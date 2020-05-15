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Пересечение Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова

Пересечение Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова

В рубрике «Самый глупый перекрёсток» сегодня новый проблемный объект в улично-дорожной сети Новосибирска — пересечение Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Мало того, что тут разбитое дорожное покрытие и вечная колея, так еще и три ряда движения по Димитрова превращаются в два из-за припаркованных у обочины автомобилей. Подробности в материале Дмитрия Косенко.

Перекресток Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова — одна из крупнейших транспортных развязок Новосибирска, здесь сходятся две 8-полосные магистрали. Организована достаточно сложная схема с разделением полос движения и с дополнительными светофорными секциями.

Заторы перед перекрестком возникают во всех направлениях

Заторы перед перекрестком возникают во всех направлениях

Заторы перед перекрестком возникают во всех направлениях, в частности при движении по Вокзальной магистрали от вокзала. Две полосы, поворачивающие направо на проспект Димитрова, имеют низкую пропускную способность из-за большого потока пешеходов, переходящих проспект, которым одновременно с машинами горит зеленый — автомобили подолгу стоят, пропуская людей.

При движении по проспекту со стороны Димитровского моста — три полосы прямо, одна под зеленую стрелку направо

При движении по проспекту со стороны Димитровского моста — три полосы прямо, одна под зеленую стрелку направо

Практически постоянно машины стоят в пробке и при движении по проспекту со стороны Димитровского моста. Хотя казалось бы — три полосы прямо, одна под зеленую стрелку направо. Но одна из полос, предназначенных для движения прямо, работает неэффективно и является фактически тупиковой.

Машины перестраиваются на перекрестке

Машины перестраиваются на перекрестке

— Когда съезжаешь с проспекта Димитрова в сторону площади Кондратюка на перекрестке с Вокзальной магистралью прямо три полосы и одна направо на площадь Ленина. Но по факту прямо могут проехать только две левые, потому что за перекрестком правая полоса забита припаркованными машинами и все щемятся в середину, — пишут нам читатели НГС.

Многие пытаются встать чуть ли не на самом пешеходном переходе

Многие пытаются встать чуть ли не на самом пешеходном переходе

Припаркованных машин действительно много, многие пытаются встать чуть ли не на самом пешеходном переходе. Соответственно те, кто проезжает перекресток в крайней правой полосе, вынуждены тут же перестраиваться влево, замедляя движение в среднем ряду. И фактически 4-полосный (в одну сторону) проспект Димитрова превращается в 2-полосную улочку.

Перестроение в средний ряд

Перестроение в средний ряд

Понятно, что парковаться автомобилям где-то нужно, но тут место критическое, транспортный поток большой, и может быть имеет смысл запретить стоянку машин на участке проспекта до площади Кондратюка.

Колея, трещины и непонятные ограждения

Колея, трещины и непонятные ограждения

Отдельного внимания заслуживает состояние дорожного полотна на перекрестке — капитального ремонта здесь не было наверное никогда. По проспекту давно накатана глубокая колея, на которой подскакивают проезжающие поперек машины с Вокзальной магистрали. Неровности, трещины, отсутствие нормальной разметки и какие непонятные ограждения прямо посреди перекрестка довершают картину.

Почитайте о других проблемных перекрёстках Новосибирска

Мы рассказывали о перекрёстке Кирова — Воскова: там 4-полосная улица Кирова внезапно перестаёт быть главной. Исследовали кольцо на Богаткова — Доватора, где заставляют уступать тех, кто едет по главной.

На Ипподромской нашли места, где водителям приходится сворачивать шею. На перекрёстке Мочищенское шоссе — Жуковского обнаружили, что водители по старой привычке не уступают имеющим приоритет. На связке площадей Труда — Энергетиков обнаружили светофор, который усиливает пробки. А на пересечении улиц Добролюбова и Зыряновской увидели, что светофора вообще нет и там часто творится хаос.

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Самый глупый перекрёстокДТП
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