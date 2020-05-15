Вода щелочку найдёт. Нет такого продукта или услуги, которые имели бы реальный спрос, но на которые не было бы предложения. И не важно, насколько легальна такая деятельность. После того, как по всей стране была, по сути, запрещена работа заведений общепита в обычном режиме, то там, то здесь бары и рестораны начали открываться для своих.
Попасть в бар просто с улицы невозможно. Дверь закрыта, на телефонный звонок вам ответят, что в связи с решением губернатора номер такой-то заведение работает только на доставку. Чтобы войти, нужно, чтобы ваш номер уже был в списке контактов. Тогда вам откроют, проведут к свободному столику и принесут меню.
Я был в баре вечером. В зале оказались занятыми шесть-семь столиков. Никаких шумных компаний — люди пришли по двое — по трое. Играет негромкая музыка, официант разносит заказы. Всё, в целом, как обычно. Разве что в воздухе повисло какое-то смутное ощущение праздника. Какое бывает, когда человеку, волей обстоятельств разлучённому с привычными бытовыми удобствами, удаётся вернуться в знакомый мир. Вроде бы всё знакомо, но как же от этого хорошо.
Что же касается безопасности, то, знаете, мало где (если брать публичные пространства) за последний месяц у меня было меньше шансов подцепить инфекцию. Собственно, единственные люди, с которыми я находился в сравнительно близком контакте, были мой собеседник, с которым у меня в баре была встреча, и девушка официант. Везде: в поезде метро, в маршрутке, в автобусе, в гипермаркете, даже в офисе (что уж там) я находился в большей опасности поскольку имел дело с несравнимо большим количеством разных людей.
Подобного рода заведения сейчас потихоньку появляются то там, то здесь. Клиенты приглашаются через адресную рассылку, где-то даже войти в заведение можно только с черного хода. Люди идут на риск (было уже несколько случаев штрафов), но их это не останавливает. И дело тут не просто в жажде наживы. Людям просто надоело сидеть без дела. Сидеть, видя, что вообще-то никакого, даже самого мягкого карантина вокруг не наблюдается, и все их личные жертвы не имеют никакого смысла.
Работают заводы, стройки, магазины (в том числе большие). На 9 мая вообще повсеместно имели место самые настоящие народные гуляния, где даже депутаты и чиновники забыли про приличия вроде масок. По городу едут набитые до отказа маршрутки, точно такие же электрички увозят тысячи дачников за город.
Когда на этом фоне рестораторам не дают начать обслуживать посетителей даже на летней веранде, это вызывает естественное желание сказать: а пошли вы все. И начать работать хотя бы так — подпольно.
Уважение граждан к закону невозможно без уважения к гражданам со стороны государства. Запрещая целым отраслям работать, государство просто обязано было предоставить этим отраслям хотя бы какие-то реальные компенсации. Никто не говорит о сохранении прибыли. Но в реальности люди же не смогли добиться даже отмены арендной платы в помещениях, принадлежащих госструктурам.
Просто представьте себе, что к вам приходят люди и на неопределенный срок выселяют вас из вашей квартиры, говоря, что она изымается для общественных нужд на неопределенное время (может, пару недель, а может, и до конца лета). И на ваш вопрос, а где же все это время вам жить, вы слышите невнятные объяснения в духе «ну придумайте что-нибудь». И, кстати, квартплату за это время вам никто не отменил.
Готовность граждан жить по закону всегда находится в прямой зависимости от субъективного ощущения справедливости этих законов. Автомобилист, как бы он ни торопился, понимает, что ограничение скорости в конечном итоге спасает жизни (и его жизнь тоже). Бизнесмена заставляют примириться с уплатой налогов хорошие школы и больницы. Но если начать что-то требовать от людей, не давая им ничего взамен, они употребят всю свою энергию на то, чтобы эти требования обойти, а не выполнить.
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