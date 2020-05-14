История 20-летнего сироты Аристарха Ушакова, который остался без жилья, к сожалению, типична для сирот нашего времени. Государство только на бумаге обещает таким людям сразу предоставлять жильё. По факту ждать обещанную квартиру приходится годами. В борьбе за то, что тебе положено по закону, не помогает даже выигрыш в суде. Корреспондент НГС Илья Калинин изучил дело Аристарха Ушакова — на суды с чиновниками ему пришлось потратить свою зарплату официанта и бабушкину пенсию. Суды выиграл, но квартиру не получил.
Что случилось
10 декабря 2015 года сгорел частный дом на улице Лескова, где жил Аристарх Ушаков со своей бабушкой-опекуном Евдокией Михайловной Ушаковой. Как рассказывают Аристарх и его опекун, пожарная экспертиза установила, что был поджог, но его виновника установить не удалось.
— Я обратилась в полицию, но они ничего не сделали. Только установили, что ни я, ни Аристарх не виноваты, — заметила корреспонденту НГС пожилая женщина.
Евдокия Михайловна подозревает в поджоге одного человека, но в полиции её версию не подтвердили.
Два месяца Аристарх с бабушкой скитались по знакомым и друзьям, пока не получили временное жильё в муниципальном общежитии. А потом началась двухлетняя история сбора бумаг, чтобы встать в очередь на получение жилья, которое было положено Аристарху как сироте. Долго не могли собрать деньги и сделать экспертизу, которая официально дала бы оценку, что сгоревший дом не пригоден для проживания.
— Я столько всяких организаций прошла, пока оформляла право встать в очередь на жильё. Дважды делала экспертизу. Только за первую пришлось заплатить 35 тысяч рублей. А денег-то не было, — сокрушается Евдокия Михайловна.
Когда в 2018 году Аристарха поставили в очередь на социальное жильё, он оказался 792-м. Через несколько месяцев молодой человек выяснил, что его очередь не уменьшилась, а увеличилась почти на 200 человек. И ещё через некоторое время в ответ на его запрос в администрацию Октябрьского района её глава Пётр Прокудин сообщил, что Ушаков находится в очереди под номером 1010. Почему очередь снова увеличилась, Ушаковым никто не объяснил. Тогда Аристарх и его бабушка приняли решение судиться с мэрией.
Что решили суды
Суды длились несколько месяцев. На это тоже требовались деньги. На различные судебные издержки и оплату юристов с адвокатами потратили 36 тысяч рублей. Деньги на суды Аристарх собирал, работая официантом.
В мае 2019 года Центральный районный суд встал на сторону сироты, но мэрия подала апелляцию. Точку в судебной тяжбе осенью 2019 года поставил Новосибирский областной суд, который подтвердил законность требования сироты. На мэрию была возложена обязанность предоставить Аристарху Ушакову по договору найма жилое помещение не менее 30 квадратных метров. Единственное, что удалось оспорить мэрии, так это сумму судебных расходов Ушакова, которые теперь обязан был оплатить муниципалитет.
— Сказали, что мне как сироте должны предоставляться адвокатские услуги бесплатно. И поэтому их возмещать не стали. Но мы об этом не знали, и нам никто об этом изначально не сказал. В итоге из 36 тысяч рублей мэрия должна возместить нам всего 11 тысяч, но пока возместила только три, — сообщил Аристарх.
В начале февраля 2020 года Евдокия Ушакова принесла судебным приставам решение областного суда. С тех пор никаких движений по этому делу, заметили Ушаковы, не происходит. А на запросы пожилой женщины, что же с исполнением судебного решения, приставы не отвечают.
— Нам назначили пристава, которая ушла в отпуск. Потом назначили временно исполняющую обязанности, которая тоже ничего не сделала, а сказала ждать, пока та выйдет из отпуска. Но когда вышла первая, и я к ней обратилась, то поняла, что меня пускают по третьему кругу. Пристав сказала, что не готова ответить, так как только вышла из отпуска и вообще ждёт, как мэрия распорядится с выделением квартиры. Потом в марте я написала письменные запросы, ответы на которые мне до сих пор не дали. И в мэрию я несколько раз обращалась, но бесполезно, — развела руками Евдокия Ушакова.
Как это объясняют в мэрии
В пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент по социальной политике объяснили: на данный момент Аристарх Ушаков перемещён в другую очередь, которая формируется из тех, кто выиграл суды по этой теме. Номер молодого человека в новой очереди стал 101.
В мэрии посетовали, что продвижение основной очереди льготников идёт очень медленно, а деньги на приобретение таких квартир выделяет областной бюджет. В 2019 году новосибирским правительством на это было заложено 51 602 300 рублей — их хватило для приобретения 33 квартир, а на 2020 год объём денежных средств составил 46 641 400 рублей, чего хватит только на 29 квартир. При этом на 1 января 2020 года в Новосибирске число сирот, которым государство обязано выделить квартиру, составило 2192 человека (808 — лица, не достигшие 18 лет, 1384 — кому уже исполнилось 18 лет).
Исполнительный лист на оплату судебных расходов в размере 8000 рублей, уточнили в пресс-службе мэрии, будет оплачен в соответствии с законом в течение трёх месяцев, не позднее конца мая.
На вопрос корреспондента НГС, почему основная очередь на социальное жильё у Аристарха Ушакова в течение 2018 года не уменьшалась, а увеличивалась, в мэрии не ответили вообще.
Что говорят судебные приставы
Уже после обращения в НГС Аристарх Ушаков по почте получил из Управления федеральных судебных приставов по Новосибирской области письменный ответ на запрос. В ответе сообщалось: приставы по делу о выделении квартиры уже возбудили производство, а также вынесли постановление о взыскании с мэрии исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. В марте 2020 года, говорилось в ответе Ушакову, мэр города Анатолий Локоть был предупреждён об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения о выделении квартиры сироте.
Корреспонденту НГС в пресс-службе УФССП по НСО пояснили, что в начале мая в мэрию Новосибирска было направлено требование об исполнении судебного решения в пользу Аристарха Ушакова в срок до 31 июля 2020 года.
Что делать сиротам, чтобы поскорее получить жильё
Юрист правозащитного фонда «Так-так-так» Юлия Рудт, которая защищает Ушакова, говорит, что дело Аристарха — типичное для большинства сирот. Государство обязано предоставлять таким детям квартиру, после того, как им исполнится 18 лет, но не спешит это делать. Ответственность в этом случае возлагается на мэрию, однако деньги на приобретение такого жилья выделяются из областного бюджета. Но судиться по закону приходится все-таки с мэрией.
Если вдруг выясняется, что очередь на такую квартиру не движется или увеличивается, надо действовать через суд. Лучше всего иметь письменный ответ из администрации с номером очереди и ожидаемым сроком получения жилья.
— Сейчас такая тенденция по регионам идёт, что в первую очередь выполняются решения по судам. Чем раньше пойдёт такой человек в суд, тем быстрее всё начнёт шевелиться. Потому что после суда тоже всё не сразу происходит. Года два, возможно, придётся ждать. И ещё лучше к проблеме привлекать внимание СМИ и подключать уполномоченного по правам ребёнка, — советует Юлия Рудт.
Обращаться сироте лучше сразу в прокуратуру. Как объясняет юрист, для прокуратуры это — лёгкое дело и галочка в раскрытии правонарушения: прокуроры с удовольствием берутся за защиту сирот. В этом случае прокуратура потом сама отслеживает, как исполняется решение суда.
Если по каким-то причинам прокуратура не участвует в деле, сирота или его опекун могут самостоятельно подать заявление в суд. По закону для сирот предусмотрена бесплатная юридическая поддержка, о чём нужно проконсультироваться в местной адвокатской палате.
После выигранного суда, скорее всего, мэрия обжалует решение, и процесс перейдёт в областной суд. И уже после того, как областной суд подтвердит решение, и оно вступит в силу, надо самостоятельно получить в суде исполнительный лист, отнести его судебным приставам и забрать копию заявления с отметкой о принятии этого листа. Через 10 дней должно быть возбуждено исполнительное производство и обозначен срок на добровольное исполнение мэрией судебного решения. Это постановление приставов тоже важно получить на руки. Потому что, если мэрия не исполнит всё в сроки, указанные приставами, на неё начнётся воздействие штрафами и новыми судами. Этим будут заниматься судебные приставы, но контролировать всё лучше самому заявителю, потому что приставы также могут затягивать процесс.
Если же приставы, как уточнила Юлия Рудт, в течение года бездействуют, то можно подать в суд на получение от государства компенсации. Юрист заметила, что можно рассчитывать примерно на 30 тысяч рублей.
В самом крайнем случае, если уже и это не помогает и дело затягивается на два-три года, нужно обращаться в Европейский суд по правам человека — с жалобой на нарушение права на судебную защиту.
В конце февраля 2020 года НГС рассказал, что Минпросвещения планирует изменить правила обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: вместо квартир им хотят выдавать именные жилищные сертификаты на покупку жилья.