Стыдно сказать: 6 скрытых проблем после родов, которые поставят крест на вашей любви и сексе (но не сразу — они коварны)

Девиз продвинутой молодой матери: родила — отдыхай. Восстанавливай организм. Дай органам вернуться на свои законные места, а гормональному фону — к балансу. Но нет. Вчерашние роженицы уже варят суп одной рукой, другой качают младенца, а нога тянется к ноутбуку — посмотреть, что там на работе, и надо еще на стрижку успеть. Спят мало, едят что придется и очень много нервничают (а сколько еще нервов было до этого). О том, как беременность и роды превращают секс и любовь в дело давно минувших дней и можно ли это исправить, рассказали психолог, сексолог-консультант школы женского здоровья «Я» Лидия Величко и инструктор по дородовой подготовке проекта «Я здорова» Олеся Плотникова.
Пока женщина не родила, она даже не догадывается, что либидо, например, может ее и вовсе покинуть, а эротические прикосновения способны вызывать приступы тошноты. Молодых мам вообще ждет много сюрпризов. К сожалению, среди них есть неприятные и даже опасные. С чего всё начинается?
Проблема № 1, которая ставит крест на сексуальной жизни — это боль. Часто роды бывают травматичными. Многие женщины приносят из роддома не только лучшего в мире малыша, но и свежий шов от эпизиотомии — хирургического рассечения промежности и задней стенки влагалища. Внутри всё сухо, стянуто и печально. Какой уж тут секс? Одни страдания.
Что поможет? Ежедневная интимная гимнастика и самомассаж. Прежде чем возвращаться в большой секс, нужно восстановить эластичность тканей.
Проблема № 2: опущение органов малого таза и спаечные процессы. Да, роды — это экстремальное событие, которое буквально выворачивает наизнанку. Органы и мышцы теряют тонус, а порой и свое место. Опущение и спайки также дают о себе знать болезненностью или дискомфортом во время близости, особенно при глубоком проникновении.
Что поможет? Тут тоже нужна интимная гимнастика, а еще, по мнению специалистов, можно попробовать исправить положение остеопатической интравагинальной правкой.
Проблема № 3: повышенная чувствительность сосков. Если до родов женщин возбуждает прикосновение к груди, то после них может начать бесить так, что это превращается из приятных прелюдий в ту еще гадость. Это связано с изменениями гормонального фона и грудным вскармливанием.
Что поможет? Время и психолог. Как правило, через год физиология восстанавливается и приходит в норму — грудь становится не только предметом материнского культа, но и эротического. Если же этого не происходит, то придется обратиться за помощью к психологу.
Проблема № 4: дефициты. Пока женщина беременная и кормящая, она в прямом смысле все свои ресурсы вкладывает в ребенка. Если при этом она еще плохо питается и не высыпается, то на секс ее просто не хватает. Для того чтобы половые гормоны были в достаточном количестве, необходимо полноценное питание, состоящее из белков, жиров, витаминов, микроэлементов, минимума углеводов и максимума клетчатки. Нет хорошего питания и сна, значит, нет ни желания, ни секса.
Что поможет? Забота и делегирование. Спит ребенок — спит и мама, это тоже закон. Не надо строить из себя супергероиню, которая рвется объять необъятное и быть идеальной во всех состояниях. Оставьте себе роль любящей матери и любящей женщины. Ролью хозяйки можете смело поделиться.
Проблема № 5: расстройство ЖКТ. Очень часто после родов женщины обнаруживают камни в почках, застой желчи в желчном пузыре. Запоры, изжогу, вздутие, брожение. Весь этот дискомфорт отвлекает и заставляет волноваться.
Что поможет? Восстанавливающий тип питания после родов. В первые дни следует употреблять много мясо-костных качественных бульонов. Ничего сырого: фрукты и творог — только приготовленные. И обязательно нужно сделать УЗИ для ЖКТ — проверить, всё ли нормально работает, нет ли застоев и камней.
Проблема № 6: обиды на мужчину. Как правило, после родов женщины ждут от мужчин 100% включения в отцовство. И обижаются, если этого не происходит. Обиды как снежный ком могут обрастать претензиями. И выливаться в ссоры. А дальше вы и сами знаете.
Что поможет? Понимание, что отец не вынашивал ребенка 9 месяцев, а значит, психологически и физиологически он не может быть включен в него так же, как мать. Мужчины включаются позже, когда ребенок становится старше. Полезно еще до беременности договориться с родными и выяснить, кто и как сможет помочь с малышом. Не надо ждать того, что муж или родственники будут читать ваши мысли. С мужем надо разговаривать. Давать ему конкретные задания, понимая, что разгадывать намеки мужчинам вообще не свойственно.
А теперь честно. Испытывали такое на себе? Или миновало?
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