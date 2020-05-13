В третьем и заключительном чтении Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО: той, более мягкой версии, которая обсуждалась ещё в конце прошло года. Наиболее значимым изменением является возможность заряжать повышенный тариф для систематических нарушителей. А для ковидных времён в законе прописана возможность покупать ОСАГО без диагностической карты.



Коэффициент нарушений? Нет, его не будет



Растиражированная СМИ версия, что к нарушителям могут применять повышающий коэффициент, неверна. На самом деле страховщикам лишь разрешили устанавливать повышенный базовый тариф для определённых категорий водителей.

