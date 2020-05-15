Стыдно сказать: 6 скрытых проблем после родов, которые поставят крест на вашей любви и сексе (но не сразу — они коварны)

Пока женщина не родила, она даже не догадывается, что либидо, например, может ее и вовсе покинуть, а эротические прикосновения способны вызывать приступы тошноты. Молодых мам вообще ждет много сюрпризов. К сожалению, среди них есть неприятные и даже опасные. С чего всё начинается?

Проблема № 1, которая ставит крест на сексуальной жизни — это боль. Часто роды бывают травматичными. Многие женщины приносят из роддома не только лучшего в мире малыша, но и свежий шов от эпизиотомии — хирургического рассечения промежности и задней стенки влагалища. Внутри всё сухо, стянуто и печально. Какой уж тут секс? Одни страдания.