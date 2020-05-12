В том, что Владимир Путин начнет откручивать гайки с 12 мая, многие сомневались — ежедневный прирост больных коронавирусом по-прежнему высок, да и Россия вырвалась на второе место в мире по общему числу заболевших. Но очевидно, что настало время принимать решение с точки зрения государственного мышления, которое зачастую противоречит мышлению обычного человека. Что важнее для власти — десятки тысяч больных или спасение экономики, которая затрагивает судьбы миллионов россиян? Об этом рассуждает в своей авторской колонке Дмитрий Косенко.
Отмена режима нерабочих дней в федеральном масштабе — важный политический шаг, своего рода отмашка для властей всех уровней, что страна постепенно начинает возвращаться к обычной жизни. И хотя режим самоизоляции в Новосибирске ещё продолжается, с каждым днем он будет превращаться во всё большую формальность. Сотни тысяч людей и так-то не соблюдали этот режим, а теперь еще им разрешили прогулки, занятия физкультурой, открылись парки и скверы, дали зеленый свет на работу новым сферам экономики.
И всё это на фоне того, что вирус пока и не собирается сдаваться — ежедневно в России по 10–11 тысяч новых заболевших, в Новосибирской области — по 50–70. Ну хотя бы резкого прироста уже нет — видимо, это обстоятельство и заставило власти тщательно взвесить все за и против и принять решение в пользу спасения экономики.
Можно было и дальше закручивать гайки, кровожаднее штрафовать нарушителей режима, придумывать новые ограничения. Но, вероятно, чиновники решили, что все эти жесткие меры не так уж и эффективно помогают сдерживать эпидемию. А раз так — то пусть в жертву будут принесено какое-то новое количество заразившихся и умерших.
Как бы глава страны не говорил, что для него важна жизнь и здоровье каждого человека, он вынужден мыслить в государственных масштабах. А масштабы эти предполагают спасение и нормальную жизнь большинства населения. На разные чаши весов поставлены с одной стороны уровень жизни миллионов людей, безработица, разорения, как следствие самоубийства, а с другой стороны — этот вирус с 200 тысячами заболевших. И, скорее всего, власти понимают, что пусть даже заразятся ещё 200 тысяч — это не станет катастрофой для популяции. А вот проблемы в экономике и разрушение малого и среднего бизнеса — может стать катастрофой, и спасать ситуацию надо уже сейчас.
Что нас ждет дальше? К теме коронавируса уже все привыкли, и ежедневная статистика не так шокирует людей, как в первые недели. Вероятно, население и дальше будет вести себя расслабленней, по мере поэтапной отмены различных ограничений. Власть уверена, что взяла общую ситуацию с эпидемией под контроль и уже смирилась с тем, что будут новые жертвы. Вот только были бы все эти решения по спасению экономики правильными и эффективными, ведь многие её сферы уже частично разрушены.
Что важнее для государства?
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