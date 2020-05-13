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Машина по цене кофеварки: топ-5 самых дешёвых «японок» — ещё живых и на ходу

Смотрим, что предлагает вторичный рынок за 40–60 тысяч рублей

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Nissan Laurel

Nissan Laurel

Что такое 40–60 тысяч рублей? Хорошая кофеварка, холодильник, смартфон, ну или антикризисный автомобиль — старенькая «японка», сохранившаяся в состоянии «на ходу». Такая подойдет, если совсем нет денег, а автомобиль нужен, хотя бы временно. Подробнее о машинах, которые предлагает вторичный рынок и которые еще способны ездить — в обзоре НГС.

Toyota Carina ED, 1986 год выпуска

Toyota Carina ED

Toyota Carina ED

Эта машина за свои 34 года жизни вряд ли пробежала 300 тысяч километров, как указано в объявлении — скорее всего это текущие показания одометра. Автомобиль на механике, с 1,8-литровым двигателем, внешне латаный-перелатанный, но все кузовные детали на месте. «Железо на удивление практически без гнили. КПП механическая 5-ступенчатая, надёжная как лом. ДВС со своим моновпрыском, к сожалению, до наших дней в первозданном виде не дожил, и сейчас на него установлен карбюратор от ВАЗ-2109, который неплохо справляется со своими обязанностями», — описывает машину владелец. Уточняется, что.по электрике практически все работает, но ходовая часть требует внимания. По ПТС — 9 владельцев, стоимость — 45 000 рублей. Еще варианты Toyota Carina ED смотрите здесь.

Toyota Vista, 1991 год

Toyota Vista

Toyota Vista

Toyota Vista с пробегом 400 тысяч километров предлагается за 50 000 рублей. У машины 1,8-литровый двигатель и автоматическая коробка передач. Салон сохранился в неплохом состоянии, по технике есть проблемы, но автомобиль ездит. «Авто на ходу, но дымит, нужно менять колечки. Дно, лонжероны стаканы целые, пороги гниловаты, документы чистые, коробка листает отлично, ходовка в порядке, ничего не бренчит, не стучит», — рассказывает продавец. В ПТС два владельца, последний ездил на машине аж 17 лет. Сколько стоят другие Toyota Vista на вторичке, смотрите тут.

Toyota Mark II, 1990 год

Toyota Mark II

Toyota Mark II

Автомобиль с указанным пробегом в 160 тысяч километров, 2-литровым двигателем и автоматом, просят за авто 50 000 рублей. Сообщается, что нужно ремонтировать подвеску и варить пороги, в остальном проблем нет: «Не троит, не дымит, коробка автомат, все передачи переключает, не затягивает, не пинает. Тормоза обслужены, свежие колодки и диски. По салону — чистый, не рваный, не прокуренный». По ПТС — 7 владельцев, нынешний хозяин готов обменять машину на достойные «Жигули»-классику. Еще больше вариантов Toyota Mark II вы увидите здесь.

Nissan Laurel, 1990 год

Nissan Laurel

Nissan Laurel

В стройные ряды «Тойот» вливается «Ниссан Лаурель», и в достаточно неплохом состоянии. Внешне без особых повреждений, без следов ржавчины, с опрятным салоном. Пробег на одометре — 120 тысяч километров, двигатель 1,8-литровый, коробка автомат, по ПТС — 4 владельца, последний ездит на машине с 2004 года. «Кузов в ОТС, коробка 9/10 баллов, мотор 8/10, ходовка 10/10, салон 10/10», — пишет он. За машину продавец просит 57 000 рублей. Другие Nissan Laurel и цены на них вы увидите тут.

Toyota Sprinter Carib, 1990 год

Toyota Sprinter Carib

Toyota Sprinter Carib

Живучий и проходимый Toyota Sprinter Carib предлагается за 60 000 рублей, на одометре у машины 400 тысяч километров. Двигатель 1,6-литровый, коробка автомат, привод полный. Внешне заметны очаги коррозии, повреждены арки, пороги. «Бодрый 4WD авто, проедет хоть куда, охота, рыбалка, поездка в деревню. Высокий, на бордюры залезет, салон чистенький, сигналка, музыка, большой багажник», — пишет продавец. Уточняется, что «застучал шатун, замена вкладыша в районе 3000 рублей». По ПТС у машины было аж 13 владельцев. Еще варианты «Тойота Кариб» в различном состоянии смотрите здесь.

Что бы вы купили с таким ограниченным бюджетом?

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    Авто с пробегомToyota
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