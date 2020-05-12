Как бы глава страны не говорил, что для него важна жизнь и здоровье каждого человека, он вынужден мыслить в государственных масштабах. А масштабы эти предполагают спасение и нормальную жизнь большинства населения. На разные чаши весов поставлены с одной стороны уровень жизни миллионов людей, безработица, разорения, как следствие самоубийства, а с другой стороны — этот вирус с 200 тысячами заболевших. И, скорее всего, власти понимают, что пусть даже заразятся ещё 200 тысяч — это не станет катастрофой для популяции. А вот проблемы в экономике и разрушение малого и среднего бизнеса — может стать катастрофой, и спасать ситуацию надо уже сейчас.

Что нас ждет дальше? К теме коронавируса уже все привыкли, и ежедневная статистика не так шокирует людей, как в первые недели. Вероятно, население и дальше будет вести себя расслабленней, по мере поэтапной отмены различных ограничений. Власть уверена, что взяла общую ситуацию с эпидемией под контроль и уже смирилась с тем, что будут новые жертвы. Вот только были бы все эти решения по спасению экономики правильными и эффективными, ведь многие её сферы уже частично разрушены.