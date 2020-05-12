Во время очередного совещания с кабинетом министров президент РФ Владимир Путин анонсировал ещё несколько мер поддержки малого и среднего бизнеса. Самой обсуждаемой из которой стали зарплатные кредиты, которые в будущем государство простит, но при выполнении ряда условий. Мы спросили у людей из бизнес-сообщества, не является ли такое предложение очередной «абстракцией»?
Что предлагается
Идея с «прощёнными кредитами» распространяется на предприятия малого и среднего бизнеса, которые относятся к наиболее пострадавшим отраслям. Кроме того, этот режим положен социально ориентированным НКО.
Такие компании смогут с 1 июня 2020 года взять кредит сроком до
Если в этот период компания сохранит 90% штата, тело долга и проценты будут аннулированы. Если штат останется на уровне 80%, то спишут половину кредита.
При этом кредитные деньги можно будет использовать как на выплату сотрудникам, так и на ряд других нужд, например, погашение прочих кредитов.
«Это реальная поддержка»
Бизнес-сообщество в целом позитивно оценило предложение Путина с оговорками, что нужно увидеть исполнение. Например, бюджетные выплаты МРОТ сотрудникам в апреле осложнены требованиями к отсутствию налоговой задолженности: ряд предпринимателей пожаловались, что им отказали в льготах, потому что обнаружились незначительные долги, природу появления которых пришлось выяснять отдельно, упустив время.
Однако новая схема не завязана на подобные условия и выглядит более прозрачной.
— Путин ведёт себя здраво и реагирует на обстановку, — считает директор бизнес-школы ЧелГУ Виталий Ашмарин. — Подобные инициативы — вещь замечательная, с одной оговоркой: хорошо бы распространить их не только на предприятия из пострадавших областей, но и на весь малый и средний бизнес, потому что ситуация у многих компаний тяжелейшая. Фактически они уже много недель живут без дохода, хотя аренда, зарплатные фонды и прочие расходы сохраняются.
Тем не менее эксперт считает меру достаточно эффективной. К тому же малому и среднему бизнесу привычнее работать с банками, чем оформлять подобные льготы через громоздкие и забюрокраченные госструктуры.
Переборщили с исключениями
При этом многие компании не подпадают под условия льгот по формальным признакам: критерием является основной код ОКВЭД — по нему определяется, входит ли компания в перечень предприятий из наиболее пострадавших областей.
— Предложениями Путина я даже не интересовался особенно, потому что моя компания имеет другие основные коды ОКВЭД и не подпадает под условия, хотя напрямую относится к областям, пострадавшим от кризиса, — рассказывает ресторатор Илья Ройтенберг.
Аналогичные настроения царят в автобизнесе: генеральный директор крупного межрегионального холдинга, попросивший его не называть, сообщил следующее:
— Сам по себе автобизнес, включая продажу автомобилей, относится к областям, наиболее пострадавшим от кризиса, но есть две проблемы: во-первых, дилерские центры — это в основном крупные предприятия, во-вторых, чисто формально у многих основной ОКВЭД не подпадает в перечень, поэтому льготы им не положены. Пока из того, что мы знаем, лишь пара автокомпаний на всю страну удовлетворяет этим критериям.
Руководитель автохолдинга отмечает, что долгое время коды ОКВЭД не играли значимой роли, а у дилерских центров обычно прописано очень много таких кодов, поэтому подпадание под условия программы до некоторой степени определяется волей случая.
Кстати, продажи новых автомобилей в апреле установили абсолютный антирекорд за
Не стоит преувеличивать
Ещё один представитель бизнес-сообщества, также попросивший его не называть, рассказал следующее:
— По сути ведь речь идёт о получении кредита в размере МРОТ на одного сотрудника, что, с одной стороны, лучше, чем ничего, а с другой — не решает проблем ни для конкретного работника, у которого ипотека может быть больше, ни для бизнеса в целом. Кроме того, нужна уверенность, что тебе удастся сократить штат на 90% до апреля
На эту проблему указывает и Виталий Ашмарин:
— Падение оборота многих компаний таково, что в будущем они, возможно, будут вынуждены сокращать персонал, пусть не весь, но какую-то ощутимую часть, и сейчас в принципе велик риск банкротства для очень многих предприятий малого и среднего бизнеса.
Кредиты с подобными условиями создают своеобразное «лезвие», на острие которого компаниям нужно удержаться: если у них всё идёт неплохо, в апреле
«Штат бережём, планируем брать»
Совладелица сети цветочных магазинов Fan Fan Tulpan в Тюмени Екатерина Таможникова в апреле критически оценивала зарплатные кредиты — ту первую версию, которая предполагала их возврат в обязательном порядке, а из бонусов предлагала лишь нулевую процентную ставку.
Однако новые предложения ей больше по душе:
— Если всё будет так, как это описывалось, то мы, вероятно, рассмотрим такой инструмент, — рассказала она.
Есть ли уверенность, что удастся в течение года сохранить штат на уровне не менее 90%?
— Мы уже месяц работаем на удалённой схеме, но сохранили весь штат, и для нас это приоритет, поэтому, думаю, условие выполнимо, — говорит Екатерина Таможникова.
Прощённые налоги
Из других анонсированных мер — отмена налоговых выплат (кроме НДС) и страховых взносов за второй квартал. Она распространяется на тот же перечень компаний малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших областей, а потому и отношение к этим мерам аналогичное: идея правильная, но действовать они будут выборочно и помогут далеко не всем пострадавшим компаниям.
Помимо поддержки бизнеса Владимир Путин анонсировал возврат налогов самозанятым. А вот полный перечень льгот для других категорий граждан.