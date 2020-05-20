При этом он утверждает, что совсем уж случайно, например, из-за потери управления, дрон с самолётом или вертолётом не столкнётся: опасность потери управления маловероятна — разве что связь будут глушить те же военные. Но в случае авиапарада, когда никакой ситуации секретности нет, такое вряд ли случится.



— Потерять связь практически невозможно. Даже если будет потеряна связь, дрон будет спускаться или возвращаться к тебе — улетать, скорее всего, не станет, — объясняет участник рынка аэросъёмки.



Что говорит пилот дрона

Автор видео в переписке рассказал корреспонденту НГС, что на непредвиденный случай у него был план.

— Профессиональные дроны очень быстро двигаются и позволяют отключить моторы в экстренных ситуациях. Падение происходит со скоростью 50 метров в секунду, так что всегда можно уйти с траектории движения других объектов, — написал он. От дальнейших комментариев новосибирец отказался.

Был ли согласован полёт

В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС сообщили, что 9 мая согласовывали только съёмку на земле — за гражданские беспилотники в воздухе в этот день военные ответственности не несут. Соответственно, договориться с экипажами самолётов и вертолётов было нельзя.

