Я был в баре вечером. В зале оказались занятыми шесть-семь столиков. Никаких шумных компаний — люди пришли по двое — по трое. Играет негромкая музыка, официант разносит заказы. Всё, в целом, как обычно. Разве что в воздухе повисло какое-то смутное ощущение праздника. Какое бывает, когда человеку, волей обстоятельств разлучённому с привычными бытовыми удобствами, удаётся вернуться в знакомый мир. Вроде бы всё знакомо, но как же от этого хорошо.



Что же касается безопасности, то, знаете, мало где (если брать публичные пространства) за последний месяц у меня было меньше шансов подцепить инфекцию. Собственно, единственные люди, с которыми я находился в сравнительно близком контакте, были мой собеседник, с которым у меня в баре была встреча, и девушка официант. Везде: в поезде метро, в маршрутке, в автобусе, в гипермаркете, даже в офисе (что уж там) я находился в большей опасности поскольку имел дело с несравнимо большим количеством разных людей.



Подобного рода заведения сейчас потихоньку появляются то там, то здесь. Клиенты приглашаются через адресную рассылку, где-то даже войти в заведение можно только с черного хода. Люди идут на риск (было уже несколько случаев штрафов), но их это не останавливает. И дело тут не просто в жажде наживы. Людям просто надоело сидеть без дела. Сидеть, видя, что вообще-то никакого, даже самого мягкого карантина вокруг не наблюдается, и все их личные жертвы не имеют никакого смысла.

