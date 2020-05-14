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Новая ловушка страховых: почему опасно оформлять «карантинное» ОСАГО

Покупка полиса без прохождения техосмотра сыграет злую шутку в будущем

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Страховая заплатит за вас, а потом заберёт всю выплату через суд

Страховая заплатит за вас, а потом заберёт всю выплату через суд

В период самоизоляции власти разрешили страховым продавать ОСАГО без предъявления диагностической карты техосмотра. Но эксперты советуют не пользоваться этим послаблением, поскольку есть риски задолжать страховой крупную сумму. Рассказываем, в чём подвох.

Это послабление появилось ещё в начале апреля, сначала в виде письма от главы Центробанка Эльвиры Наибуллиной, и не все страховщики отреагировали на него сразу. Но постепенно практика продажи ОСАГО без техосмотра набрала обороты.

Утверждённые вчера поправки к закону об ОСАГО легитимировали этот механизм полностью. Он вступит в силу со дня опубликования закона, то есть, вероятно, ещё до конца мая (поправки, связанные с удорожанием ОСАГО для нарушителей, начнут действовать через 90 дней).

Новый закон об ОСАГО разрешает до 30 сентября 2020 года продавать полисы без предъявления диагностической карты. Однако он требует от автовладельца сделать это в течение месяца после снятия ограничительных мер в регионе, где автомобиль преимущественно используется. Например, если в вашей области режим самоизоляции отменят 31 мая, предоставить в страховую диагностическую карту нужно будет до 1 июля. Даже если ограничения затянутся, карту придётся показать страховщику до 31 октября 2020 года.

Техосмотр в России с 2012 года — чистая формальность, но не пренебрегайте ей: страховые этого только и ждут

Техосмотр в России с 2012 года — чистая формальность, но не пренебрегайте ей: страховые этого только и ждут

А что будет, если автовладелец не предоставит страховщику диагностическую карту в течение месяца после снятия ограничительных мер? На первый взгляд, ничего: никаких штрафов или грозных уведомлений не предусмотрено. И даже в случае ДТП по вине клиента страховщик выплатит пострадавшей стороне сумму. Но после этого по новому закону получит право требовать полную компенсацию со своего клиента в порядке регресса.

— Очень похожей была ситуация с извещениями о ДТП при оформлении европротокола: не предъявив их в течение пяти дней в страховую, виновник рисковал впоследствии получить регрессные требования, то есть фактически заплатить весь ущерб из своего кармана, но уже в пользу своей же страховой, — комментирует директор страхового агентства «Центр страхования» Кирилл Смолин. — И подобное использовалось довольно часто. Страховым зачастую достаточно было напомнить клиенту об обязанности предоставить извещение, но они этого не делали, возможно, даже умышленно. А года через два, когда уже все забыли о случае, предъявляли регрессные требования, оспорить которые было почти нереально.

В прошлом году подобную практику запретили, потому что наказание для клиента получалось непропорциональным допущенному им нарушению. Но теперь похожая ситуация может возникнуть, если не предоставить в течение месяца диагностическую карту.

— Думаю, многие клиенты просто забудут сделать это в течение месяца, — считает Кирилл Смолин. — А кроме того, неясно, каким образом клиент сможет потом доказать, что он всё-таки предоставил диагностическую карту, например, если сотрудник страховой ошибся и не внёс необходимые данные в базу.

Техосмотр давно превратился в формальность, и его прохождение, хоть официальное, хоть «левое», не представляет большой сложности даже во времена самоизоляции (на самом деле режима повышенной готовности). Поэтому если у вас есть возможность получить диагностическую карту сразу, не пренебрегайте ей — меньше шансов нарваться на регресс страховых.

Кстати, саму реформу техосмотра, которая сделала бы его обязательным, перенесли с июня 2020 года на март 2021 года.

Новый закон об ОСАГО был принят Госдумой в окончательном чтении 13 мая 2020 года.

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