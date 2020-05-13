Машина по цене кофеварки: топ-5 самых дешёвых «японок» — ещё живых и на ходу

Эта машина за свои 34 года жизни вряд ли пробежала 300 тысяч километров, как указано в объявлении — скорее всего это текущие показания одометра. Автомобиль на механике, с 1,8-литровым двигателем, внешне латаный-перелатанный, но все кузовные детали на месте. «Железо на удивление практически без гнили. КПП механическая 5-ступенчатая, надёжная как лом. ДВС со своим моновпрыском, к сожалению, до наших дней в первозданном виде не дожил, и сейчас на него установлен карбюратор от ВАЗ-2109, который неплохо справляется со своими обязанностями», — описывает машину владелец. Уточняется, что.по электрике практически все работает, но ходовая часть требует внимания. По ПТС — 9 владельцев, стоимость — 45 000 рублей. Еще варианты Toyota Carina ED смотрите здесь.