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Заберите ваши деньги: кто имеет право на коронавирусные выплаты, которые вчера пообещал Путин

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Спойлер: больше всего достанется врачам и семьям с детьми

Спойлер: больше всего достанется врачам и семьям с детьми

После совещания с кабмином 11 мая президент подписал несколько указов, которые должны немного облегчить жизнь бизнесменам, самозанятым и семьям с детьми. Всем сестрам по серьгам раздать не удалось, но и для тех, кто может рассчитывать на господдержку, обещали выделить десятки миллиардов рублей (например, семьям с детьми до трех лет — а их почти 1,7 миллиона — достанется в сумме около 25 миллиардов). Путин уже сказал, что «никогда, наверное, в новейшей истории государство не выделяло таких ресурсов на поддержку наших людей и отдельных отраслей экономики», даже во время экономических кризисов 2008–2009 годов. Давайте разберемся, кто имеет право на выплаты и как их получить.

1

Для семей с детьми до трех лет

15 тысяч рублей за три месяца

Еще в первом обращении к нации глава государства объявил, что семьи, имеющие право на материнский капитал, получат дополнительную выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Накануне президент расширил право на ежемесячную выплату. Теперь на неё могут рассчитывать вообще все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Эти деньги семья получит за три месяца — с апреля по июнь.

Получить выплату смогут даже семьи, уже использовавшие маткапитал. Главное, чтобы право на него появилось до 1 июля 2020 года. Обратиться за назначением выплаты можно уже сегодня и до 1 октября 2020 года через портал госуслуг.

Как получить выплату:

  • подайте заявление на «Госуслугах». Это нужно сделать один раз до 1 октября 2020 года. Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны;
  • заполните информацию о детях в возрасте до 3 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении;
  • укажите реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет;
  • дождитесь решения по заявлению.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение 5 рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах». Срок для перечисления выплаты — три рабочих дня после положительного решения.

2

На детей от 3 до 16 лет

10 тысяч рублей

С 1 июня, согласно постановлению правительства, семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет, могут рассчитывать на разовую поддержку в виде 10 тысяч рублей.

«На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.)»

Указ Владимира Путина

Если в мае или июне совпадают условия для получения дополнительной выплаты на детей до трех лет и выплаты на детей с 3 до 16 лет, на одного и того же ребенка положены два вида выплат — 5000 рублей за соответствующий месяц (май или июнь) и 10 000 рублей единовременной выплаты.

Эта мера поддержки распространяется на все семьи, независимо от того, есть у вас право на материнский капитал или нет. Обращайтесь за выплатой через портал госуслуг. На это у вас почти пять месяцев — заявление принимается до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Как получить выплату:

  • подайте заявление на «Госуслугах». Для заполнения понадобится свидетельство о рождении каждого ребенка или сведения из него. Дополнительные документы не нужны;
  • заполните информацию о детях в возрасте от 3 до 16 лет. Все дети этого возраста указываются в одном заявлении;
  • укажите реквизиты банковского счета для выплаты. Их можно посмотреть в интернет-банке. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет;
  • дождитесь решения по заявлению.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные центры.

Решение по поводу выплаты принимает территориальное отделение ПФР в течение пяти рабочих дней. Уведомление о результате рассмотрения заявления придет в личный кабинет на «Госуслугах». Перечисление выплат начнется с 1 июня 2020 года.

3

Безработным родителям

Три тысячи в месяц и увеличенное минимальное пособие

— По 3000 в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Такие выплаты также осуществляются в течение трёх месяцев, — заявил на совещании 11 мая Владимир Путин.

Эту выплату будут назначать дополнительно к основному пособию по безработице одному из родителей, который потерял работу и зарегистрировался в центре занятости с 1 марта 2020 года.

Также безработным родителям с детьми до полутора лет вдвое увеличат минимальное пособие по уходу за ребенком. Собирать дополнительные документы не нужно — увеличенную выплату начислят автоматически, а перерасчет произойдет после принятия изменений в федеральном законе.

До конца 2020 года максимальное пособие по безработице повышено до 12 130 рублей в месяц. При увольнении с 1 марта 2020 года такая сумма будет выплачиваться независимо от среднего заработка на последнем месте работы. В других случаях пособие зависит от стажа работы, причины увольнения и зарплаты.

Один из уволенных с 1 марта родителей сможет дополнительно три месяца получать по 3000 рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка. Для назначения пособия нужно встать на учет в центре занятости.

4

Нуждающимся семьям с детьми от 3 до 7 лет

5,5 тысячи (в среднем) ежемесячно

Семьям с доходом меньше одного прожиточного минимума на каждого, где воспитываются дети от трех до семи лет, полагаются отдельные пособия. Эта возможность появится с 1 июня, а не с 1 июля, как планировалось изначально.

— Семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем (подчеркиваю: в среднем) это 33 тысячи рублей на одного ребёнка, и такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысячи рублей на одного ребёнка в месяц, — отметил глава государства.

В каждом регионе будет свой размер выплат — в зависимости от&nbsp;прожиточного минимума

В каждом регионе будет свой размер выплат — в зависимости от прожиточного минимума

Если в семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, пособие назначат на каждого ребенка. Чтобы посчитать, положена ли вам такая выплата, просто сложите официальные доходы семьи за последние полгода и разделите их на количество членов семьи. Если доход на одного человека не превышает прожиточного минимума, ваша семья имеет право на пособие.

Как получить выплату:

  • заявление на пособие можно будет подать через портал госуслуг с июня 2020 года. При обращении за выплатой в 2020 году ее назначат с того дня, когда ребенку исполнилось три года, но не раньше 1 января 2020 года. Если подать заявление в июне 2020 года, можно получить выплату за прошедший период — начиная с января.
  • Семьи с детьми от трёх до семи лет включительно смогут получать ежемесячную выплату. Суммы будут отличаться в зависимости от региона, потому что зависят от прожиточного минимума, установленного для детей на второй квартал предыдущего года.

5

Надбавки соцработникам

От 10 до 60 тысяч

Дополнительные ежемесячные выплаты положены медработникам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Для врачей, которые работают в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за двухнедельную смену. В случае, если они непосредственно оказывают помощь больным с коронавирусом, — 60 тысяч рублей. Страховые гарантии медработников будут такими же, как у военнослужащих

Врачи, оказывающие помощь больным с коронавирусом, получат дополнительно 60 тысяч рублей за две недели

Врачи, оказывающие помощь больным с коронавирусом, получат дополнительно 60 тысяч рублей за две недели

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала — 25 тысяч рублей. А если они работают с заболевшими людьми — 35 тысяч рублей. Для младшего персонала — 15 и 20 тысяч рублей соответственно. Для технического персонала — 10 и 15 тысяч рублей.

Специальная федеральная доплата устанавливается на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. Она поступит на счета специалистов автоматически, никаких дополнительных документов заполнять не нужно.

6

Самозанятым

Вернут налоги и дадут один МРОТ

Самозанятость во многих регионах до 2020 года проходила в качестве эксперимента. Официально налог на доход физических лиц до этого времени платили только в четырех регионах: в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. В общей сложности, по словам Владимира Путина, самозанятых, уплачивающих налоги, в 2019 году набралось около 340 тысяч человек. Им глава государства предложил полностью вернуть налог на доход.

— Сейчас возможность для регистрации самозанятых действует уже в 23 регионах. И число тех, кто оформил такой статус, превысило 650 тысяч, — озвучил данные президент. — Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам так называемый «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы.

Но вот в каком виде вернутся самозанятым налоги и что делать, чтобы получить заветный МРОТ, пока неизвестно.

— Официального документа на этот счет нет. Скорее всего, в ближайшее время появится соответствующий федеральный закон или постановление правительства, но пока его нет, — сообщили в группе экспертов по самозанятым ФНС.

Вполне вероятно, что все эти выплаты поступят в виде баллов на бонусный счет на уплату налога (при регистрации в «Моём налоге» их дают 10 тысяч). Это будет самое элементарное и малозатратное решение. Мы сообщим вам, как только появится официальный документ по этому поводу. Также вы можете уточнить информацию по телефону горячей линии ФНС: 8 800 222-22-22.

7

Вы пытались оформить выплаты? Поделитесь опытом

«Коронавирусные» пособия впервые появились в начале апреля, и правительство каждый раз бодро отчитывается о том, что их получают тысячи людей. Мы хотим узнать у вас, получали ли вы выплаты из-за пандемии? Все прошло быстро и легко? Поделитесь своим опытом, напишите нам на почту rednews@iportal.ru.

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