Новая ловушка страховых: почему опасно оформлять «карантинное» ОСАГО

В период самоизоляции власти разрешили страховым продавать ОСАГО без предъявления диагностической карты техосмотра. Но эксперты советуют не пользоваться этим послаблением, поскольку есть риски задолжать страховой крупную сумму. Рассказываем, в чём подвох.
Это послабление появилось ещё в начале апреля, сначала в виде письма от главы Центробанка Эльвиры Наибуллиной, и не все страховщики отреагировали на него сразу. Но постепенно практика продажи ОСАГО без техосмотра набрала обороты.
Утверждённые вчера поправки к закону об ОСАГО легитимировали этот механизм полностью. Он вступит в силу со дня опубликования закона, то есть, вероятно, ещё до конца мая (поправки, связанные с удорожанием ОСАГО для нарушителей, начнут действовать через
Новый закон об ОСАГО разрешает до 30 сентября 2020 года продавать полисы без предъявления диагностической карты. Однако он требует от автовладельца сделать это в течение месяца после снятия ограничительных мер в регионе, где автомобиль преимущественно используется. Например, если в вашей области режим самоизоляции отменят
А что будет, если автовладелец не предоставит страховщику диагностическую карту в течение месяца после снятия ограничительных мер? На первый взгляд, ничего: никаких штрафов или грозных уведомлений не предусмотрено. И даже в случае ДТП по вине клиента страховщик выплатит пострадавшей стороне сумму. Но после этого по новому закону получит право требовать полную компенсацию со своего клиента в порядке регресса.
— Очень похожей была ситуация с извещениями о ДТП при оформлении европротокола: не предъявив их в течение пяти дней в страховую, виновник рисковал впоследствии получить регрессные требования, то есть фактически заплатить весь ущерб из своего кармана, но уже в пользу своей же страховой, — комментирует директор страхового агентства «Центр страхования» Кирилл Смолин. — И подобное использовалось довольно часто. Страховым зачастую достаточно было напомнить клиенту об обязанности предоставить извещение, но они этого не делали, возможно, даже умышленно. А года через два, когда уже все забыли о случае, предъявляли регрессные требования, оспорить которые было почти нереально.
В прошлом году подобную практику запретили, потому что наказание для клиента получалось непропорциональным допущенному им нарушению. Но теперь похожая ситуация может возникнуть, если не предоставить в течение месяца диагностическую карту.
— Думаю, многие клиенты просто забудут сделать это в течение месяца, — считает Кирилл Смолин. — А кроме того, неясно, каким образом клиент сможет потом доказать, что он всё-таки предоставил диагностическую карту, например, если сотрудник страховой ошибся и не внёс необходимые данные в базу.
Техосмотр давно превратился в формальность, и его прохождение, хоть официальное, хоть «левое», не представляет большой сложности даже во времена самоизоляции (на самом деле режима повышенной готовности). Поэтому если у вас есть возможность получить диагностическую карту сразу, не пренебрегайте ей — меньше шансов нарваться на регресс страховых.
Кстати, саму реформу техосмотра, которая сделала бы его обязательным, перенесли с июня
Новый закон об ОСАГО был принят Госдумой в окончательном чтении