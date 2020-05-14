«Можно сразу и тело оценить»: горячий репортаж с пляжа — смотрим, как новосибирцы отдыхают посреди недели

На этой неделе в Новосибирскую область пришла тридцатиградусная жара, которую и в июне-то не всегда в Сибири дождёшься. В области всё ещё действует режим самоизоляции (хотя прогулки уже разрешены — не больше двух человек или семьями), но в такую погоду сидеть что в душной квартире, что в офисе одинаково невыносимо, поэтому многие горожане рванули на пляжи. Корреспонденты НГС прогулялись по Центральному пляжу Академгородка и поговорили с отдыхающими об их отношении к пляжным знакомствам, а также узнали, как они защищают себя от коронавируса во время активного отдыха. Подробности — в репортаже Алёны Истоминой.
Солнце нещадно припекает, и даже тенёк слабо спасает от палящих лучей. Идём по раскалённому песку, жар от которого чувствуется через сандали. Отдыхающие сонно развалились на полотенцах и шезлонгах. От них идёт жар и ощущение ленивой истомы.
Брызги волн, визги — компания молодых людей с разбегу бросается в речку. Ребята шумно гогочут, ныряют, но плескаются недолго. Несколько минут — и они уже на берегу, ловят загар.
— Да тут давно купаются. Лично я дня четыре назад стал, — рассказывает корреспонденту НГС один из них. — Тогда вода была холодной, только ноги всполоснуть и назад выпрыгнуть. А сейчас она горячая, да вы сами попробуйте.
Многочисленные веранды, в которых раньше шла бойкая торговля, теперь стоят пустыми. Из-за этого пляж кажется запущенным, а отдыхающие — брошенными.
На весь большой пляж — один-единственный продуктовый мини-бар, в котором можно купить только мороженое, колу и пиво. Возле кассы — разметка, всё по новым коронавирусным стандартам. Продавец уныло протирает стойку. Чуть оживляется, когда двое товарищей, оба раскрасневшиеся от жары и с внушительными животами, берут по пиву.
После вопроса корреспондента НГС о том, много ли покупателей, продавец мрачнеет на глазах, грустно вздыхает и машет рукой, дескать, всё так плохо, что рассказывать — только плакать.
Больше всего на пляже оказалось школьников и студентов, оно и понятно. Учёба проходит дистанционно, но молодёжи дома не сидится, особенно в такие тёплые дни.
Подростки слоняются по пляжу, прыгают в воду, кое-кто попивает спиртное, пользуясь тем, что отдыхающие на пляже предоставлены сами себе. Самые активные играют в волейбол, чуть в стороне от загорающих.
Берег наполняется манящим запахом жареного мяса — несколько смельчаков захватили с собой мангал и колдуют над шашлыками. Каждая третья шумная компания «вооружена» полторашками с пивом. Две девушки улеглись на большом покрывале, поставили тарелку с фруктами, рядом — бутылка вина.
Интересно, что детей дошкольного возраста на пляже почти нет. Только несколько молодых мамочек заботливо толкают коляску, завешанную тюлью, и с надеждой открывают свои спины палящему солнцу.
— От жары я спасаюсь холодным пивом и мороженым, — смеётся безработная Алиса. — Ещё можно искупаться в море. Я уже купалась. Со вчерашнего дня вода тёплая, дня четыре назад она была очень холодной. Планы на лето? Я всё жду, когда разрешат ездить между субъектами Российской Федерации, чтобы можно было уехать в Крым. Я планирую работать там геологом. Просто мой начальник тоже из-за коронавируса застрял в Новосибирске, хотя сам он отсюда и не мог уехать в Крым из-за всей этой ситуации. Вот в скором времени поедет, и я надеюсь, что тоже после всего поеду, как он разведает обстановку.
На вопрос, как она защищается от коронавируса, Алиса отвечает: «Святой водой обливаюсь. И вот, на пляже в рабочей день сижу. Потому что нигде не работаю. Я вчера уволилась, нафиг надо».
— Мы вот сидим в теньке, пьём холодный лимонад, так от жары и спасаемся, — объясняет Дарья, работающая в сфере общепита. — В связи с последними событиями мы не работаем, поэтому можем себе позволить на пляж ходить.
Дарья в одежде, на вопрос — почему не в купальнике, признается, что не очень любит загорать.
— Да и ещё столько людей вокруг — не люблю, когда на меня смотрят. К знакомствам на пляже отношусь 50 на 50. У меня был опыт знакомства на пляже, но ничего такого дальше не произошло. Ко мне подошли, взяли номер телефона, потом пара встреч и всё. А так, скорее, негативно отношусь. Потому что люди, которые смотрят на тело, смотрят на него как на товар. Не очень приятное ощущение.
— У меня все планы изменились. Я бы поехала путешествовать этим летом, а так уже никуда не попутешествуешь, — грустит флирансер Катрин. — Поэтому сижу тут, книгу читаю. «Семь навыков высокоэффективных людей» называется. Кстати, с университетских времён читаю. Нам еще тогда её посоветовали, и только спустя несколько лет я решила её почитать. Не работаю уже месяц. Переезд в другой город, ещё не успела найти работу. В Новосибирск перебралась из-за мужа — работа у него такая, по городам ездить, и я езжу за ним. Кем работает — не скажу. Очень мобильным человеком работает, меняет города, а я вместе с ними. Вот лично у меня не было опыта знакомства на пляже. Если бы вы были мужчиной, я бы, наверное, ни слова вам не сказала. А раз вы женщина, соответственно, я могу вам что-то ответить. Не то, чтобы пляж, это не место для знакомства... Нет, если кому-то в кайф, как раз можно сразу и тело оценить, и что там дальше будет. В любом месте можно познакомиться. Хоть в лесу, грибы собирая. Может, просто в лесу. Он маньяк, а вы маньячка, и всё у вас классно. Какая разница в каком месте?
— Водичка замечательная сегодня, мы первый день купаемся, а загораем не первый день, — объясняет студентка РАНХиГС Алина. — Уже можно, даже полицию можно не бояться. А в коронавирус мы не верим. Поэтому планы на лето одни — отдыхать. К знакомствам на пляже никак не отношусь. Вот если сейчас к подружке подойдут, то против не буду, а у меня парень есть.
— Я второй раз на пляже, до этого две недели назад приезжала, — улыбается студентка НГМУ Полина. — Теперь-то уже можно гулять по два человека, я знаю. Травников сказал. От коронавируса защищаться? Мы и так дома сидим, дистанционно обучаемся. У меня вообще грандиозные планы — надо сдать сессию в НГМУ как-нибудь. Дистанционно пройдёт. Я, надеюсь, не под камерами хотя бы. Потому что это страшно. А потом пойти работать. Прошлым летом я работала в кальянной, этим летом, наверное, туда же пойду.
Уточняю: если кальянные откроются?
— Откроются, все откроются (Полина скрещивает указательные и средние пальцы на руках — прим.авт.). Я в это верю. А на пляже мы не знакомимся. У нас такие лица, мы сразу смотрим вот так (девушка гримасничает, морща губы и лицо). И люди уходят.
А где отдыхаете вы? Уже купили купальник к новому сезону? Вы можете рассказать об этом на весь Новосибирск — в эту субботу, 16 мая, мы запустим конкурс с самыми-самыми классными фото (уверены, что выбрать их будет сложно, ведь все женщины — прекрасны). Как поучаствовать — читайте здесь.
А пока посмотрите на 10 горячих фото с пляжей, которые уже успели сделать новосибирцы.