Музыкант Новосибирского театра оперы и балета Павел Бурков скончался 12 мая примерно в 22:00 в больнице. Родственники рассказывают, что мужчина долго лечился от коронавируса. Однако смерть Павла Буркова не попала в сводки оперштаба за 12–13 мая: за эти дни медики отчитались лишь о гибели 64-летней женщины, умершей от коронавируса — ей поставили диагноз «коронавирусная пневмония».

— Отец не вошёл в официальную статистику, но при этом диагноз — коронавирус, — рассказывает Екатерина Буркова, дочь музыканта. — Хоронить будут в закрытом гробу, при малом количестве народа. Там будут всё обматывать. Смокинга не надо, будет какой-то пакет... Но при этом в статистику не попадает. Я сама не знаю почему.

«Счёт идёт на минуты»

Первые симптомы у Павла Буркова появились ещё 16 апреля — кашель и температура. В тот же день музыкант обратился в больницу.

— Но скорая помощь отказывалась ехать, — возмущается Екатерина Буркова. — Пришла участковый врач, сказала попить парацетамол, три-четыре дня. Мол, если температура не сбавится, а температура была 39,8, то вызовите скорую.