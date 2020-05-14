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«Можно сразу и тело оценить»: горячий репортаж с пляжа — смотрим, как новосибирцы отдыхают посреди недели

Знойные сибирячки отдыхают на пляже и рассказывают, как спасаются от жары в такую погоду

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Новосибирцы уже открыли купальный сезон&nbsp;

Новосибирцы уже открыли купальный сезон 

На этой неделе в Новосибирскую область пришла тридцатиградусная жара, которую и в июне-то не всегда в Сибири дождёшься. В области всё ещё действует режим самоизоляции (хотя прогулки уже разрешены — не больше двух человек или семьями), но в такую погоду сидеть что в душной квартире, что в офисе одинаково невыносимо, поэтому многие горожане рванули на пляжи. Корреспонденты НГС прогулялись по Центральному пляжу Академгородка и поговорили с отдыхающими об их отношении к пляжным знакомствам, а также узнали, как они защищают себя от коронавируса во время активного отдыха. Подробности — в репортаже Алёны Истоминой.

Большинство отдыхающих — школьники и студенты

Большинство отдыхающих — школьники и студенты

Солнце нещадно припекает, и даже тенёк слабо спасает от палящих лучей. Идём по раскалённому песку, жар от которого чувствуется через сандали. Отдыхающие сонно развалились на полотенцах и шезлонгах. От них идёт жар и ощущение ленивой истомы.

Некоторые новосибирцы уже открыли купальный сезон&nbsp;

Некоторые новосибирцы уже открыли купальный сезон 

Брызги волн, визги — компания молодых людей с разбегу бросается в речку. Ребята шумно гогочут, ныряют, но плескаются недолго. Несколько минут — и они уже на берегу, ловят загар.

— Да тут давно купаются. Лично я дня четыре назад стал, — рассказывает корреспонденту НГС один из них. — Тогда вода была холодной, только ноги всполоснуть и назад выпрыгнуть. А сейчас она горячая, да вы сами попробуйте.

Многие приходят на пляж семьями и парами&nbsp;

Многие приходят на пляж семьями и парами 

Многочисленные веранды, в которых раньше шла бойкая торговля, теперь стоят пустыми. Из-за этого пляж кажется запущенным, а отдыхающие — брошенными.

На весь большой пляж — один-единственный продуктовый мини-бар, в котором можно купить только мороженое, колу и пиво. Возле кассы — разметка, всё по новым коронавирусным стандартам. Продавец уныло протирает стойку. Чуть оживляется, когда двое товарищей, оба раскрасневшиеся от жары и с внушительными животами, берут по пиву.

После вопроса корреспондента НГС о том, много ли покупателей, продавец мрачнеет на глазах, грустно вздыхает и машет рукой, дескать, всё так плохо, что рассказывать — только плакать.

Некоторые горожане заодно устраивают фотосессию на пляже&nbsp;

Некоторые горожане заодно устраивают фотосессию на пляже 

Больше всего на пляже оказалось школьников и студентов, оно и понятно. Учёба проходит дистанционно, но молодёжи дома не сидится, особенно в такие тёплые дни.

Подростки слоняются по пляжу, прыгают в воду, кое-кто попивает спиртное, пользуясь тем, что отдыхающие на пляже предоставлены сами себе. Самые активные играют в волейбол, чуть в стороне от загорающих.

На пляже есть занятие и для любителей спорта&nbsp;

На пляже есть занятие и для любителей спорта 

Берег наполняется манящим запахом жареного мяса — несколько смельчаков захватили с собой мангал и колдуют над шашлыками. Каждая третья шумная компания «вооружена» полторашками с пивом. Две девушки улеглись на большом покрывале, поставили тарелку с фруктами, рядом — бутылка вина.

Отдыхающие на пляже предоставлены сами себе

Отдыхающие на пляже предоставлены сами себе

Интересно, что детей дошкольного возраста на пляже почти нет. Только несколько молодых мамочек заботливо толкают коляску, завешанную тюлью, и с надеждой открывают свои спины палящему солнцу.

Детей на пляже в этот день почти не было&nbsp;

Детей на пляже в этот день почти не было 

— От жары я спасаюсь холодным пивом и мороженым, — смеётся безработная Алиса. — Ещё можно искупаться в море. Я уже купалась. Со вчерашнего дня вода тёплая, дня четыре назад она была очень холодной. Планы на лето? Я всё жду, когда разрешат ездить между субъектами Российской Федерации, чтобы можно было уехать в Крым. Я планирую работать там геологом. Просто мой начальник тоже из-за коронавируса застрял в Новосибирске, хотя сам он отсюда и не мог уехать в Крым из-за всей этой ситуации. Вот в скором времени поедет, и я надеюсь, что тоже после всего поеду, как он разведает обстановку.

На вопрос, как она защищается от коронавируса, Алиса отвечает: «Святой водой обливаюсь. И вот, на пляже в рабочей день сижу. Потому что нигде не работаю. Я вчера уволилась, нафиг надо».

Алиса надеется в скором времени переехать в Крым

Алиса надеется в скором времени переехать в Крым

— Мы вот сидим в теньке, пьём холодный лимонад, так от жары и спасаемся, — объясняет Дарья, работающая в сфере общепита. — В связи с последними событиями мы не работаем, поэтому можем себе позволить на пляж ходить.

Дарья в одежде, на вопрос — почему не в купальнике, признается, что не очень любит загорать.

— Да и ещё столько людей вокруг — не люблю, когда на меня смотрят. К знакомствам на пляже отношусь 50 на 50. У меня был опыт знакомства на пляже, но ничего такого дальше не произошло. Ко мне подошли, взяли номер телефона, потом пара встреч и всё. А так, скорее, негативно отношусь. Потому что люди, которые смотрят на тело, смотрят на него как на товар. Не очень приятное ощущение.

Дарья и её подруга Кристина не любят загорать&nbsp;

Дарья и её подруга Кристина не любят загорать 

— У меня все планы изменились. Я бы поехала путешествовать этим летом, а так уже никуда не попутешествуешь, — грустит флирансер Катрин. — Поэтому сижу тут, книгу читаю. «Семь навыков высокоэффективных людей» называется. Кстати, с университетских времён читаю. Нам еще тогда её посоветовали, и только спустя несколько лет я решила её почитать. Не работаю уже месяц. Переезд в другой город, ещё не успела найти работу. В Новосибирск перебралась из-за мужа — работа у него такая, по городам ездить, и я езжу за ним. Кем работает — не скажу. Очень мобильным человеком работает, меняет города, а я вместе с ними. Вот лично у меня не было опыта знакомства на пляже. Если бы вы были мужчиной, я бы, наверное, ни слова вам не сказала. А раз вы женщина, соответственно, я могу вам что-то ответить. Не то, чтобы пляж, это не место для знакомства... Нет, если кому-то в кайф, как раз можно сразу и тело оценить, и что там дальше будет. В любом месте можно познакомиться. Хоть в лесу, грибы собирая. Может, просто в лесу. Он маньяк, а вы маньячка, и всё у вас классно. Какая разница в каком месте?

На пляже Катрин читала книгу «Семь навыков высокоэффективных людей»

На пляже Катрин читала книгу «Семь навыков высокоэффективных людей»

— Водичка замечательная сегодня, мы первый день купаемся, а загораем не первый день, — объясняет студентка РАНХиГС Алина. — Уже можно, даже полицию можно не бояться. А в коронавирус мы не верим. Поэтому планы на лето одни — отдыхать. К знакомствам на пляже никак не отношусь. Вот если сейчас к подружке подойдут, то против не буду, а у меня парень есть.

Студентка Алиса сегодня искупалась первый день

Студентка Алиса сегодня искупалась первый день

— Я второй раз на пляже, до этого две недели назад приезжала, — улыбается студентка НГМУ Полина. — Теперь-то уже можно гулять по два человека, я знаю. Травников сказал. От коронавируса защищаться? Мы и так дома сидим, дистанционно обучаемся. У меня вообще грандиозные планы — надо сдать сессию в НГМУ как-нибудь. Дистанционно пройдёт. Я, надеюсь, не под камерами хотя бы. Потому что это страшно. А потом пойти работать. Прошлым летом я работала в кальянной, этим летом, наверное, туда же пойду.

Уточняю: если кальянные откроются?

— Откроются, все откроются (Полина скрещивает указательные и средние пальцы на руках — прим.авт.). Я в это верю. А на пляже мы не знакомимся. У нас такие лица, мы сразу смотрим вот так (девушка гримасничает, морща губы и лицо). И люди уходят.

Студентка Полина может давать мастер-класс по отшиванию навязчивых кавалеров&nbsp;

Студентка Полина может давать мастер-класс по отшиванию навязчивых кавалеров 

А где отдыхаете вы? Уже купили купальник к новому сезону? Вы можете рассказать об этом на весь Новосибирск — в эту субботу, 16 мая, мы запустим конкурс с самыми-самыми классными фото (уверены, что выбрать их будет сложно, ведь все женщины — прекрасны). Как поучаствовать — читайте здесь.

А пока посмотрите на 10 горячих фото с пляжей, которые уже успели сделать новосибирцы.

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