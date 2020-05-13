В третьем и заключительном чтении Госдума приняла поправки к закону об ОСАГО: той, более мягкой версии, которая обсуждалась ещё в конце прошло года. Наиболее значимым изменением является возможность заряжать повышенный тариф для систематических нарушителей. А для ковидных времён в законе прописана возможность покупать ОСАГО без диагностической карты.
Коэффициент нарушений? Нет, его не будет
Растиражированная СМИ версия, что к нарушителям могут применять повышающий коэффициент, неверна. На самом деле страховщикам лишь разрешили устанавливать повышенный базовый тариф для определённых категорий водителей.
Сейчас базовый тариф страховщик выбирает из коридора 2746–4942 рубля, но есть нюанс: тариф должен быть единым для каждой территории. Объясняет директор страхового агентства «Центра страхования» Кирилл Смолин:
— Сегодня для конкретного города, например столицы региона, страховщик обязан выбрать из коридора 2746–4942 рубля какое-то значение базового коэффициента, допустим, 4300 рублей. И все клиенты с пропиской в этом городе будут получать именно этот базовый тариф, который потом умножается на ряд коэффициентов, включая и территориальный. Так вычисляется размер страховой премии.
В новой же версии закона об ОСАГО для конкретной территории можно устанавливать разные значения базового тариф для аккуратных водителей и регулярных нарушителей. Например, для одного базовая ставка будет 2800 рублей, для второго — 4900. Конкретные значения будут выбирать страховые компании.
Как рассчитывается ОСАГО
Страховщики выбирают базовый тариф из коридора 2746–4942 рубля и умножают его на восемь коэффициентов, которые учитывают мощность двигателя, период использования машины, аварийность водителя (коэффициент бонус-малус), возраст и стаж водителя, территорию использования, срок страхования и наличие грубых нарушений. Последний коэффициент зависит не от штрафов ГИБДД, а от нарушений правил страхования.
Важно не путать этот принцип с системой бонус-малус, при которой водитель, попадающий в ДТП, получает повышенные коэффициенты аварийности (КБМ). В новом законопроекте речь идёт не об аварийности, а именно о количестве грубых нарушений.
За какие нарушения грозит дорогое ОСАГО
Список есть в законопроекте. Во-первых, это пьяная езда, отказ от освидетельствования, побег с места ДТП, а также все нарушения, которые привели к травмам или гибели людей. Для получения высокого тарифа достаточно одного подобного нарушения.
Во-вторых, есть три нарушения, для которых повышенный тариф действует в случае их многократности. Это проезд на запрещающий сигнал светофора (регулировщика), превышение скорости более чем на 60 км/час и выезд на встречную полосу (если запрещено).
Но есть важная оговорка: не учитываются нарушения, зафиксированные автоматическими комплексами. То есть выявить их должен инспектор, установив при этом личность водителя.
Под исключения попадают нарушения, которые повлекли ДТП, сказавшиеся на КБМ водителя, — эта оговорка сделана, чтобы не наказывать водителя дважды (повышенным КБМ и высоким тарифом одновременно).
Есть и ещё одна интересная формулировка: повышенный тариф может применяться при наличии «иных факторов, существенно влияющих на вероятность причинения вреда и на потенциальный его размер». Пока не совсем ясно, что имеется в виду, но, например, под это определение могут попасть владельцы мощных спортивных машин или автомобилей определённой марки.
Как мы будем покупать ОСАГО в будущем
Представители страхового сообщества оценивают закон неоднозначно. Вместо чёткого «коэффициента нарушений» в нём прописано лишь право страховщиков завышать тариф на своё усмотрение, поэтому сумма надбавки для «штрафников» будет зависеть от страховой компании и даже конкретного населённого пункта (ведь базовый тариф выбирается для каждой территории).
По закону полную тарифную сетку страховщик должен опубликовать на своём сайте, указав также, при каких условиях назначается повышенный тариф. Эти условия могут быть разными для страховых — закон не обязывает их назначать высокий тариф для нарушителей, а лишь даёт такую возможность. Например, бывшему лишённику прав за пьяную езду в одной страховой могут предложить слегка повышенный тариф, а в другой — максимальный.
Новый закон вступит в силу через 90 дней после опубликования, то есть не ранее конца лета.
Диагностические карты поставлены на паузу
В законе также прописана возможность продавать ОСАГО без предоставления страховщику диагностической карты техосмотра, но только на период, когда действуют ограничительные меры из-за пандемии. Предельный срок такой «прощёнки» — 30 сентября.
Но если в регионе ограничительные меры отменили раньше, водитель обязан предоставить страховщику диагностическую карту в течение месяца. Если этого не сделать, в случае ДТП по вине автовладельца к нему может быть применён регресс: то есть страховая сначала заплатит пострадавшему, а потом взыщет всю сумму с самого клиента.
Оформлять лёгкие ДТП в период пандемии лучше всего по системе европротокола, тем более с октября прошлого года она стала более щедрой. Только убедитесь, что ДТП подходит под критерии европротокла.
С прошлого года при спорах по ОСАГО автомобилисты обязаны сначала обратиться в страховую, а потом к омбудсмену. Только после этого можно идти в суд.