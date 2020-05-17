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Авто Я паркуюсь как чудак Обзор

Дворовые войны. Как водитель «Ниссана» оттяпал себе кусок общего двора и огородил его

Очередная подборка фото с нарушителями правил парковки

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Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

В новом, 176-м выпуске проекта НГС «Я паркуюсь как чудак»: личная стоянка во дворе на газоне, Яндекс.Такси «в подъезде» и массовая парковка на пешеходной аллее.

— Белый «Ниссан» организовал себе парковку на газоне! Дуси Ковальчук, 266/2, — сообщает читатель Андрей (смотрите фото выше).

Массовое уничтожение газона

Массовое уничтожение газона

— Аникина, 16, любители парковаться на газоне, хотя в 50 метрах есть большая парковка, — пишет Юлия.

Стоянка на детской площадке

Стоянка на детской площадке

— Многострадальная детская площадка на Чемской, 12, — недовольны местные жители.

Парковка на тротуаре

Парковка на тротуаре

Для «Прадо» забраться на тротуар вообще не проблема.

Почти заехал в подъезд

Почти заехал в подъезд

— Яндекс.Такси стали регулярно парковать «в подъезде». Никакого уважения ни к детям, ни к своим соседям, — жалуется Валентина.

Парковка в пешеходной зоне

Парковка в пешеходной зоне

Массовая стоянка на прогулочной аллее.

На тротуаре возле&nbsp;Дуси Ковальчук, 260

На тротуаре возле Дуси Ковальчук, 260

— Вот этот чудак уже месяц как паркуется на тротуаре возле «Пятерочки на Дуси Ковальчук, 260. Парковка совершенно пустая, что движет персонажем — не понятно, — информирует Марита.

На тротуаре в центре города

На тротуаре в центре города

Черная «Камри» заехала в пешеходную зону.

Автомобиль мешает пешеходам

Автомобиль мешает пешеходам

— Данный автомобиль стоял на тротуаре у Речного училища, напротив отеля Marriott, — сообщает Евгений.

Стоянка возле подъезда

Стоянка возле подъезда

— Экваторная 12, этот чудак постоянно паркуется именно так и абсолютно все равно, что никто нормально не может выйти из подъезда. Бабушки, мамы с колясками, просто люди должны по мнению владельца спотыкаться об его авто, — негодуют наши читатели.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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Я паркуюсь как чудакпарковка
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