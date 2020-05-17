«Мы готовы к простою до сентября». Сибиряк рассказал, как пытался спасти бизнес — 5 грустных фактов

Весь месяц мы честно держали двери закрытыми, несмотря на многочисленные просьбы гостей устроить игру или детский праздник. Нас уговаривали провести людей по черной лестнице, обещали, что не будут шуметь и выкладывать фото в Инстаграм, чтобы не «спалить» то, что мы работаем.



Но мы не поддались уговорам и вежливо попросили всех подождать до 30 апреля, когда наш президент выйдет с очередным обращением и расскажет, как нам всем жить дальше. И вот он вышел и продлил нерабочие дни до 11 мая (а региональные власти пошли ещё дальше и продлили их до 31 мая). Ура! И это явно не конец! И даже не середина, ведь, чтобы победить коронавирус, недостаточно просто ввести режим самоизоляции и посадить всех по домам. Пандемия закончится только после того, как изобретут вакцину. Надеюсь, это все понимают? Вопрос, зачем тогда вообще были нужны эти ограничения? Уничтожить бизнес? По-моему мнению, это удалось.



Разумеется, я не сидел весь этот месяц сложа руки. Помимо того, что мы с командой придумали план В️, а заодно и план С, я потратил кучу времени, чтобы узнать, чем государство может помочь моему бизнесу. По порядку вкратце расскажу о тех мерах, которые бы меня (и многих других бизнесменов) выручили от еще большего падения вниз:

