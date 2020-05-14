Как подать заявление на выплату 10 тысяч рублей? Личный опыт журналиста НГС (записывайте все ходы)

Всё просто, если вы уже зарегистрированы на сайте «Госуслуги». Если нет — придумайте хороший пароль (он должен быть сложным, такое требование) и регистрируйтесь. Паспортные данные и данные детей достаточно заполнить один раз. В дальнейшем заполнять не придётся — они хранятся в базе, поэтому воспользоваться услугами будет проще.

Итак, открываем сайт «Госуслуги». Здесь далеко ходить не надо — первое, что мы видим на сайте, — наша кнопка «Пособие на детей от 3 до 16 лет».