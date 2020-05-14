Что случилось



10 декабря 2015 года сгорел частный дом на улице Лескова, где жил Аристарх Ушаков со своей бабушкой-опекуном Евдокией Михайловной Ушаковой. Как рассказывают Аристарх и его опекун, пожарная экспертиза установила, что был поджог, но его виновника установить не удалось.



— Я обратилась в полицию, но они ничего не сделали. Только установили, что ни я, ни Аристарх не виноваты, — заметила корреспонденту НГС пожилая женщина.



Евдокия Михайловна подозревает в поджоге одного человека, но в полиции её версию не подтвердили.



Два месяца Аристарх с бабушкой скитались по знакомым и друзьям, пока не получили временное жильё в муниципальном общежитии. А потом началась двухлетняя история сбора бумаг, чтобы встать в очередь на получение жилья, которое было положено Аристарху как сироте. Долго не могли собрать деньги и сделать экспертизу, которая официально дала бы оценку, что сгоревший дом не пригоден для проживания.



— Я столько всяких организаций прошла, пока оформляла право встать в очередь на жильё. Дважды делала экспертизу. Только за первую пришлось заплатить 35 тысяч рублей. А денег-то не было, — сокрушается Евдокия Михайловна.

