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Бизнес Репортаж

Фермер раздал в коронавирус 11 тонн овощей: в его хозяйстве зарплаты до 50 тысяч и морковка по полметра

У него не было даже лопаты, а теперь 3000 гектаров земли и необычный полив из Америки за 18 миллионов

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Фермер Шакир Сулейманов за время коронавируса уже подарил новосибирцам более 11 тонн овощей

Фермер Шакир Сулейманов за время коронавируса уже подарил новосибирцам более 11 тонн овощей

Шакир Сулейманов за время коронавируса уже подарил нуждающимся новосибирцам более 11 тонн овощей. У него свои огромные картофельные поля в Ордынском районе. Там же он выращивает морковку по полметра, тыквы до 49 килограммов, капусту и другие овощи. Когда он начинал свой овощной бизнес в Сибири, то у него не было даже лопаты. Теперь у Шакира Сулейманова 3000 га земли для выращивания овощей и зерна. Китайцы покупают у него гречку, чтобы делать спирт, а для PepsiCo он будет выращивать чипсовый картофель. Для этого фермер купил в Америке поливальную машину за 18 миллионов рублей. Корреспондент НГС Елена Гурьянова отправилась в хозяйство Шакира «Дары Ордынска» посмотреть на чудо техники. Почему фермер не побоялся Сибири и как устроено его хозяйство — в нашем репортаже.

«Нужно отдать, а обратно уже от Бога»

Мы встречаемся с Шакиром Сулеймановым на задворках Кировского района — ныряем на машине в промзону на улице Чукотской за площадью Сибиряков-Гвардейцев и через пару минут оказываемся в его компании «Овощной мир». Она торгует тем, что выращивает хозяйство Шакира «Дары Ордынска», и импортными овощами. Бизнесмен и весь его персонал в масках — так теперь работают многие сибиряки.

Когда Шакир только начал выращивать овощи в Сибири, то у него не было даже лопаты<br>

Когда Шакир только начал выращивать овощи в Сибири, то у него не было даже лопаты

За время коронавируса Шакир Сулейманов уже подарил нуждающимся новосибирцам более 11 тонн овощей — картофель, лук, капусту, морковку, свеклу. Часть овощей развезли пожилым и семьям с детьми в Октябрьском и Кировском районах города, часть — в Ордынском районе области. Овощные наборы развозят волонтеры из социальных служб, которые просят овощные и борщевые наборы в нужных им количествах по заявкам от новосибирцев.

Овощные наборы для нуждающихся новосибирцев формируют заранее и отдают социальным службам<br><br>

Овощные наборы для нуждающихся новосибирцев формируют заранее и отдают социальным службам

— Пока есть возможность, пока в стране такой трудный момент, поддержим, чем можем. Помогаем нуждающимся и малообеспеченным людям, тем, кто остался без работы. Если мы все соберемся и будем помогать друг другу, будет очень хороший эффект. Знаете, как говорят, друзья познаются в беде. Так мы любую эпидемию и пандемию победим, — говорит Шакир Сулейманов.

Социальным службам Шакир помогает и с масками. Как рассказали соцработники, если семья многодетная, они выдают несколько пакетов с овощами. Некоторым семьям Ордынского района помогают по нескольку раз<br><br>&nbsp;<br>

Социальным службам Шакир помогает и с масками. Как рассказали соцработники, если семья многодетная, они выдают несколько пакетов с овощами. Некоторым семьям Ордынского района помогают по нескольку раз

 

Помогать людям для фермера — часть жизни. Он смеется, что благодарственные грамоты уже некуда развешивать в офисе, часть лежит нераспечатанными:

— К нам обращаются периодически разные фонды. В зоопарк сейчас будем поставлять около пяти тонн овощей — там нужна в основном морковка. Я об этом никогда не говорил: есть возможность помогать — помогаем. У нас сын учится во второй гимназии — весной поставляем им цветы, они высаживают. Я думаю, что, слава Богу, за счёт этого у нас бизнес нормально процветает. Трудности есть, как у каждого бизнеса, предпринимателя, но пока нам удается победить все это.

Шакир Сулеймайнов уверен, что нельзя считать, сколько денег уходит на помощь

Шакир Сулеймайнов уверен, что нельзя считать, сколько денег уходит на помощь

— Это нельзя считать. Мы это на деньги не переводим. Нужно отдать, а обратно уже от Бога, — уверен Шакир Сулейманов.

«Я как лев по гороскопу не люблю сдаваться»

Фермер живёт в Новосибирске уже больше 30 лет. Сперва он занимался торговлей — привозил ткани, жвачку «Бубль Гум», конфеты «Гусиная лапка». Потом стал продавать овощи.

— В первый раз я задумался о том, что надо заниматься чем-то, что не затронет кризис, в 1998 году. Мы тогда очень большое финансовое состояние потеряли. С 1999 года мы начали торговать овощами и фруктами. В 2009 году я почувствовал, что надо становиться производителем. Все торговые сети ставили себе задачи работать с производителями. И тогда я решил заняться сельским хозяйством и поехал в администрацию Ордынского района.

Первые два года было очень трудно. Даже в администрации на нас посмотрели сквозь пальцы — ну, наверное, попробуют, поработают чуть-чуть, бросят и убегут. Кто в Сибири овощи выращивает, кому оно нужно?

Я как лев по гороскопу не люблю сдаваться. Раз пошел, надо идти. Сначала взяли 32 га земли, потом 62, потом 100. Отправил человека в Германию, чтобы он нам оттуда немножко техники привозил, даже старой. И в 2012 году, когда была засуха в стране и продуктовый кризис, цена картофеля сильно выросла, на наш картофель появился спрос. И мы увидели, что получается, что можно работать. Тем более эту работу я знал с детства — работал на каникулах в колхозе наблюдателем, а с пятого класса нас возили собирать хлопок.

Китайцы сделают из гречихи Шакира спирт

Как рассказал Шакир Сулейманов, еще до коронавируса он вместе с 10 другими производителями из Новосибирска ездил в Китай с областным Минэконоразвития. И теперь фермер будет поставлять в Китай гречиху — на этот год контракт на 1000 тонн. В ответ на вопрос, неужели китайцы едят гречку, Шакир смеется:

— Ой, еще как едят. И они спирт из неё делают. Как из гречихи сделать спирт? Из пшеницы делают, почему из гречихи нельзя делать? Они её едят и как крупу.

«Для деревни у нас хорошая зарплата — от 30 до 50 тысяч»

Пока мы едем в хозяйство «Дары Ордынска» и обсуждаем гречку, за окном мелькает поле с рабочими — идет посевная. Фермер бросает быстрый взгляд и замечает:

— Что, овёс сеют? Рановато, но уже можно.

Фермер, проезжая по полям Ордынского района, издалека видит, что именно сажают в других хозяйствах

Фермер, проезжая по полям Ордынского района, издалека видит, что именно сажают в других хозяйствах

Сегодня в хозяйстве Шакира Сулейманова — около 3000 га земли. Он выращивает картофель, морковь, капусту, свеклу, редьку, тыкву, кабачок, гречиху и пшеницу.

— Последние три года мы занимаем первое место в Новосибирской области среди хозяйств на открытом грунте. У тепличных хозяйств урожайность больше, но в этом году мы попытаемся их переиграть. Ведем работу с академией СО РАСХН, с Анатолием Николаевичем Власенко (российский ученый, академик, заслуженный агроном РФ. — Прим. ред.). Они уже были у нас на полях. В этом году будем производить семенной картофель. Если с институтом будет хороший результат, станем дальше работать. Чем лучше репродукция, тем гарантированнее урожай, — знает фермер.

В «Дарах Ордынки» работают 120 человек. Во время уборки урожая нанимают еще 70–80 рабочих. У Шакира Сулейманова заняты местные жители, поэтому он не переживает, что сейчас из других стран не пускают мигрантов на работу:

— Хоть и говорят, что в деревне трудно найти людей, мы это ощущаем только на уборке. Потому что одновременно идет уборка ягод, грибов. У нас люди работают стабильно по 6–7 лет. Бывает, уходят, потом возвращаются. В этом году у нас три человека хотели уехать на Север. Сельское хозяйство не может такой заработок предложить, как там, где добывают уголь, алмазы, золото. В любом случае для деревни у нас хорошая зарплата — от 30 до 50 тысяч рублей. У всех есть свой огород, куры, коровы, молоко.

Как рассказывают механизаторы, когда начинается сезон, они работают и до 9–10 часов, пока не стемнеет — погода не будет ждать и может испортиться<br><br>

Как рассказывают механизаторы, когда начинается сезон, они работают и до 9–10 часов, пока не стемнеет — погода не будет ждать и может испортиться

«На танке по Эльбе мы прошли почти 100 метров»

Шакир Сулейманов родился в селе Новомихайловка в Пушкинском районе Азербайджанской ССР. В родной республике учился на экономиста в Институте народного хозяйства. Его отец работал главным агрономом, председателем колхоза.

— К папе постоянно обращались за помощью, и он тоже помогал. Кому-то надо соломы, кому-то пшеницы, — вспоминает фермер. Так что умению быть щедрым и помогать он научился в семье.

Шакир служил в армии в западной группе войск СССР — в Виттенберге, в Германии. Был танкистом — механиком-водителем первого класса. На танке он перешёл Эльбу под водой и попал на страницы немецкой прессы:

— На танке по Эльбе мы прошли почти 100 метров. Когда спросили, кто пойдет первым, комбат сказал: «Шакир пойдет первым». Мне страшно не было, потому что я знал, как спасти свой экипаж, если потребуется.

В армии Шакир служил танкистом — и сумел пройти 100 метров по Эльбе

В армии Шакир служил танкистом — и сумел пройти 100 метров по Эльбе

В Германии Шакир Сулейманов в первый раз увидел механизатора в белой рубашке:

— Я был в шоке. Я вырос в деревне, мы привыкли у нас видеть их грязными. А тут едет на тракторе в белой рубашке и очках. Но у нас сейчас тоже нормально, — заверяет фермер.

Поливальная система за 18 миллионов ради чипсов Lay’s

Мы поворачиваем в село Вагайцево, где раскинулись поля «Даров Ордынска», и проезжаем вглубь. Шакир вспоминает, что дороги раньше здесь не было — только лес да болото. Сейчас возле хранилищ бодро работают ленты транспортера и женщины, которые помогают машинам сортировать картошку.

В апреле в хозяйстве готовились к посевной<br>

В апреле в хозяйстве готовились к посевной

В конце апреля фермер продавал свою картошку в Узбекистан, Киргизию, Казахстан — в это время в Средней Азии обычно заканчивается свой урожай, а нового ещё нет. В картофелехранилище Шакир называет сорта картофеля, которые они выращивают. Звучит романтично:

— Элитные сорта называются Ароза и Зекура. Наш основной картофель — Гала — на посадку уже готова. Там, дальше — Королева Анна, — перечисляет Шакир Сулейманов. — Сорта меняем практически каждые 2–3 года.

Среди сортов картошки встречаются поэтичные названия — Ароза, Гала, Королева Анна&nbsp;

Среди сортов картошки встречаются поэтичные названия — Ароза, Гала, Королева Анна 

В этом году фермер начинает выращивать чипсовый картофель — готовится к открытию в Новосибирске завода PepsiCo по производству чипсов Lay’s.

Мы выезжаем в поля — посмотреть, как начинают бороновать землю. Шакир с гордостью показывает на диковинную систему полива из Америки, которую купили, чтобы хорошо выращивать чипсовый картофель. Её длина — 530 м, она самоходная и может за один круг полить 93 га.

Поливальная система за 18 миллионов приехала из Америки — она самоходная и за один круг поливает 93 га

Поливальная система за 18 миллионов приехала из Америки — она самоходная и за один круг поливает 93 га

— Этот полив стоит 18 миллионов, 6 миллионов помогало правительство, общая стоимость проекта — 40 миллионов. Система будет поливать чипсовый картофель. Чтобы была урожайность, нужна вода. Не химия и удобрения, вода. Интенсивный полив даёт равномерность. Внутренний диаметр трубы — 290 мм. Можно сказать, раньше мы вообще никогда не поливали — так, брызгали, — улыбается Шакир.

За день сеют 72 000 штук рассады одной только капусты

Первой в «Дарах Ордынска» сажают капусту, потом морковку и следом картофель. Мы застали рассаду ранней капусты Гринфлеш. За день работницы сеют 500 кассет по 144 штук, или 72 000 штук в сутки. В этом сезоне капустой засадят 50 га земли.

— Видели нашу капусту? Красивая? Вот из такой точечки вырастают такие детки, — с любовью говорит Вера Петриковна, которая высаживает капусту вместе с другими работницами.

Мы застали рассаду ранней капусты Гринфлеш. За день работницы сеют 500 кассет по 144 штук, или <nobr class="_">72 000</nobr> штук в сутки

Мы застали рассаду ранней капусты Гринфлеш. За день работницы сеют 500 кассет по 144 штук, или 72 000 штук в сутки

На территории хозяйства разбили небольшой вишневый сад на 70 деревьев, посадили груши, яблони, немного клубники, малины и ежевики для себя. Собираются купить страуса. На вопрос, зачем им страус, Шакир снова смеется:

— Ну, это же интересно. Если такие вещи будут в хозяйстве, будет приятно. Покататься можно. С моим весом — нет, а с вашим — да.

Фермер доволен агрокомпанией, которую создал с нуля:

— Когда я начал этим заниматься, у нас даже лопаты не было. А сейчас заедьте — увидите, сколько техники, хранилище, поля. И это живое общение с растением. Заходишь, морковку достаешь: когда начинается сезон, она ещё маленькая, потом вырастает. Или берешь капусту прямо с поля, порезал — и не думаешь уже ни о какой гигиене.

«Когда выращиваешь растение, ты видишь, как оно растет, как поднимается. Это твои растения. Ты как будто с ним разговариваешь. Ты же любишь своих детей — и растения тоже», — рассказывает фермер

«Когда выращиваешь растение, ты видишь, как оно растет, как поднимается. Это твои растения. Ты как будто с ним разговариваешь. Ты же любишь своих детей — и растения тоже», — рассказывает фермер

В ответ на вопрос об обработке полей химией, Шакир говорит, что бороться с вредителями без химии невозможно:

— Есть согласованная норма — мы даже процентов 30 от этой нормы не делаем. Самый минимум. Потому что мы сами едим овощи, наши дети едят, наши гости и друзья. Надо соблюдать технологию — нельзя давать много удобрений. К тому же, если дашь много удобрений, продукция не будет храниться. Кроме того, сейчас мы заключили соглашение с Минсельхозом о выращивании органической продукции — у нас есть поле, где ничего не росло и не обрабатывалось удобрениями.

«Я сибиряк. Так выходит. И не жалею»

В ответ на вопрос, не скучает ли он по родине, где наверняка всё растёт лучше, Шакир Сулейманов отвечает, что уже давно сибиряк.

— Из Азербайджана я уехал в 17 лет к сестре в Свердловск, а оттуда в армию. Родители умерли рано. Мама в 51 год в аварию попала. Отец в 54 года в Речкуновском санатории от инфаркта умер. У меня шестеро братьев и три сестры живут в Новосибирске и Кемерово. Всего нас в семье было 11 детей — мама была матерью-героиней. Я живу в Новосибирске более 30 лет, у меня родились дети, внук и внучка. Я сибиряк. Так выходит. И не жалею.

Погода нас пока ни разу сильно не подвела. Тот, кто любит в земле работать, всегда получает благодарность от Бога. Есть определенные риски — в прошлом году были ранние посадки и заморозки в мае. Бывало, 20 августа заморозок ударил по тыквам. Но выкручиваемся.

В этом году кроме обычной картошки в «Дарах Ордынска» начинают выращивать чипсовый картофель для PepsiCo, которые готовятся к открытию в Новосибирске завода по производству чипсов

В этом году кроме обычной картошки в «Дарах Ордынска» начинают выращивать чипсовый картофель для PepsiCo, которые готовятся к открытию в Новосибирске завода по производству чипсов

«Когда закончится долг, тогда я подумаю, что мы зарабатываем»

По словам Шакира Сулейманова, выручку и обороты он не считает, потому что заработанное вкладывает в развитие. Лизинг, кредиты — пока всё уходит на землю.

— Вот если бы у меня был готовый колхоз, техника, хранилище, склады, а ничего ведь не было. Мы же всё создали с нуля. Что-то зарабатываем, но всё, что зарабатываем, уходит туда. Пока у меня лизинг на семь лет и есть незакрытые кредитные обязательства, о каком заработке может идти речь? Если у тебя есть хороший заработок, почему ты кредит берешь? Не бери. Купи за свои деньги. Вот когда закончится долг, тогда я подумаю, что мы зарабатываем.

В этой теплице подрастает капуста. Днем температура в ней под 40 градусов, ночью весной включают отопление, чтобы поддерживать температуру не меньше 20 градусов<br>

В этой теплице подрастает капуста. Днем температура в ней под 40 градусов, ночью весной включают отопление, чтобы поддерживать температуру не меньше 20 градусов

В ответ на вопрос, как кредиты сочетаются с помощью людям, на которую не скупится Шакир Сулейманов, он объясняет — предприятие неубыточное, есть техника, хранилища, оборудование, компания растет:

— Природа нас бьет, санкции нас бьют, пандемия нас бьет, но мы не сдаемся.

Трудности развития бизнеса фермер связывает с тем, что все кредитные деньги для них короткие и под большой процент:

— Хотя есть программа Минсельхоза с кредитом под 4%, но на короткий период — за год отдать тяжело. На земле риски имеются. Когда деньги длинные, если в этом году не получилось, будет в следующем. Сейчас работаем с «Росагролизингом» — комбайн с ними взяли под 3% годовых.

Овощи-гиганты: необъятная тыква и полуметровая морковка

Среди самых больших овощей, которые им удалось вырастить, Шакир Сулейманов первым делом вспоминает тыкву:

— У нас была в 2018 году тыква — 49 кг. По диаметру… Я не мог поднять, потому что не мог держать. Все удивлялись, одному человеку тяжело, а двоим неудобно. Морковка у нас бывает хорошая. Сантиметров 60 и весом до 1,5–2 кг.

Изредка у Шакира Сулейманова вырастает морковка и до 60 см, но обычно всё же немного меньше

Изредка у Шакира Сулейманова вырастает морковка и до 60 см, но обычно всё же немного меньше

Земля у нас все равно сильная. Не сравнишь со средней полосой России, но новые технологии, новые сорта и техника возделывания дают дополнительные возможности получать неплохой урожай. Мы выращиваем картофель 250–300 центнеров с гектара, в этом году хотим достигнуть результата 450 центнеров с гектара и выше. Морковка в этом году обязательно получится на уровне 950–1000 центнеров с гектара.

Главный агроном «Даров Ордынска» Александр Богданов обещает поднять урожайность минимум на 30%, но постарается вдвое. Сделать это намерены за счет правильного севооборота, хорошо подобранных гибридов и удобрений. Кроме овощей в этом году посадят 700 га гречихи и 1200 га пшеницы.

Главный агроном «Даров Ордынска» Александр Богданов обещает поднять урожайность минимум на 30%, но постарается вдвое

Главный агроном «Даров Ордынска» Александр Богданов обещает поднять урожайность минимум на 30%, но постарается вдвое

Хватит ли на всех гречки

Выращенные в «Дарах Ордынска» овощи продает компания «Овощной мир». Она поставляет их в федеральные и региональные сети. Как заверил Шакир Сулейманов, в этом году, несмотря на коронавирус, продуктового кризиса не будет:

— В 2020 можно спокойно жить. Надо переживать, как соберут урожай осенью и какой поэтому будет осень-зима 2020–2021. Но если все будет, как обещает наше правительство, то все будет нормально. Пока все идет нормально — сеют, сажают. Главное, уборку провести хорошо. Если проведем — нас никакая голодовка не ожидает.

«Я в деревне вырос, я усталости не чувствую»

Шакир Сулейманов считает фермерство в Сибири азартным делом. Почему — он отвечает от души:

— Когда выращиваешь растение, ты видишь, как оно растет, как поднимается. Это твои растения. Ты как будто с ним разговариваешь. Ты же любишь своих детей — и растения тоже. Я от этого получаю удовольствие. Я в деревне вырос, я усталости не чувствую. Что такое усталость, я не знаю. Пахать надо с утра и до вечера.

У меня есть сапоги. Когда я приезжаю в хозяйство, надеваю их — и уже свободно себя чувствую. Сам обязательно беру лопату и копаю. Проверяю руками, без перчаток: сначала маленькие клубни у картошки, потом подрастают, считаю их количество. Это не совсем азарт. Это просто любовь к земле, к растениям, к овощам. Это все происходит само собой — когда ты любишь то, чем занимаешься.

Что еще почитать о сибирских фермерах

Ещё об одном хозяйстве из Ордынки ходят легенды — говорят, в «Ирмени» включают музыку коровам. Но как рассказывал глава племзавода Юрий Бугаков (полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством»), музыку он включает людям, своим работникам, а коровы слушают заодно. Как делают известное новосибирское молоко «Ирмень», почитайте в нашем интервью.

В селе под Каргатом находится КФХ «Русское поле». Там построили идеальный колхоз и дают работникам бесплатно дома и квартиры с мебелью. Молоко у хозяйства закупает «Данон»: по их рейтингу качество маршанского молока — лучшее среди 30 тысяч поставщиков в мире, говорит владелец хозяйства. Сюда даже привозят делегации из Франции, США и Аргентины. Корреспонденты НГС тоже побывали с экскурсией в «Русском поле», чтобы посмотреть, что изучают иностранцы.

Сибиряк выращивает жутко плодовитую африканскую рыбу — он построил в Коченёво необычный завод.

Топ-менеджер из Якутии осел под Новосибирском и стал фермером — он выращивает крупную клубнику.

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фермер«Дары Ордынска»антикризискоронавирус в Новосибирске
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