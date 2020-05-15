«Только из новостей узнали, что она умерла». Подробности смерти врача в больнице для ковидобольных

На этой неделе, 14 мая, похоронили врача-рентгенолога областной больницы Нелю Щеглову — 68-летняя женщина, по данным источника НГС, скончалась в инфекционке для больных коронавирусом. Мы поговорили с теми, кто хорошо знал Нелю Николаевну, а также с теми, кто лежал с ней в одной палате. Где и когда она заразилась вирусом и как долго коллеги-врачи боролись за её жизнь — в материале Алены Истоминой.
Сама настояла на госпитализации
Неля Щеглова умерла 11 мая.
— После смерти её кремировали, без присутствия семьи, и даже прах никому из родных пока не отдали, — рассказывает Ирина, знакомая семьи. — Муж находится на самоизоляции, дочки в больнице. Одна в инфекционной с подтверждённым коронавирусом, вторая вместе с ребёнком в детской инфекционной больнице, они ждут результаты теста.
Неля Николаевна, рассказывают близкие, работала до середины апреля, потом заболела, какое-то время лечилась дома, а в конце месяца стала говорить о том, что ей необходима госпитализация в больницу.
— Она настояла на этом сама, — утверждает Ирина. — Её ещё не хотели увозить в больницу. У человека температура, тяжело дышать, состояние слабое, она как врач, понимая свое состояние, настояла на госпитализации.
Изначально, по словам близких, рентген не показывал пневмонию. Только с помощью компьютерной томографии стало понятно, что у женщины проблемы с лёгкими:
— Где-то 8 мая, за пару дней до смерти, мужу сообщили, что тест на коронавирус положительный, — продолжает Ирина.
Лёгкие как матовое стекло
НГС поговорил с пациентками больницы №11, которые лежали в одной палате с Нелей Щегловой. Одна из них — Елена — вспоминает, что Неля Николаевна поступила в больницу утром 1 мая. Вместе с ней в палате лежали ещё три человека.
— Я даже писала жалобу на сайт министерства здравоохранения, но мне пришла формальная отписка, — рассказывает Людмила, еще одна соседке Щегловой по палате. — Потому что три дня к Неле Николаевне не было никого внимания. Она рассказывала, что её якобы даже сначала брать не хотели. Она врачу объясняет, что уже пять дней не может сбить температуру, а там в отказ. Она попросила написать отказную, только после этого приняли. В первые дни ей давали анальгин и парацетомол, вот и всё лечение. Я считаю, что эти три выходных дня только потеряли. Человека можно было спасти.
4 мая, восстанавливают цепочку событий соседки по палате, Неле Щегловой сделали компьютерную томографию лёгких — всё это время она кашляла, задыхалась и говорила, что ей тяжело дышать.
— Она мало разговаривала, в основном лежала, — вспоминает Елена. — После томографии врач сказал, что у неё лёгкие как матовое стекло. Мы уже знали, что это признак ковида. Тут даже результатов теста можно уже не ждать, говорят, только при нём такое бывает. Со временем ей становилось всё хуже. Потом Нелю Николаевну увезли в реанимацию, ей стало хуже. И больше мы о ней ничего не знали. Только из новостей узнали, что она умерла.
У двух соседок по палате — Елены и Людмилы — анализ на коронавирус сначала был отрицательный. Когда у Людмилы пришел отрицательный результат, то её перевели в областную больницу. Но 13 мая, перед выпиской, повторный тест показал, что она все-таки инфицирована Covid-19. У Елены последний анализ на коронавирус показал отрицательный результат — сейчас она находится дома на самоизоляции:
— Меня ещё 8 мая выписали домой, а теперь вот не знаю, — переживает Елена. — Еще одной девочке, которая с нами лежала, тест пришёл уже отрицательный. Теперь буду звонить в областную, просить, чтобы у меня взяли ещё один тест. Мы же все вместе лежали и могли заразиться уже после того, как у нас тест брали.
Минздрав молчит о смерти медика
На сайте областной больницы говорится, что Неля Николаевна имела врачебный стаж в 44 года и высшую категорию. Ей было 68 лет, в сводках оперштаба до 15 мая женщин, погибших от коронавируса, с таким возрастом не было.
Только в эту пятницу, 15 мая, в оперштабе сообщили, что в Новосибирской области от коронавирусной инфекции погибли две женщины — одной было 68 лет, другой 71 год. Непонятно, является ли Неля Щеглова, умершая ещё 11 мая, именно этой 68-летней погибшей от коронавируса, потому что более подробной информации об этих женщинах в сводке оперштаба нет. В Министерстве здравоохранения затруднились оперативно прокомментировать смерть врача. Корреспондент НГС сутки назад отправил официальный запрос, но ответ на него пока не поступил.
Если вы знаете, как связаться с близкими Нели Щегловой или у вас есть дополнительная информация о причинах её смерти, то свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Если вам есть что сказать — напишите в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер 8 982 781–74–07.
Кто еще умер в Новосибирске от COVID-19 — читайте в специальном сюжете.
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