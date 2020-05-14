«Лучше бы браслет к ноге приковали». Сибирячка — о том, как странно за ней следили после прилёта из Москвы

Мой телефон (11-й айфон) плохо воспринял нового гостя в плеяде скачанных приложений. Он начал несанкционированно отключаться, начались сбои в работе, а Apple впервые с момента покупки стал запрашивать подтверждение ID, подозревая неладное. Уведомления сыпались как из рога изобилия. Если ты не бежал к телефону и срочно не фотографировался, тебе начинали названивать и осведомляться, почему нет очередного отчета (и так несколько раз в день!) Самое интересное было уведомление, что я нарушила самоизоляцию и нахожусь на улице Большой (не знаю, где это), когда я у себя в квартире спокойно пила чай (в центре Новосибирска). Тут уж я не выдержала и позвонила в 112, попросив, если руки у людей растут не из плеч, впредь не давать им возможность делать мобильные приложения. После этого уведомления сократились, звонки тоже.



Но и это ещё не всё. С пятого дня «самоизоляции» к нам стали приходить полицейские. Они приходили в 10 утра (так, на минуточку, мы не перестроились с московского времени, и для нас это было 6), днём в разное время. Такое ощущение, что пытались подловить. Один из них радостно рассказал историю, что «вот девушка вышла покормить голубей, а мы её на 15 000 тут же и оштрафовали». К чему это было рассказано, я так и не поняла. Может, казну надо пополнить, и я тоже должна голубей покормить? Или что? Недосбор штрафов? В общем, скажу я вам, что условия созданы поистине невыносимые. Лучше бы уже браслет к ноге прикрепили и дали спокойно пережить у себя дома период карантина.