«Мы готовы к простою до сентября». Сибиряк рассказал, как пытался спасти бизнес — 5 грустных фактов

Малый и средний бизнес уже почти два месяца находится в глубоком кризисе из-за коронавирусных ограничений. И, несмотря на различные меры государственной поддержки, многим приходится непросто. Сооснователь компании «Охота в темноте» Илья Ледяев рассказал, как пытался воспользоваться помощью государства. Что из этого вышло — читайте в его авторской колонке.
28 марта наша компания приостановила свою работу по распоряжению властей. Мы занимаемся организацией и проведением досуга детей и взрослых: дни рождения, корпоративы, выпускные и прочее — играем в прятки в полной темноте.
Весь месяц мы честно держали двери закрытыми, несмотря на многочисленные просьбы гостей устроить игру или детский праздник. Нас уговаривали провести людей по черной лестнице, обещали, что не будут шуметь и выкладывать фото в Инстаграм, чтобы не «спалить» то, что мы работаем.
Но мы не поддались уговорам и вежливо попросили всех подождать до 30 апреля, когда наш президент выйдет с очередным обращением и расскажет, как нам всем жить дальше. И вот он вышел и продлил нерабочие дни до 11 мая (а региональные власти пошли ещё дальше и продлили их до 31 мая). Ура! И это явно не конец! И даже не середина, ведь, чтобы победить коронавирус, недостаточно просто ввести режим самоизоляции и посадить всех по домам. Пандемия закончится только после того, как изобретут вакцину. Надеюсь, это все понимают? Вопрос, зачем тогда вообще были нужны эти ограничения? Уничтожить бизнес? По-моему мнению, это удалось.
Разумеется, я не сидел весь этот месяц сложа руки. Помимо того, что мы с командой придумали план В️, а заодно и план С, я потратил кучу времени, чтобы узнать, чем государство может помочь моему бизнесу. По порядку вкратце расскажу о тех мерах, которые бы меня (и многих других бизнесменов) выручили от еще большего падения вниз:
1. Беспроцентный кредит на выплату зарплаты сотрудникам. На тот момент выдавали только ВТБ и Сбербанк. Звоню в один из них, спрашиваю по условиям. Ответ: «А у вас зарплатный проект в нашем банке?». Нет! «Ну, нет зарплатного проекта, нет и кредита». Бинго! В другой банк не стал даже звонить, так как у меня там потребительский кредит.
2. Реструктуризация действующего кредита с дроблением процентов «на троих» на 6 месяцев. То есть, 1/3 берет на себя банк, 1/3 я как заемщик и 1/3 правительство. Круто, подумал я. Завел заявку на реструктуризацию. Проговорил всё с кредитным инспектором, по итогу ничего они о такой программе не знают, и дословно он мне сказал так — халявы не будет! По итогу реструктуризацию одобрили, но она в рамках обычной банковской услуги. Дали отсрочку на 6 месяцев, я в эти 6 месяцев плачу только % по кредиту, а основной долг как-то размажется по платежам, и договор будет продлен, соответственно, еще на 6 месяцев. Спасибо и на этом.
3. Отсрочка налогов. У меня ИП с УСН 6% (упрощенная система налогообложения) на доход, и до 30 апреля нужно было заплатить налог за 4 квартал (2019 год) — это порядка 200 000 рублей. Большую часть я перекрыл авансовыми платежами в текущем году, ну а остаток вот такой получился к уплате. Далее, до 27 апреля необходимо было уплатить УСН за 1 квартал текущего года (это 170 000 рублей). У меня все было спланировано и подготовлено, поскольку я — ответственный налогоплательщик. Но с 16 марта что-то пошло не так.
Итог: никакой отсрочки по налогам я не получил, так как основной вид деятельности у меня стоит 58.19 — Виды издательской деятельности, и он, конечно же, не попадает в список пострадавших отраслей. И никого не волнует, что мой основной бизнес проходит по ОКВЭД 93, который как раз-таки попадает в данный список и находится у меня в дополнительных. Согласен, моя вина, что при открытии ИП в 2014 году я упустил этот момент из виду. Кто бы знал или подсказал, как правильно нужно было делать. Всё своим горьким опытом. А до 1 июля еще нужно заплатить в ПФР 1% (это еще 103 000 рублей). Я рад!
4. Выплата сотрудникам при сохранении рабочих мест не менее, чем на 90%, на 1 марта текущего года. Думаю, круто! Сумма МРОТ (12 130 рублей), умноженная на количество сотрудников +1. В мае выплата за апрель, в июне за май. И тут я, конечно же, пролетел, как фанера над Парижем. Все из-за того же ОКВЭД. В условиях написано, что у юрлица не должно быть задолженности перед бюджетом на момент 1 января 2020 года. Ну это же тоже фантастика. Всегда какие-то копейки болтаются туда-сюда. Хотя сейчас, вроде, изменили, что сумма задолженности не должна превышать 3000 рублей. И опять мимо. У меня пеней на 11 000 болтается там, не успел оплатить! Ну вы предоставьте возможность погасить задолженность и также получить субсидию! «Фиг вам», называется.
5. Отсрочка/уменьшение арендной ставки по аренде. После написания двух писем, начиная с 25 марта, с просьбой об арендных каникулах в связи со сложившейся ситуацией, было сказано, что каникул не будет, аренду снизим существенно на период простоя. До сих пор ответа нет. При этом есть обязательства по фиксированным коммунальным платежам в размере 50 000 ежемесячно и по этому платежу, естественно, никаких разговоров быть не может в сторону уменьшения или отсрочки.
Мы, понимая текущую обстановку, готовы к простою до сентября. Это выгоднее, чем просто взять и закрыться без перспективы другого заработка. Почему сентябрь? Потому что если брать сценарий Китая, то у них вся эта история заняла минимум пять месяцев, после чего начались послабления. Да даже если не смотреть на Китай, то лето в моем бизнесе носит убыточный характер из года в год. Каникулы в марте мы пропустили, так как с 16 марта заявки как обрубило. Впереди выпускные, но тоже сомнительно, что они вообще будут, и нам разрешат работать. В общем, работать нельзя, выходить на улицу нельзя, помощи от государства (в моем конкретном случае) нет, запасы на «черный день» иссякли.
Ну, ничего, мы не отчаиваемся и плодотворно работаем над новыми направлениями бизнеса, такими как создание выездных праздников и одного очень интересного, на наш взгляд, онлайн-проекта. Всем бизнесменам и предпринимателям желаю не отчаиваться и найти себя в новой нише. Всё будет хорошо, но это не точно!
А как дела у вашего бизнеса?
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