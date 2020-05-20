9 мая новосибирец с коптера снял авиапарад над городом. Кадры получились впечатляющие, но многие осудили автора видео: дрон находился в пугающей близости от военной воздушной техники. Случись столкновение, самолёты и вертолёты посыпались бы на город, да и вообще подобный риск угрожает всей отрасли аэросъёмки — такие опасения озвучивали в комментариях читатели НГС. Мы решили разобраться, опасна ли такая съёмка, был ли полёт согласован, а если нет, то чем это может грозить владельцу коптера.
— Обошлось пока, а так, конечно, безбашенный поступок. Управляющий дроном ничего бы не успел предпринять в случае угрозы столкновения. Попади его дрон в воздухозаборник — гарантированный пожар двигателя, и титановый МиГ-31 с грохотом бы полетел на головы людей, высота смешная, — это только одно из мнений читателей о снятом с дрона видео пролёта военной воздушной техники над городом. Но таких комментариев — большинство. Почитать их можно тут.
Один из читателей заметил, что подобные видео — и ситуации вообще — просто ставят крест на развитии аэросъёмки в городе.
Тот самый ролик:
В чём опасность
— Я в шоке был, когда увидел. Я не очень хорошо отношусь к штрафам, регистрации, бюрократии: чтобы просто сделать художественные фотографии, нам приходится проходить несколько кругов ада. Но есть грани дозволенного, — рассуждает один из участников рынка в разговоре с корреспондентом НГС.
По его оценке, для съемки подобного видео просто «поймать» кадр не выйдет: нужно заранее просчитать необходимую высоту для съёмки, уточнить время и ждать. И если эти действия не согласованы с лётчиками, то они очень рискованны — даже безрассудны. Ведь экипажи самолётов и вертолётов могут корректировать курс, и нет никакой гарантии, что маршрут не пройдёт через дрон.
— Эти действия подвергают большому риску всю нашу индустрию. Благодаря таким случаям, когда риск действительно есть, всю нашу индустрию закрывают, всё больше палок в колёса вставляют, — считает собеседник НГС.
При этом он утверждает, что совсем уж случайно, например, из-за потери управления, дрон с самолётом или вертолётом не столкнётся: опасность потери управления маловероятна — разве что связь будут глушить те же военные. Но в случае авиапарада, когда никакой ситуации секретности нет, такое вряд ли случится.
— Потерять связь практически невозможно. Даже если будет потеряна связь, дрон будет спускаться или возвращаться к тебе — улетать, скорее всего, не станет, — объясняет участник рынка аэросъёмки.
Что говорит пилот дрона
Автор видео в переписке рассказал корреспонденту НГС, что на непредвиденный случай у него был план.
— Профессиональные дроны очень быстро двигаются и позволяют отключить моторы в экстренных ситуациях. Падение происходит со скоростью 50 метров в секунду, так что всегда можно уйти с траектории движения других объектов, — написал он. От дальнейших комментариев новосибирец отказался.
Был ли согласован полёт
В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС сообщили, что 9 мая согласовывали только съёмку на земле — за гражданские беспилотники в воздухе в этот день военные ответственности не несут. Соответственно, договориться с экипажами самолётов и вертолётов было нельзя.
Все полёты над городом контролирует Росавиация. Согласование с ней — трудоёмкое дело, особенно в Новосибирске: над городом проходят посадочные трассы аэропорта «Толмачёво» и Чкаловского аэродрома, небо загруженное. Иногда, утверждают пилоты коптеров, согласования даже выходят на федеральный уровень и для каждого полёта нужно прорабатывать чёткий план — просто так взлететь, потому что сегодня красивый закат, легально нельзя.
В Западно-Сибирском управлении Росавиации по видео определили, что коптер находился в контролируемом воздушном пространстве класса «С» диспетчерской зоны аэродрома Новосибирск (Толмачёво). По закону на такие полёты требуется разрешение и диспетчерское сопровождение с обязательной постоянной двухсторонней радиосвязью с диспетчерами. Чтобы такой полёт вообще состоялся, нужно разрешение от мэрии Новосибирска и согласованный план полёта. Снимать авиапарад в День Победы Новосибирский зональный центр Единой системы организации воздушного движения РФ никому не разрешал.
— Выполнение полёта беспилотного воздушного судна 9 мая 2020 года можно считать незаконным, а именно с нарушением требований воздушного законодательства РФ в части порядка использования воздушного пространства, что могло оказать негативное влияние на безопасность полётов воздушных судов, — комментируют в управлении Росавиации.
Что грозит автору съёмки
Разбираться, какую ответственность понесёт автор ролика об авиапараде, теперь будет Ространснадзор — в Росавиации сообщили, что уже направили туда вопрос на рассмотрение.
В транспортной прокуратуре корреспонденту НГС ответили, что разницы между тем, что и в какой ситуации снимает коптер (если это, конечно, не секретный объект), нет. Если запустить коптер без согласования, вместе с красивыми снимками вам может прилететь штраф от 30 до 50 тысяч рублей. За запуск незарегистрированного коптера могут наказать штрафом в 2–2,5 тысячи рублей.
Например, в прошлом году за беспилотник над Обью в зоне маневрирования самолётов новосибирца оштрафовали на 3 тысячи рублей. Это, в общем-то, самая популярная сумма штрафов, такую же пришлось выплатить новосибирцу за съёмку празднования 9 Мая на Монументе Славы. А вот в соседнем Омске за несогласованный вылет и незарегистрированный беспилотник в начале мая выписали штраф уже в 30 тысяч рублей, указано на сайте транспортной прокуратуры.
Регистрацию коптеров ввели в прошлом году, и это сильно усложнило новосибирцам жизнь и работу.