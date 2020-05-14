Сколько денег потратили власти, чтобы защитить медиков от коронавируса? Подсчёты сибирячки

Почти каждый восьмой заболевший коронавирусом в Новосибирской области — доктор или медработник. Как рассказал 13 мая министр здравоохранения региона Константин Хальзов, коронавирус диагностировали у 168 работников медорганизаций. В тот день общее количество заболевших в нашем регионе составляло 1300 человек. По всей России уже умирают доктора. Инициативная группа российских врачей запустила сайт со «Списком памяти» — в него вносят данные о медиках, умерших во время пандемии коронавируса. По данным на 14 мая, в списке уже 190 человек. Сегодня в Новосибирске похоронили врача-рентгенолога Нелю Щеглову. Женщина умерла в больнице №11, которую перепрофилировали для лечения пациентов с коронавирусом. Сибирячка Юлия Дрокова очень переживает за то, надежно ли защищены врачи. Она изучила, сколько денег потратили на средства защиты для медиков в Новосибирске и спрашивает, дошли ли они врачам. Далее — от первого лица.
Этот пост я написала для новосибирских (в первую очередь, но не только) медиков. Помогите им его увидеть, пожалуйста.
Мы каждый день продолжаем получать множество сигналов о том, что медики плохо защищены от ковида, некоторые только марлевой повязкой и молитвой. В списке памяти медработников уже 174 имени — это 8% от числа умерших от ковида (по данным официальной статистики).
Я очень сопереживаю медработникам сейчас. Хотела, было, подонатить (делать пожертвования — Прим. ред.) тем объединениям, которые собирают деньги на закупку средств защиты и передают маски, респираторы, защитные костюмы в больницы. Но не смогла подавить свой внутренний голос, который считает, что такой помощью косвенно поддерживается упырское положение вещей. Затыкать дыры госфинансирования деньгами граждан — работающий инструмент, только мне он не близок. Я хотела найти способ помочь медикам, не обрекая себя на внутренний конфликт. И попробовала выяснить, сколько же средств индивидуальной защиты купили новосибирские больницы.
Для начала промониторила закупки учреждений, наиболее часто упоминавшихся в новосибирской прессе как стационары для ковид-больных (больницы №11 и №12, инфекционная больница №1, детская инфекционная больница №3, госпиталь ветеранов войны №2), а также добавила скорую помощь и областной Минздрав (часть закупок для нужд больниц проводит он). Только эти семь госзаказчиков закупили за время пандемии средств индивидуальной защиты (СИЗ) и средств дезинфекции на 150 млн руб. Все детальные данные, до копейки по каждой закупке, в прилагаемой таблице. Промониторен период с декабря 2019 года (в конце года госзаказчики часто делают большие закупы на следующий год, но не в случае с СИЗ, как мы видим) по текущий момент.
Изучите все закупки в этой таблице.
Предметом моего интереса были прицельно средства защиты и дезинфекции. Очевидно, что деньги на оборудование улетают с куда более резким свистом (мне в ходе мониторинга подвернулись в отдельно взятом апреле в отдельной взятой Новосибирской области закупок ИВЛов более чем на 800 млн рублей — закупки эти я совершенно не искала, это случайные попадания в широком массиве перерабатываемых данных, то есть покупается явно больше), но переживаем мы в моменте именно за то, что врачи плохо защищены.
Как пользоваться данными?
Сравнивать закупленное с тем, что вы фактически имеете на своих рабочих местах. Вы видите эти товары в заявленных количествах и с заявленным качеством? Обращаю внимание: медучреждения проводят закупки по 44-ФЗ, эта процедура предполагает публикацию в открытом доступе полного пакета документов, включающего спецификацию на товары, договор поставки и даже отгрузочные документы (то есть с точностью до дня можно узнать, когда де-юре состоялась поставка). Каждая упомянутая закупка сопровождена гиперссылкой, где можно прочитать все документы.
Что делать, если больница накупила кучу добра, а вы между сменами маски из ситчика шьете? Обсуждать с руководством, жаловаться в надзорные органы, советоваться с врачебными профсоюзами, рассказывать прессе — выбор есть.
Если будет обратная связь от медиков, что это полезный проект, я его продолжу.
Увидите ошибку — сообщите, пожалуйста. Я начинающий волонтер, а сфера сложная.
И пара вопросов от меня лично, возникших при обработке данных. Интересно было бы услышать мнение людей из отрасли.
- В далеком отрыве от всех остальных учреждений больница №11 — она одна закупилась почти на 77 млн руб. Потребности госпиталя ветеранов войны копеечные, инфекционной больнице №1 и больнице №12 тоже почти ничего не нужно. Я не знаю, чем это объясняется. 11-я больница все закупала с нуля, а в некоторых всё было? Очень разный объем трафика пациентов? Очень разные возможности получения финансирования?
- Массовые закупки СИЗ стартуют в начале — середине апреля. Большинство осуществляется в формате «закупки у единственного поставщика» — это быстро, но часто дороже, чем можно купить при конкурсной процедуре. До апреля не было понимания масштабов проблемы?
Редакция НГС ищет врачей и медработников, которые готовы рассказать о том, хватает ли им средств защиты на работе. Вы изучили таблицу и согласны, что в вашей больнице всё хорошо? Или вы поняли, что должно быть лучше? Как вообще вам работается? Может быть, вы ушли в отпуск или уволились из-за плохой защиты на работе? Расскажите журналисту НГС Елене Гурьяновой на почту e.guryanova@iportal.ru, а также по номеру +7 913 959–43–46 (WhatsApp и Telegram). Ваша история может быть анонимной.
Как вы считаете, хватает ли медикам средств защиты?
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