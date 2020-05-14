Новосибирцы оказались богаче россиян и нашли деньги на новые машины — что купили и каких новинок ждут

Апрель 2020 года для автомобильной индустрии России оказался одним из самых худших за всю историю. Резко просели и вторичка, и рынок новых машин — по России на 64%. Однако по Новосибирской области статистика более оптимистична — минус 49,4%. Понятно, что многие дилеры не работали, а потенциальные клиенты сидели по домам, и вообще удивительно, как ещё хоть что-то продали. Подробнее, какие марки испытали наибольшее падение и какие новинки сезона «весна-лето — 2020» способны вытянуть рынок из пике, — в материале НГС.
Итогом тяжелого апреля стали удивительные трансформации отечественного рынка новых автомобилей — при спаде на 64% (по сравнению с прошлым апрелем) наш рынок умудрился выйти на второе место в Европе, обогнав Францию, Великобританию, Италию и Испанию, где падение продаж достигает 90–98%. Всего за апрель у нас реализовано
В Новосибирске и области ситуация не такая катастрофическая — рынок упал «всего» на 49,4%, в общей сложности продан 901 новый автомобиль. Лучше всех чувствуют себя Mazda (-15,6%) и УАЗ (-17,4%). Совсем плохо поработали дилеры Toyota (-72,0%), Nissan (-64,0%) и Lada (-53,9%).
В рейтинге моделей неплохие показатели у популярного кроссовера Hyundai Creta (60 штук, -35,5%) — это лидер рынка по всем сегментам. На втором месте KIA Rio (59 штук, -40,4%), на третьем Lada Granta (54 штуки, -53,8%). Больше всего просела в продажах отечественная Lada Vesta (30 штук, -67,7%).
Как бы там ни было, но теперь работа всех дилерских центров восстановлена и можно ожидать, что автомобильный рынок отыграет упущенное. Наверняка кто-то просто отложил покупку машины и планирует отправиться в автосалон в мае. Тем более что в этом весенне-летнем сезоне на рынок уже вышли или скоро выйдут новые сравнительно недорогие модели, которые могут оказаться достаточно популярными и вытащить продажи из крутого пике. Выделим четыре основных новых драйвера авторынка.
Skoda Karoq
Чешский компактный кроссовер класса B-SUV появился в салонах еще в феврале, а уже в апреле показал неплохой результат, заняв 14-е место в топе самых популярных моделей — продано 754 штуки. Это неплохая замена более дорогим кроссоверам класса С-SUV — Karoq стоит от
KIA Seltos
Этот корейский конкурент чешского кроссовера тоже активно осваивает рынок — в апреле реализовано 535 KIA Seltos, что позволило модели занять 24-е место в рейтинге продаж. Начальные цены на Seltos ниже — от
Skoda Rapid
Уже вышел на рынок и новый Skoda Rapid — популярная легковушка B-класса. По сути Rapid не так уж и нов — тележка, агрегаты прежние, просто кардинальной переработке подверглись передняя и задняя части экстерьера, а также интерьер. А вот в боковине угадывается все тот же старый Rapid образца 2012 года. Тем не менее бодрый агрессивный передок, интересный салон, сохранившиеся потребительские качества должны подстегнуть интерес к модели — это и так основной драйвер продаж марки Skoda в России. Стоит автомобиль на старте от
Volkswagen Polo
Эта родственная «Рапиду» модель выйдет на рынок ориентировочно в июне. Polo также сохранил тележку и агрегатную базу, но поменял экстерьер, интерьер и тип кузова — теперь это лифтбэк, как и «Рапид», что может обострить конкуренцию между этими моделями одного концерна. Новый Polo получился более солидным, со своей крупной радиаторной решеткой он сильно смахивает на старшие модели Volkswagen. Цены на машину еще не объявлены, но можно предположить, что вырастут они не сильно. Текущий Polo сейчас стоит от