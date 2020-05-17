Дворовые войны. Как водитель «Ниссана» оттяпал себе кусок общего двора и огородил его

В новом, 176-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: личная стоянка во дворе на газоне, Яндекс.Такси «в подъезде» и массовая парковка на пешеходной аллее.
— Белый «Ниссан» организовал себе парковку на газоне! Дуси Ковальчук, 266/2, — сообщает читатель Андрей (смотрите фото выше).
— Аникина, 16, любители парковаться на газоне, хотя в 50 метрах есть большая парковка, — пишет Юлия.
— Многострадальная детская площадка на Чемской, 12, — недовольны местные жители.
Для «Прадо» забраться на тротуар вообще не проблема.
— Яндекс.Такси стали регулярно парковать «в подъезде». Никакого уважения ни к детям, ни к своим соседям, — жалуется Валентина.
Массовая стоянка на прогулочной аллее.
— Вот этот чудак уже месяц как паркуется на тротуаре возле «Пятерочки на Дуси Ковальчук, 260. Парковка совершенно пустая, что движет персонажем — не понятно, — информирует Марита.
Черная «Камри» заехала в пешеходную зону.
— Данный автомобиль стоял на тротуаре у Речного училища, напротив отеля Marriott, — сообщает Евгений.
— Экваторная 12, этот чудак постоянно паркуется именно так и абсолютно все равно, что никто нормально не может выйти из подъезда. Бабушки, мамы с колясками, просто люди должны по мнению владельца спотыкаться об его авто, — негодуют наши читатели.