу. Так что выбирайте места, где черешню можно набрать самостоятельно.
Если с происхождением черешни всё более или менее определённо, то вот разобраться, откуда прибыла продающаяся на уличных развалах клубника, с ходу будет непросто. Кроме Средней Азии (где клубнику активно выращивают и в Киргизии), эту ягоду везут в Россию из Турции и даже из Крыма. Так, про крайней мере, утверждают сами торговцы.
Клубника продается не на вес, а контейнерами. Цена на поллитровую упаковку достигает 400 рублей. Но если не торопиться, то можно найти предложения и получше. Особенно к вечеру, когда уже теряющую товарный вид ягоду готовы отдать и за 300 и даже за 250 рублей. Причём распродажи можно встретить уже и днём. В районе площади Калинина поллитровый стакан клубники отдавали за 79 рублей 99 копеек. При этом здесь же, буквально через дорогу, почти такую же (но уже «крымскую») клубнику предлагают по 200 рублей за стакан.
«Крымская» от «турецкой», впрочем, отличается даже внешне. Отечественная меньше, но слаще. Хотя в упаковке может оказаться пара-тройка чересчур плотных и несладких ягод. «Турецкая» — самая крупная, но одновременно самая безвкусная, водянистая. Где-то посредине расположилась среднеазиатская.
В супермаркетах и гипермаркетах, кстати, черешню купить можно уже по 200–250 рублей за килограмм. Например, в «Мегасах» она стоит 220 и на вид ничем не отличается от той, что продаётся на улицах. да и как-то чище в магазине.
Если ягода всё ещё довольно дорога, то приличные томаты уже можно купить за вменяемые деньги. Даже тепличные помидоры в супермаркетах начали падать в цене (их сейчас можно купить уже по 120 рублей за кило). А действительно сладкие плоды их Средней Азии продаются в районе 150 рублей. Если прийти попозже, то можно сэкономить. У торговцев на площади Маркса, например, цены могут падать уже до 100 рублей.
Уличные прилавки пополнила и свежая редиска. Приличный пучок стоит 50 рублей. Искать её, правда, стоит уже не на фруктовых развалах, а у торговцев местной зеленью.
Что-то только появляется в продаже, а что-то — уже отходит, как, например, побеги папоротника. На огороде их не вырастить, а в лесу они уже начали расправляться в молодые, но уже полноценные растения. Ещё немного и их опять можно будет купить только в будущем году.
Почитайте историю топ-менеджера из Якутии, который осел под Новосибирском и теперь выращивает крупную клубнику.