«Можно сразу и тело оценить»: горячий репортаж с пляжа — смотрим, как новосибирцы отдыхают посреди недели

— У меня все планы изменились. Я бы поехала путешествовать этим летом, а так уже никуда не попутешествуешь, — грустит флирансер Катрин. — Поэтому сижу тут, книгу читаю. «Семь навыков высокоэффективных людей» называется. Кстати, с университетских времён читаю. Нам еще тогда её посоветовали, и только спустя несколько лет я решила её почитать. Не работаю уже месяц. Переезд в другой город, ещё не успела найти работу. В Новосибирск перебралась из-за мужа — работа у него такая, по городам ездить, и я езжу за ним. Кем работает — не скажу. Очень мобильным человеком работает, меняет города, а я вместе с ними. Вот лично у меня не было опыта знакомства на пляже. Если бы вы были мужчиной, я бы, наверное, ни слова вам не сказала. А раз вы женщина, соответственно, я могу вам что-то ответить. Не то, чтобы пляж, это не место для знакомства... Нет, если кому-то в кайф, как раз можно сразу и тело оценить, и что там дальше будет. В любом месте можно познакомиться. Хоть в лесу, грибы собирая. Может, просто в лесу. Он маньяк, а вы маньячка, и всё у вас классно. Какая разница в каком месте?