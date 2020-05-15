В рубрике «Самый глупый перекрёсток» сегодня новый проблемный объект в улично-дорожной сети Новосибирска — пересечение Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова. Мало того, что тут разбитое дорожное покрытие и вечная колея, так еще и три ряда движения по Димитрова превращаются в два из-за припаркованных у обочины автомобилей. Подробности в материале Дмитрия Косенко.
Перекресток Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова — одна из крупнейших транспортных развязок Новосибирска, здесь сходятся две 8-полосные магистрали. Организована достаточно сложная схема с разделением полос движения и с дополнительными светофорными секциями.
Заторы перед перекрестком возникают во всех направлениях, в частности при движении по Вокзальной магистрали от вокзала. Две полосы, поворачивающие направо на проспект Димитрова, имеют низкую пропускную способность из-за большого потока пешеходов, переходящих проспект, которым одновременно с машинами горит зеленый — автомобили подолгу стоят, пропуская людей.
Практически постоянно машины стоят в пробке и при движении по проспекту со стороны Димитровского моста. Хотя казалось бы — три полосы прямо, одна под зеленую стрелку направо. Но одна из полос, предназначенных для движения прямо, работает неэффективно и является фактически тупиковой.
— Когда съезжаешь с проспекта Димитрова в сторону площади Кондратюка на перекрестке с Вокзальной магистралью прямо три полосы и одна направо на площадь Ленина. Но по факту прямо могут проехать только две левые, потому что за перекрестком правая полоса забита припаркованными машинами и все щемятся в середину, — пишут нам читатели НГС.
Припаркованных машин действительно много, многие пытаются встать чуть ли не на самом пешеходном переходе. Соответственно те, кто проезжает перекресток в крайней правой полосе, вынуждены тут же перестраиваться влево, замедляя движение в среднем ряду. И фактически 4-полосный (в одну сторону) проспект Димитрова превращается в 2-полосную улочку.
Понятно, что парковаться автомобилям где-то нужно, но тут место критическое, транспортный поток большой, и может быть имеет смысл запретить стоянку машин на участке проспекта до площади Кондратюка.
Отдельного внимания заслуживает состояние дорожного полотна на перекрестке — капитального ремонта здесь не было наверное никогда. По проспекту давно накатана глубокая колея, на которой подскакивают проезжающие поперек машины с Вокзальной магистрали. Неровности, трещины, отсутствие нормальной разметки и какие непонятные ограждения прямо посреди перекрестка довершают картину.
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