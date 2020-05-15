— Когда съезжаешь с проспекта Димитрова в сторону площади Кондратюка на перекрестке с Вокзальной магистралью прямо три полосы и одна направо на площадь Ленина. Но по факту прямо могут проехать только две левые, потому что за перекрестком правая полоса забита припаркованными машинами и все щемятся в середину, — пишут нам читатели НГС.

