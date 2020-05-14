«Лучше бы браслет к ноге приковали». Сибирячка — о том, как странно за ней следили после прилёта из Москвы

Стремление сдержать распространение эпидемии заставляет власти выстраивать линию защиты уже не только против тех, кто приехал из-за границы. Под подозрение попадают и вернувшиеся из других городов России. Владелец маркетингового агентства Create Наталья Богатова провела в заточении почти две недели после приезда из Москвы, где была по делам. Вот её рассказ.
Вернулись мы из Москвы в родной Новосибирск 30 апреля, полные оптимизма и тяги в родной город. По пути предполагали, что всё будет непросто и что, скорее всего, сидеть нам 2 недели на карантине (слышали от знакомых разные истории, даже про отправку в некий санаторий на «передержку). Так что были готовы к разному.
Самолёт был полупустой, нас выгрузили в Новосибе через международный терминал и поместили всех в узком коридоре, перегороженном поперёк креслами с узким проходом. Вход в проход охраняли ОМОНовцы, народ начал волноваться. Сказали, что самолёт из Питера прилетел раньше, поэтому сначала пропустят их, потом — нас. Люди оказались скучены в ограниченном пространстве без вентиляции. Все хотели скорее попасть домой, кто-то опаздывал на транзит. Обстановка была нервозная. Очередь шла крайне медленно. Потом стало понятно, почему…
Люди за столами делали следующее: брали документы у каждого пассажира и переписывали данные в напечатанные таблички. От руки, Карл, в 2020 году! Естественно, всё это затягивалось неимоверно. Кроме того, каждого заставили подписать предписание, в котором говорилось о множестве штрафов за нарушение самоизоляции (где тут «само» — непонятно, конечно). Ещё одним сюрпризом было принудительное скачивание на телефон приложения «112», которое тут же начало присылать уведомления с требованием поставить весёлый или грустный смайлик (типа ваше состояние) и селфи с места самоизоляции.
Мой телефон (11-й айфон) плохо воспринял нового гостя в плеяде скачанных приложений. Он начал несанкционированно отключаться, начались сбои в работе, а Apple впервые с момента покупки стал запрашивать подтверждение ID, подозревая неладное. Уведомления сыпались как из рога изобилия. Если ты не бежал к телефону и срочно не фотографировался, тебе начинали названивать и осведомляться, почему нет очередного отчета (и так несколько раз в день!) Самое интересное было уведомление, что я нарушила самоизоляцию и нахожусь на улице Большой (не знаю, где это), когда я у себя в квартире спокойно пила чай (в центре Новосибирска). Тут уж я не выдержала и позвонила в 112, попросив, если руки у людей растут не из плеч, впредь не давать им возможность делать мобильные приложения. После этого уведомления сократились, звонки тоже.
Но и это ещё не всё. С пятого дня «самоизоляции» к нам стали приходить полицейские. Они приходили в 10 утра (так, на минуточку, мы не перестроились с московского времени, и для нас это было 6), днём в разное время. Такое ощущение, что пытались подловить. Один из них радостно рассказал историю, что «вот девушка вышла покормить голубей, а мы её на 15 000 тут же и оштрафовали». К чему это было рассказано, я так и не поняла. Может, казну надо пополнить, и я тоже должна голубей покормить? Или что? Недосбор штрафов? В общем, скажу я вам, что условия созданы поистине невыносимые. Лучше бы уже браслет к ноге прикрепили и дали спокойно пережить у себя дома период карантина.
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