«Люди стали зелеными от отсутствия солнца»: как Испания выходила с карантина

Несмотря на то, что в России уже подготовили план по постепенной отмене противоэпидемических мер — говорить о его реализации пока рано. Даже в Москве, где эти самые меры ввели в первую очередь, режим самоизоляции продлили до конца мая. Тем временем в Испании, которая оказалась на втором месте в мире по количеству заразившихся коронавирусом, уже начался поэтапный выход из карантина. Жительница Мадрида Елена Эстебан рассказала о том, как полтора месяца изоляции изменили мир и жизнь людей.
Сейчас, когда наконец-то сняли запреты на выход из дома — мы честно два месяца сидели дома, а дети и того больше, — улицы полны людей, которые занимаются спортом, гуляют парами, приходят семьей под окна бабушек-дедушек показать внуков. Всё по уму, чёткое расписание. Днём выходят дети, пожилые гуляют дважды в день, а раннее утро и поздний вечер — для всех остальных: молодых, здоровых, которым безопасно.
В целом люди очень счастливы, что наконец-то могут выйти из дома, наконец-то могут дышать. Понятно, что все сидели на балконах с ноутбуками, планшетами — старались обустроить рабочее место так, чтобы было много солнца. Насколько это возможно в рамках конкретной квартиры, потому что, как и везде, в крупных городах многие квартирки небольшие и запрещено было выходить во внутренние дворики, практически два месяца люди сидели дома с маленьким количеством солнца. Для испанцев это сложно, здесь привыкли загорать начиная с марта, к апрелю уже все загорелые. Поэтому, когда все вышли на улицу, это было душераздирающее зрелище, потому что они стали немножко зелененькие от отсутствия солнца.
Многие оказались наедине с собой, хотя в Испании достаточно сложно быть совсем-совсем наедине. Здесь у людей очень большое количество друзей, и они поддерживают тесные семейные отношения, поэтому каждый день созвоны, минимум 10–15 друзей, чаты кипели от количества юмора и смешных аудио. Психологически, эмоционально для испанцев достаточно сложно находиться тет-а-тет в замкнутом пространстве, потому что культура испанская очень тактильная, и предполагается, что всех друзей, приятелей, знакомых при встрече ты обнимаешь, целуешь, как-то касаешься. Поэтому для испанцев это была жесткая ломка — не иметь тактильных контактов. Мне кажется, это самая сложная часть адаптации. Но ничего, за пару месяцев привыкли. По крайней мере, даже сейчас на улицах люди соблюдают дистанцию, стоят кружком на некотором расстоянии друг от друга и общаются, и даже целуются... в масках.
Когда семьи оказываются наедине друг с другом — понятно, что всплывает очень много проблем, которые раньше не были очевидны: что люди устали друг от друга, что необходимо конструировать отношения заново, потому что каждый живет своей жизнью со своими друзьями, работой, дети в школе по 9 часов. Получается, что видятся мало в течение дня, вечером только, когда куда-то выходят. Поэтому 24 часа в сутки наедине со своей семьей — это испытание.
В Испании на этот счет шутят, что половина народу разведется, а половина — обзаведется детьми. Понятно, что вряд ли найдется много желающих рожать в кризис, но суть в том, что кто-то сблизился, чьи-то отношения стали еще более теплыми и семейными, а кто-то да, разойдется, потому что злость, раздражение, всё, что накопилось, — во время карантина это всё выплеснулось. Как и по всему миру, достаточно большое количество семейного насилия. Не могу сказать, что про это пишут, но некоторые мои знакомые столкнулись с этим. Но здесь очень хорошие законы, жертвам домашнего насилия достаточно сделать один звонок, чтобы их изолировали от абьюзера.
Конечно, с экономикой не всё хорошо. Экономические проблемы — это экономические проблемы, а здоровье на данный момент для многих гораздо важнее. И здесь пока платится минимальная зарплата, пока люди сидят на ЕRTЕ (это такое временное увольнение, когда потенциально вы можете потом вернуться на работу). На эти деньги, в принципе, можно комфортно существовать, так что те, кто официально работал и платил налоги, чувствуют себя неплохо. Предпринимателям гораздо хуже, потому что никто не списывает их налоги и никто не покроет те убытки, которые они понесли в результате отсутствия туристов, закрытия магазинов и ресторанов, которые фактически не работали больше двух месяцев. Будет сложно вернуть клиентов, потому что туристический бизнес, который напрямую влияет на рестораторов, явно раньше конца года не будет приносить дохода. Поэтому очень многие были напуганы этим экономическим провалом, но быстро-быстро сделали себе сервисы онлайн-доставки, продолжают работать. Те, для кого это недоступно, — могут получить беспроцентный кредит на год. Все ожидают, что год-два будет экономический кризис, туристов будет меньше, уровень доходов упадет, люди будут меньше тратить. Это не очень приятно.
Испанцам свойственно делать накопления — многих выручило это. Молодые люди переехали к своим родителям, потому что снимать жилье и зарабатывать в стране, где кризис, достаточно сложно. Многие иностранцы заранее вернулись в свои страны.
Эпидемия, конечно, изменит некоторые вещи. Например, люди поняли, что бизнес онлайн — это хорошее решение, и ищут идеи в этом направлении. Выяснилось, что мы не нуждаемся в таком количестве покупок, можем готовить самостоятельно. Испания — это страна, где очень много ресторанов, тут высокая кухня. Но, судя по запахам из квартир моих соседей, очень многие начали готовить. Раньше не принято было готовить дома, а теперь очень многие повара делали классы онлайн, и люди научились готовить вкусно. И еще испанцы поняли, что им хочется путешествовать, как только откроют границы между регионами, это будет примерно в середине июня, люди начнут ездить по Испании. Этого хочется абсолютно всем — это ограничение внутри квартиры разожгло желание видеть мир, объять все страны и континенты, все ждут очень этой свободы. Но в целом мир будет прежним. Я уверена, что вернется на круги своя: человеческая память так устроена, что всё плохое забывается достаточно быстро.
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