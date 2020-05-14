Новосибирцы оказались богаче россиян и нашли деньги на новые машины — что купили и каких новинок ждут

Итогом тяжелого апреля стали удивительные трансформации отечественного рынка новых автомобилей — при спаде на 64% (по сравнению с прошлым апрелем) наш рынок умудрился выйти на второе место в Европе, обогнав Францию, Великобританию, Италию и Испанию, где падение продаж достигает 90–98%. Всего за апрель у нас реализовано 54 500 новых авто.

В Новосибирске и области ситуация не такая катастрофическая — рынок упал «всего» на 49,4%, в общей сложности продан 901 новый автомобиль. Лучше всех чувствуют себя Mazda (-15,6%) и УАЗ (-17,4%). Совсем плохо поработали дилеры Toyota (-72,0%), Nissan (-64,0%) и Lada (-53,9%).

В рейтинге моделей неплохие показатели у популярного кроссовера Hyundai Creta (60 штук, -35,5%) — это лидер рынка по всем сегментам. На втором месте KIA Rio (59 штук, -40,4%), на третьем Lada Granta (54 штуки, -53,8%). Больше всего просела в продажах отечественная Lada Vesta (30 штук, -67,7%).

Как бы там ни было, но теперь работа всех дилерских центров восстановлена и можно ожидать, что автомобильный рынок отыграет упущенное. Наверняка кто-то просто отложил покупку машины и планирует отправиться в автосалон в мае. Тем более что в этом весенне-летнем сезоне на рынок уже вышли или скоро выйдут новые сравнительно недорогие модели, которые могут оказаться достаточно популярными и вытащить продажи из крутого пике. Выделим четыре основных новых драйвера авторынка.