Машина по цене кофеварки: топ-5 самых дешёвых «японок» — ещё живых и на ходу

Что такое 40–60 тысяч рублей? Хорошая кофеварка, холодильник, смартфон, ну или антикризисный автомобиль — старенькая «японка», сохранившаяся в состоянии «на ходу». Такая подойдет, если совсем нет денег, а автомобиль нужен, хотя бы временно. Подробнее о машинах, которые предлагает вторичный рынок и которые еще способны ездить — в обзоре НГС.
Toyota Carina ED, 1986 год выпуска
Эта машина за свои 34 года жизни вряд ли пробежала 300 тысяч километров, как указано в объявлении — скорее всего это текущие показания одометра. Автомобиль на механике, с 1,8-литровым двигателем, внешне латаный-перелатанный, но все кузовные детали на месте. «Железо на удивление практически без гнили. КПП механическая 5-ступенчатая, надёжная как лом. ДВС со своим моновпрыском, к сожалению, до наших дней в первозданном виде не дожил, и сейчас на него установлен карбюратор от ВАЗ-2109, который неплохо справляется со своими обязанностями», — описывает машину владелец. Уточняется, что.по электрике практически все работает, но ходовая часть требует внимания. По ПТС — 9 владельцев, стоимость — 45 000 рублей. Еще варианты Toyota Carina ED смотрите здесь.
Toyota Vista, 1991 год
Toyota Vista с пробегом 400 тысяч километров предлагается за 50 000 рублей. У машины 1,8-литровый двигатель и автоматическая коробка передач. Салон сохранился в неплохом состоянии, по технике есть проблемы, но автомобиль ездит. «Авто на ходу, но дымит, нужно менять колечки. Дно, лонжероны стаканы целые, пороги гниловаты, документы чистые, коробка листает отлично, ходовка в порядке, ничего не бренчит, не стучит», — рассказывает продавец. В ПТС два владельца, последний ездил на машине аж 17 лет. Сколько стоят другие Toyota Vista на вторичке, смотрите тут.
Toyota Mark II, 1990 год
Автомобиль с указанным пробегом в 160 тысяч километров, 2-литровым двигателем и автоматом, просят за авто
Nissan Laurel, 1990 год
В стройные ряды «Тойот» вливается «Ниссан Лаурель», и в достаточно неплохом состоянии. Внешне без особых повреждений, без следов ржавчины, с опрятным салоном. Пробег на одометре — 120 тысяч километров, двигатель 1,8-литровый, коробка автомат, по ПТС — 4 владельца, последний ездит на машине с 2004 года. «Кузов в ОТС, коробка 9/10 баллов, мотор 8/10, ходовка 10/10, салон 10/10», — пишет он. За машину продавец просит 57 000 рублей. Другие Nissan Laurel и цены на них вы увидите тут.
Toyota Sprinter Carib, 1990 год
Живучий и проходимый Toyota Sprinter Carib предлагается за 60 000 рублей, на одометре у машины 400 тысяч километров. Двигатель 1,6-литровый, коробка автомат, привод полный. Внешне заметны очаги коррозии, повреждены арки, пороги. «Бодрый 4WD авто, проедет хоть куда, охота, рыбалка, поездка в деревню. Высокий, на бордюры залезет, салон чистенький, сигналка, музыка, большой багажник», — пишет продавец. Уточняется, что «застучал шатун, замена вкладыша в районе 3000 рублей». По ПТС у машины было аж 13 владельцев. Еще варианты «Тойота Кариб» в различном состоянии смотрите здесь.
Что бы вы купили с таким ограниченным бюджетом?
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