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Он и она Подробности

Стыдно сказать: 6 скрытых проблем после родов, которые поставят крест на вашей любви и сексе (но не сразу — они коварны)

Кто бы мог подумать, что либидо может просто уйти — оставив на память обескураженного мужа. Нас к такому не готовили

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Помимо забот и радостей, которые принесет женщине малыш, стоит найти время подумать о себе. Иначе потом может быть поздно

Помимо забот и радостей, которые принесет женщине малыш, стоит найти время подумать о себе. Иначе потом может быть поздно

Девиз продвинутой молодой матери: родила — отдыхай. Восстанавливай организм. Дай органам вернуться на свои законные места, а гормональному фону — к балансу. Но нет. Вчерашние роженицы уже варят суп одной рукой, другой качают младенца, а нога тянется к ноутбуку — посмотреть, что там на работе, и надо еще на стрижку успеть. Спят мало, едят что придется и очень много нервничают (а сколько еще нервов было до этого). О том, как беременность и роды превращают секс и любовь в дело давно минувших дней и можно ли это исправить, рассказали психолог, сексолог-консультант школы женского здоровья «Я» Лидия Величко и инструктор по дородовой подготовке проекта «Я здорова» Олеся Плотникова.

Пока женщина не родила, она даже не догадывается, что либидо, например, может ее и вовсе покинуть, а эротические прикосновения способны вызывать приступы тошноты. Молодых мам вообще ждет много сюрпризов. К сожалению, среди них есть неприятные и даже опасные. С чего всё начинается?

Проблема № 1, которая ставит крест на сексуальной жизни — это боль. Часто роды бывают травматичными. Многие женщины приносят из роддома не только лучшего в мире малыша, но и свежий шов от эпизиотомии — хирургического рассечения промежности и задней стенки влагалища. Внутри всё сухо, стянуто и печально. Какой уж тут секс? Одни страдания.

Даже если по медицинским меркам роды прошли хорошо, это не значит, что вашему организму будет после этого так же

Даже если по медицинским меркам роды прошли хорошо, это не значит, что вашему организму будет после этого так же

Что поможет? Ежедневная интимная гимнастика и самомассаж. Прежде чем возвращаться в большой секс, нужно восстановить эластичность тканей.

Проблема № 2: опущение органов малого таза и спаечные процессы. Да, роды — это экстремальное событие, которое буквально выворачивает наизнанку. Органы и мышцы теряют тонус, а порой и свое место. Опущение и спайки также дают о себе знать болезненностью или дискомфортом во время близости, особенно при глубоком проникновении.

Что поможет? Тут тоже нужна интимная гимнастика, а еще, по мнению специалистов, можно попробовать исправить положение остеопатической интравагинальной правкой.

Проблема № 3: повышенная чувствительность сосков. Если до родов женщин возбуждает прикосновение к груди, то после них может начать бесить так, что это превращается из приятных прелюдий в ту еще гадость. Это связано с изменениями гормонального фона и грудным вскармливанием.

Всё вернется на круги своя — но не сразу

Всё вернется на круги своя — но не сразу

Что поможет? Время и психолог. Как правило, через год физиология восстанавливается и приходит в норму — грудь становится не только предметом материнского культа, но и эротического. Если же этого не происходит, то придется обратиться за помощью к психологу.

Проблема № 4: дефициты. Пока женщина беременная и кормящая, она в прямом смысле все свои ресурсы вкладывает в ребенка. Если при этом она еще плохо питается и не высыпается, то на секс ее просто не хватает. Для того чтобы половые гормоны были в достаточном количестве, необходимо полноценное питание, состоящее из белков, жиров, витаминов, микроэлементов, минимума углеводов и максимума клетчатки. Нет хорошего питания и сна, значит, нет ни желания, ни секса.

Что поможет? Забота и делегирование. Спит ребенок — спит и мама, это тоже закон. Не надо строить из себя супергероиню, которая рвется объять необъятное и быть идеальной во всех состояниях. Оставьте себе роль любящей матери и любящей женщины. Ролью хозяйки можете смело поделиться.

Если вы не спите — о хорошем сексе не может быть и речи

Если вы не спите — о хорошем сексе не может быть и речи

Проблема № 5: расстройство ЖКТ. Очень часто после родов женщины обнаруживают камни в почках, застой желчи в желчном пузыре. Запоры, изжогу, вздутие, брожение. Весь этот дискомфорт отвлекает и заставляет волноваться.

Что поможет? Восстанавливающий тип питания после родов. В первые дни следует употреблять много мясо-костных качественных бульонов. Ничего сырого: фрукты и творог — только приготовленные. И обязательно нужно сделать УЗИ для ЖКТ — проверить, всё ли нормально работает, нет ли застоев и камней.

Проблема № 6: обиды на мужчину. Как правило, после родов женщины ждут от мужчин 100% включения в отцовство. И обижаются, если этого не происходит. Обиды как снежный ком могут обрастать претензиями. И выливаться в ссоры. А дальше вы и сами знаете.

Что поможет? Понимание, что отец не вынашивал ребенка 9 месяцев, а значит, психологически и физиологически он не может быть включен в него так же, как мать. Мужчины включаются позже, когда ребенок становится старше. Полезно еще до беременности договориться с родными и выяснить, кто и как сможет помочь с малышом. Не надо ждать того, что муж или родственники будут читать ваши мысли. С мужем надо разговаривать. Давать ему конкретные задания, понимая, что разгадывать намеки мужчинам вообще не свойственно.

А теперь честно. Испытывали такое на себе? Или миновало?

А теперь честно. Испытывали такое на себе? Или миновало?

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    материнствосексбраки и разводы
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