«Только из новостей узнали, что она умерла». Подробности смерти врача в больнице для ковидобольных

Неля Николаевна, рассказывают близкие, работала до середины апреля, потом заболела, какое-то время лечилась дома, а в конце месяца стала говорить о том, что ей необходима госпитализация в больницу.

— Она настояла на этом сама, — утверждает Ирина. — Её ещё не хотели увозить в больницу. У человека температура, тяжело дышать, состояние слабое, она как врач, понимая свое состояние, настояла на госпитализации.

Изначально, по словам близких, рентген не показывал пневмонию. Только с помощью компьютерной томографии стало понятно, что у женщины проблемы с лёгкими:

— Где-то 8 мая, за пару дней до смерти, мужу сообщили, что тест на коронавирус положительный, — продолжает Ирина.

Лёгкие как матовое стекло

НГС поговорил с пациентками больницы №11, которые лежали в одной палате с Нелей Щегловой. Одна из них — Елена — вспоминает, что Неля Николаевна поступила в больницу утром 1 мая. Вместе с ней в палате лежали ещё три человека.

— Я даже писала жалобу на сайт министерства здравоохранения, но мне пришла формальная отписка, — рассказывает Людмила, еще одна соседке Щегловой по палате. — Потому что три дня к Неле Николаевне не было никого внимания. Она рассказывала, что её якобы даже сначала брать не хотели. Она врачу объясняет, что уже пять дней не может сбить температуру, а там в отказ. Она попросила написать отказную, только после этого приняли. В первые дни ей давали анальгин и парацетомол, вот и всё лечение. Я считаю, что эти три выходных дня только потеряли. Человека можно было спасти.