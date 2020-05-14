Фермер раздал в коронавирус 11 тонн овощей: в его хозяйстве зарплаты до 50 тысяч и морковка по полметра

Хватит ли на всех гречки



Выращенные в «Дарах Ордынска» овощи продает компания «Овощной мир». Она поставляет их в федеральные и региональные сети. Как заверил Шакир Сулейманов, в этом году, несмотря на коронавирус, продуктового кризиса не будет:



— В 2020 можно спокойно жить. Надо переживать, как соберут урожай осенью и какой поэтому будет осень-зима 2020–2021. Но если все будет, как обещает наше правительство, то все будет нормально. Пока все идет нормально — сеют, сажают. Главное, уборку провести хорошо. Если проведем — нас никакая голодовка не ожидает.



«Я в деревне вырос, я усталости не чувствую»



Шакир Сулейманов считает фермерство в Сибири азартным делом. Почему — он отвечает от души:



— Когда выращиваешь растение, ты видишь, как оно растет, как поднимается. Это твои растения. Ты как будто с ним разговариваешь. Ты же любишь своих детей — и растения тоже. Я от этого получаю удовольствие. Я в деревне вырос, я усталости не чувствую. Что такое усталость, я не знаю. Пахать надо с утра и до вечера.



У меня есть сапоги. Когда я приезжаю в хозяйство, надеваю их — и уже свободно себя чувствую. Сам обязательно беру лопату и копаю. Проверяю руками, без перчаток: сначала маленькие клубни у картошки, потом подрастают, считаю их количество. Это не совсем азарт. Это просто любовь к земле, к растениям, к овощам. Это все происходит само собой — когда ты любишь то, чем занимаешься.



Что еще почитать о сибирских фермерах



Ещё об одном хозяйстве из Ордынки ходят легенды — говорят, в «Ирмени» включают музыку коровам. Но как рассказывал глава племзавода Юрий Бугаков (полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»), музыку он включает людям, своим работникам, а коровы слушают заодно. Как делают известное новосибирское молоко «Ирмень», почитайте в нашем интервью.



В селе под Каргатом находится КФХ «Русское поле». Там построили идеальный колхоз и дают работникам бесплатно дома и квартиры с мебелью. Молоко у хозяйства закупает «Данон»: по их рейтингу качество маршанского молока — лучшее среди 30 тысяч поставщиков в мире, говорит владелец хозяйства. Сюда даже привозят делегации из Франции, США и Аргентины. Корреспонденты НГС тоже побывали с экскурсией в «Русском поле», чтобы посмотреть, что изучают иностранцы.



Сибиряк выращивает жутко плодовитую африканскую рыбу — он построил в Коченёво необычный завод.



Топ-менеджер из Якутии осел под Новосибирском и стал фермером — он выращивает крупную клубнику.

