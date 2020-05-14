Сколько денег потратили власти, чтобы защитить медиков от коронавируса? Подсчёты сибирячки

Этот пост я написала для новосибирских (в первую очередь, но не только) медиков. Помогите им его увидеть, пожалуйста.



Мы каждый день продолжаем получать множество сигналов о том, что медики плохо защищены от ковида, некоторые только марлевой повязкой и молитвой. В списке памяти медработников уже 174 имени — это 8% от числа умерших от ковида (по данным официальной статистики).



Я очень сопереживаю медработникам сейчас. Хотела, было, подонатить (делать пожертвования — Прим. ред.) тем объединениям, которые собирают деньги на закупку средств защиты и передают маски, респираторы, защитные костюмы в больницы. Но не смогла подавить свой внутренний голос, который считает, что такой помощью косвенно поддерживается упырское положение вещей. Затыкать дыры госфинансирования деньгами граждан — работающий инструмент, только мне он не близок. Я хотела найти способ помочь медикам, не обрекая себя на внутренний конфликт. И попробовала выяснить, сколько же средств индивидуальной защиты купили новосибирские больницы.

