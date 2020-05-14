Как подать заявление на выплату 10 тысяч рублей? Личный опыт журналиста НГС (записывайте все ходы)

Президент пообещал семьям выдать по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет (16 лет должно исполниться до 1 июля 2020 года), имеющего гражданство России. Так называемую коронавирусную выплату могут получить все, независимо от уровня дохода семьи, количества детей и использования/неиспользования материнского капитала. Заявления принимают до 1 октября, а выплаты начнутся с 1 июня. В указе президента говорится, что никаких документов не требуется и подать заявление можно на сайте «Госуслуги». После объявления указа в родительских чатах появились инструкции и советы о том, как подавать заявку. Кроме того, новосибирцы пересылают друг другу сообщение от якобы сотрудницы Пенсионного фонда, которая посоветовала подождать с заявкой. Но такие советы не вдохновили — люди боятся, что денег не хватит и программу закроют, поэтому торопятся получить выплату. В первый день приёма заявок сайт «Госуслуги» рухнул из-за наплыва посетителей. Поэтому для родителей сделали отдельную ссылку. Теперь подать заявку стало гораздо проще. Публикуем инструкцию в картинках, как это сделать.
Всё просто, если вы уже зарегистрированы на сайте «Госуслуги». Если нет — придумайте хороший пароль (он должен быть сложным, такое требование) и регистрируйтесь. Паспортные данные и данные детей достаточно заполнить один раз. В дальнейшем заполнять не придётся — они хранятся в базе, поэтому воспользоваться услугами будет проще.
Итак, открываем сайт «Госуслуги». Здесь далеко ходить не надо — первое, что мы видим на сайте, — наша кнопка «Пособие на детей от 3 до 16 лет».
Совет: не дайте сайту себя сломать. Приготовьтесь к тому, что будут небольшие сбои, так как сейчас наплыв посетителей. Если правильно ввести пароль и зайти, всё получится. В моём случае — с третьей попытки. Техническая неполадка сопровождалась грустным сочувствующим смайлом (думали, всё так просто?).
Это препятствие преодолели, идём дальше. Первый пункт — персональные данные родителя. Здесь должны быть паспортные данные, адрес, прописка — всё как обычно.
Если вы зарегистрированы на сайте «Госулслуги» и уже оформляли какие-то документы, заявки или оплату, графы будут заполнены автоматически. То же самое с информацией на ребёнка (информация должна быть на каждого по отдельности).
В одном из свидетельств у меня оказалась незаполненной графа «Номер актовой записи», поэтому сначала система не дала отправить заявку (когда уже всё было заполнено). Номер актовой записи есть в свидетельстве о рождении.
Данные заявителя и детей заполнены. Переходим к банковским реквизитам. Никакого дополнительного счёта не потребовалось. Банковской карты оказалось достаточно. Кстати, номер карты не нужен. Нужно знать реквизиты: БИК, корреспондентский счёт банка и номер счёта.
Где их взять? В «Сбербанк Онлайн» откройте вкладку «Информация по карте». Здесь будет номер корреспондентского счёта, БИК, номер счёта, название банка — все данные, которые нужно вносить в графы.
Когда заполните все данные, нажимаете кнопку «Отправить». В моём случае сразу заявку отправить не получилось, так как не хватало информации в данных ребёнка. Заполнила недостающую информацию, пробую снова — никак.
В итоге получилось с четвёртой попытки — просто нажимала несколько раз «Отправить». На экране никаких изменений, только загрузка. Через несколько попыток всё же пошла реакция — высветилось сообщение, что нужно дождаться, когда обработают уже поданную заявку (проще говоря — подала, всё нормально, можно дальше не тыкать).
Заключительный манёвр — вернуться на главную и снова нажать кнопку «Пособия на детей от 3 до 16 лет». Если всё хорошо и заявка подана, то увидите соответствующее объявление.
Никаких СМС-сообщений от «Госуслуг» не пришло, также не было уведомлений в личном кабинете на сайте. Через пару часов после подачи заявки я снова зашла на сайт и нажала ту же кнопку — статус заявления уже изменился. Заявку отправили в ведомство. Так что ждём.
Оформить заявку на получение выплаты на ребёнка можно также через многофункциональные центры и через клиентскую службу Пенсионного фонда. Есть ещё пособия и выплаты, которые можно получить: кто и на что может претендовать, читайте в нашем списке.