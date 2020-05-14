Новая ловушка страховых: почему опасно оформлять «карантинное» ОСАГО

В период самоизоляции власти разрешили страховым продавать ОСАГО без предъявления диагностической карты техосмотра. Но эксперты советуют не пользоваться этим послаблением, поскольку есть риски задолжать страховой крупную сумму. Рассказываем, в чём подвох.



Это послабление появилось ещё в начале апреля, сначала в виде письма от главы Центробанка Эльвиры Наибуллиной, и не все страховщики отреагировали на него сразу. Но постепенно практика продажи ОСАГО без техосмотра набрала обороты.

