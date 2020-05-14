Фермер раздал в коронавирус 11 тонн овощей: в его хозяйстве зарплаты до 50 тысяч и морковка по полметра

Шакир Сулейманов за время коронавируса уже подарил нуждающимся новосибирцам более 11 тонн овощей. У него свои огромные картофельные поля в Ордынском районе. Там же он выращивает морковку по полметра, тыквы до 49 килограммов, капусту и другие овощи. Когда он начинал свой овощной бизнес в Сибири, то у него не было даже лопаты. Теперь у Шакира Сулейманова 3000 га земли для выращивания овощей и зерна. Китайцы покупают у него гречку, чтобы делать спирт, а для PepsiCo он будет выращивать чипсовый картофель. Для этого фермер купил в Америке поливальную машину за 18 миллионов рублей. Корреспондент НГС Елена Гурьянова отправилась в хозяйство Шакира «Дары Ордынска» посмотреть на чудо техники. Почему фермер не побоялся Сибири и как устроено его хозяйство — в нашем репортаже.
«Нужно отдать, а обратно уже от Бога»
Мы встречаемся с Шакиром Сулеймановым на задворках Кировского района — ныряем на машине в промзону на улице Чукотской за площадью Сибиряков-Гвардейцев и через пару минут оказываемся в его компании «Овощной мир». Она торгует тем, что выращивает хозяйство Шакира «Дары Ордынска», и импортными овощами. Бизнесмен и весь его персонал в масках — так теперь работают многие сибиряки.
За время коронавируса Шакир Сулейманов уже подарил нуждающимся новосибирцам более 11 тонн овощей — картофель, лук, капусту, морковку, свеклу. Часть овощей развезли пожилым и семьям с детьми в Октябрьском и Кировском районах города, часть — в Ордынском районе области. Овощные наборы развозят волонтеры из социальных служб, которые просят овощные и борщевые наборы в нужных им количествах по заявкам от новосибирцев.
— Пока есть возможность, пока в стране такой трудный момент, поддержим, чем можем. Помогаем нуждающимся и малообеспеченным людям, тем, кто остался без работы. Если мы все соберемся и будем помогать друг другу, будет очень хороший эффект. Знаете, как говорят, друзья познаются в беде. Так мы любую эпидемию и пандемию победим, — говорит Шакир Сулейманов.
Помогать людям для фермера — часть жизни. Он смеется, что благодарственные грамоты уже некуда развешивать в офисе, часть лежит нераспечатанными:
— К нам обращаются периодически разные фонды. В зоопарк сейчас будем поставлять около пяти тонн овощей — там нужна в основном морковка. Я об этом никогда не говорил: есть возможность помогать — помогаем. У нас сын учится во второй гимназии — весной поставляем им цветы, они высаживают. Я думаю, что, слава Богу, за счёт этого у нас бизнес нормально процветает. Трудности есть, как у каждого бизнеса, предпринимателя, но пока нам удается победить все это.
— Это нельзя считать. Мы это на деньги не переводим. Нужно отдать, а обратно уже от Бога, — уверен Шакир Сулейманов.
«Я как лев по гороскопу не люблю сдаваться»
Фермер живёт в Новосибирске уже больше 30 лет. Сперва он занимался торговлей — привозил ткани, жвачку «Бубль Гум», конфеты «Гусиная лапка». Потом стал продавать овощи.
— В первый раз я задумался о том, что надо заниматься чем-то, что не затронет кризис, в 1998 году. Мы тогда очень большое финансовое состояние потеряли. С 1999 года мы начали торговать овощами и фруктами. В 2009 году я почувствовал, что надо становиться производителем. Все торговые сети ставили себе задачи работать с производителями. И тогда я решил заняться сельским хозяйством и поехал в администрацию Ордынского района.
Первые два года было очень трудно. Даже в администрации на нас посмотрели сквозь пальцы — ну, наверное, попробуют, поработают чуть-чуть, бросят и убегут. Кто в Сибири овощи выращивает, кому оно нужно?
Я как лев по гороскопу не люблю сдаваться. Раз пошел, надо идти. Сначала взяли 32 га земли, потом 62, потом 100. Отправил человека в Германию, чтобы он нам оттуда немножко техники привозил, даже старой. И в 2012 году, когда была засуха в стране и продуктовый кризис, цена картофеля сильно выросла, на наш картофель появился спрос. И мы увидели, что получается, что можно работать. Тем более эту работу я знал с детства — работал на каникулах в колхозе наблюдателем, а с пятого класса нас возили собирать хлопок.
Китайцы сделают из гречихи Шакира спирт
Как рассказал Шакир Сулейманов, еще до коронавируса он вместе с 10 другими производителями из Новосибирска ездил в Китай с областным Минэконоразвития. И теперь фермер будет поставлять в Китай гречиху — на этот год контракт на 1000 тонн. В ответ на вопрос, неужели китайцы едят гречку, Шакир смеется:
— Ой, еще как едят. И они спирт из неё делают. Как из гречихи сделать спирт? Из пшеницы делают, почему из гречихи нельзя делать? Они её едят и как крупу.
«Для деревни у нас хорошая зарплата — от 30 до 50 тысяч»
Пока мы едем в хозяйство «Дары Ордынска» и обсуждаем гречку, за окном мелькает поле с рабочими — идет посевная. Фермер бросает быстрый взгляд и замечает:
— Что, овёс сеют? Рановато, но уже можно.
Сегодня в хозяйстве Шакира Сулейманова — около 3000 га земли. Он выращивает картофель, морковь, капусту, свеклу, редьку, тыкву, кабачок, гречиху и пшеницу.
— Последние три года мы занимаем первое место в Новосибирской области среди хозяйств на открытом грунте. У тепличных хозяйств урожайность больше, но в этом году мы попытаемся их переиграть. Ведем работу с академией СО РАСХН, с Анатолием Николаевичем Власенко (российский ученый, академик, заслуженный агроном РФ. — Прим. ред.). Они уже были у нас на полях. В этом году будем производить семенной картофель. Если с институтом будет хороший результат, станем дальше работать. Чем лучше репродукция, тем гарантированнее урожай, — знает фермер.
В «Дарах Ордынки» работают 120 человек. Во время уборки урожая нанимают еще 70–80 рабочих. У Шакира Сулейманова заняты местные жители, поэтому он не переживает, что сейчас из других стран не пускают мигрантов на работу:
— Хоть и говорят, что в деревне трудно найти людей, мы это ощущаем только на уборке. Потому что одновременно идет уборка ягод, грибов. У нас люди работают стабильно по 6–7 лет. Бывает, уходят, потом возвращаются. В этом году у нас три человека хотели уехать на Север. Сельское хозяйство не может такой заработок предложить, как там, где добывают уголь, алмазы, золото. В любом случае для деревни у нас хорошая зарплата — от 30 до 50 тысяч рублей. У всех есть свой огород, куры, коровы, молоко.
«На танке по Эльбе мы прошли почти 100 метров»
Шакир Сулейманов родился в селе Новомихайловка в Пушкинском районе Азербайджанской ССР. В родной республике учился на экономиста в Институте народного хозяйства. Его отец работал главным агрономом, председателем колхоза.
— К папе постоянно обращались за помощью, и он тоже помогал. Кому-то надо соломы, кому-то пшеницы, — вспоминает фермер. Так что умению быть щедрым и помогать он научился в семье.
Шакир служил в армии в западной группе войск СССР — в Виттенберге, в Германии. Был танкистом — механиком-водителем первого класса. На танке он перешёл Эльбу под водой и попал на страницы немецкой прессы:
— На танке по Эльбе мы прошли почти 100 метров. Когда спросили, кто пойдет первым, комбат сказал: «Шакир пойдет первым». Мне страшно не было, потому что я знал, как спасти свой экипаж, если потребуется.
В Германии Шакир Сулейманов в первый раз увидел механизатора в белой рубашке:
— Я был в шоке. Я вырос в деревне, мы привыкли у нас видеть их грязными. А тут едет на тракторе в белой рубашке и очках. Но у нас сейчас тоже нормально, — заверяет фермер.
Поливальная система за 18 миллионов ради чипсов Lay’s
Мы поворачиваем в село Вагайцево, где раскинулись поля «Даров Ордынска», и проезжаем вглубь. Шакир вспоминает, что дороги раньше здесь не было — только лес да болото. Сейчас возле хранилищ бодро работают ленты транспортера и женщины, которые помогают машинам сортировать картошку.
В конце апреля фермер продавал свою картошку в Узбекистан, Киргизию, Казахстан — в это время в Средней Азии обычно заканчивается свой урожай, а нового ещё нет. В картофелехранилище Шакир называет сорта картофеля, которые они выращивают. Звучит романтично:
— Элитные сорта называются Ароза и Зекура. Наш основной картофель — Гала — на посадку уже готова. Там, дальше — Королева Анна, — перечисляет Шакир Сулейманов. — Сорта меняем практически каждые 2–3 года.
В этом году фермер начинает выращивать чипсовый картофель — готовится к открытию в Новосибирске завода PepsiCo по производству чипсов Lay’s.
Мы выезжаем в поля — посмотреть, как начинают бороновать землю. Шакир с гордостью показывает на диковинную систему полива из Америки, которую купили, чтобы хорошо выращивать чипсовый картофель. Её длина — 530 м, она самоходная и может за один круг полить 93 га.
— Этот полив стоит 18 миллионов, 6 миллионов помогало правительство, общая стоимость проекта — 40 миллионов. Система будет поливать чипсовый картофель. Чтобы была урожайность, нужна вода. Не химия и удобрения, вода. Интенсивный полив даёт равномерность. Внутренний диаметр трубы — 290 мм. Можно сказать, раньше мы вообще никогда не поливали — так, брызгали, — улыбается Шакир.
За день сеют
Первой в «Дарах Ордынска» сажают капусту, потом морковку и следом картофель. Мы застали рассаду ранней капусты Гринфлеш. За день работницы сеют 500 кассет по 144 штук, или
— Видели нашу капусту? Красивая? Вот из такой точечки вырастают такие детки, — с любовью говорит Вера Петриковна, которая высаживает капусту вместе с другими работницами.
На территории хозяйства разбили небольшой вишневый сад на 70 деревьев, посадили груши, яблони, немного клубники, малины и ежевики для себя. Собираются купить страуса. На вопрос, зачем им страус, Шакир снова смеется:
— Ну, это же интересно. Если такие вещи будут в хозяйстве, будет приятно. Покататься можно. С моим весом — нет, а с вашим — да.
Фермер доволен агрокомпанией, которую создал с нуля:
— Когда я начал этим заниматься, у нас даже лопаты не было. А сейчас заедьте — увидите, сколько техники, хранилище, поля. И это живое общение с растением. Заходишь, морковку достаешь: когда начинается сезон, она ещё маленькая, потом вырастает. Или берешь капусту прямо с поля, порезал — и не думаешь уже ни о какой гигиене.
В ответ на вопрос об обработке полей химией, Шакир говорит, что бороться с вредителями без химии невозможно:
— Есть согласованная норма — мы даже процентов 30 от этой нормы не делаем. Самый минимум. Потому что мы сами едим овощи, наши дети едят, наши гости и друзья. Надо соблюдать технологию — нельзя давать много удобрений. К тому же, если дашь много удобрений, продукция не будет храниться. Кроме того, сейчас мы заключили соглашение с Минсельхозом о выращивании органической продукции — у нас есть поле, где ничего не росло и не обрабатывалось удобрениями.
«Я сибиряк. Так выходит. И не жалею»
В ответ на вопрос, не скучает ли он по родине, где наверняка всё растёт лучше, Шакир Сулейманов отвечает, что уже давно сибиряк.
— Из Азербайджана я уехал в 17 лет к сестре в Свердловск, а оттуда в армию. Родители умерли рано. Мама в 51 год в аварию попала. Отец в 54 года в Речкуновском санатории от инфаркта умер. У меня шестеро братьев и три сестры живут в Новосибирске и Кемерово. Всего нас в семье было 11 детей — мама была матерью-героиней. Я живу в Новосибирске более 30 лет, у меня родились дети, внук и внучка. Я сибиряк. Так выходит. И не жалею.
Погода нас пока ни разу сильно не подвела. Тот, кто любит в земле работать, всегда получает благодарность от Бога. Есть определенные риски — в прошлом году были ранние посадки и заморозки в мае. Бывало, 20 августа заморозок ударил по тыквам. Но выкручиваемся.
«Когда закончится долг, тогда я подумаю, что мы зарабатываем»
По словам Шакира Сулейманова, выручку и обороты он не считает, потому что заработанное вкладывает в развитие. Лизинг, кредиты — пока всё уходит на землю.
— Вот если бы у меня был готовый колхоз, техника, хранилище, склады, а ничего ведь не было. Мы же всё создали с нуля. Что-то зарабатываем, но всё, что зарабатываем, уходит туда. Пока у меня лизинг на семь лет и есть незакрытые кредитные обязательства, о каком заработке может идти речь? Если у тебя есть хороший заработок, почему ты кредит берешь? Не бери. Купи за свои деньги. Вот когда закончится долг, тогда я подумаю, что мы зарабатываем.
В ответ на вопрос, как кредиты сочетаются с помощью людям, на которую не скупится Шакир Сулейманов, он объясняет — предприятие неубыточное, есть техника, хранилища, оборудование, компания растет:
— Природа нас бьет, санкции нас бьют, пандемия нас бьет, но мы не сдаемся.
Трудности развития бизнеса фермер связывает с тем, что все кредитные деньги для них короткие и под большой процент:
— Хотя есть программа Минсельхоза с кредитом под 4%, но на короткий период — за год отдать тяжело. На земле риски имеются. Когда деньги длинные, если в этом году не получилось, будет в следующем. Сейчас работаем с «Росагролизингом» — комбайн с ними взяли под 3% годовых.
Овощи-гиганты: необъятная тыква и полуметровая морковка
Среди самых больших овощей, которые им удалось вырастить, Шакир Сулейманов первым делом вспоминает тыкву:
— У нас была в 2018 году тыква — 49 кг. По диаметру… Я не мог поднять, потому что не мог держать. Все удивлялись, одному человеку тяжело, а двоим неудобно. Морковка у нас бывает хорошая. Сантиметров 60 и весом до 1,5–2 кг.
Земля у нас все равно сильная. Не сравнишь со средней полосой России, но новые технологии, новые сорта и техника возделывания дают дополнительные возможности получать неплохой урожай. Мы выращиваем картофель 250–300 центнеров с гектара, в этом году хотим достигнуть результата 450 центнеров с гектара и выше. Морковка в этом году обязательно получится на уровне 950–1000 центнеров с гектара.
Главный агроном «Даров Ордынска» Александр Богданов обещает поднять урожайность минимум на 30%, но постарается вдвое. Сделать это намерены за счет правильного севооборота, хорошо подобранных гибридов и удобрений. Кроме овощей в этом году посадят 700 га гречихи и 1200 га пшеницы.
Хватит ли на всех гречки
Выращенные в «Дарах Ордынска» овощи продает компания «Овощной мир». Она поставляет их в федеральные и региональные сети. Как заверил Шакир Сулейманов, в этом году, несмотря на коронавирус, продуктового кризиса не будет:
— В 2020 можно спокойно жить. Надо переживать, как соберут урожай осенью и какой поэтому будет осень-зима 2020–2021. Но если все будет, как обещает наше правительство, то все будет нормально. Пока все идет нормально — сеют, сажают. Главное, уборку провести хорошо. Если проведем — нас никакая голодовка не ожидает.
«Я в деревне вырос, я усталости не чувствую»
Шакир Сулейманов считает фермерство в Сибири азартным делом. Почему — он отвечает от души:
— Когда выращиваешь растение, ты видишь, как оно растет, как поднимается. Это твои растения. Ты как будто с ним разговариваешь. Ты же любишь своих детей — и растения тоже. Я от этого получаю удовольствие. Я в деревне вырос, я усталости не чувствую. Что такое усталость, я не знаю. Пахать надо с утра и до вечера.
У меня есть сапоги. Когда я приезжаю в хозяйство, надеваю их — и уже свободно себя чувствую. Сам обязательно беру лопату и копаю. Проверяю руками, без перчаток: сначала маленькие клубни у картошки, потом подрастают, считаю их количество. Это не совсем азарт. Это просто любовь к земле, к растениям, к овощам. Это все происходит само собой — когда ты любишь то, чем занимаешься.
Что еще почитать о сибирских фермерах
Ещё об одном хозяйстве из Ордынки ходят легенды — говорят, в «Ирмени» включают музыку коровам. Но как рассказывал глава племзавода Юрий Бугаков (полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»), музыку он включает людям, своим работникам, а коровы слушают заодно. Как делают известное новосибирское молоко «Ирмень», почитайте в нашем интервью.
В селе под Каргатом находится КФХ «Русское поле». Там построили идеальный колхоз и дают работникам бесплатно дома и квартиры с мебелью. Молоко у хозяйства закупает «Данон»: по их рейтингу качество маршанского молока — лучшее среди 30 тысяч поставщиков в мире, говорит владелец хозяйства. Сюда даже привозят делегации из Франции, США и Аргентины. Корреспонденты НГС тоже побывали с экскурсией в «Русском поле», чтобы посмотреть, что изучают иностранцы.
Сибиряк выращивает жутко плодовитую африканскую рыбу — он построил в Коченёво необычный завод.
Топ-менеджер из Якутии осел под Новосибирском и стал фермером — он выращивает крупную клубнику.