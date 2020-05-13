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Город Мнение

Привет из Шамышейки: удивительная история первых владельцев дома, в котором жила Янка Дягилева

Валерия Яковлева — о том, кем был человек, построивший спорный дом, и почему здание важно для города

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История внешне неприглядного дома Янки Дягилевой оказалась куда богаче, чем можно было подумать

История внешне неприглядного дома Янки Дягилевой оказалась куда богаче, чем можно было подумать

Для одних новосибирцев дом на углу улиц Семьи Шамшиных и Ядринцевской примечателен только тем, что в нем жила Янка Дягилева. Для других он не важен даже этим: чаще всего в комментариях под новостями о нем читатели НГС предлагают его снести. Но он на самом деле куда важнее для истории города, чем может показаться. Новосибирская исследовательница Валерия Яковлева нашла в архивах историю семьи, которая построила этот дом. Оказалось, что у нее непростая судьба, а сам дом — своеобразный реверанс в сторону городского планирования, свойственного столицам, Петербургу и Москве. Исследование стало частью прошедших не так давно «Баландинских чтений». Валерия Яковлева рассказала об истории дома НГС — далее публикуем от первого лица.

Когда в 2017 году только начинали большую кампанию за сохранение дома Янки Дягилевой, я восстанавливала историю улицы Инской и работала с фондами, где были заявления и проекты частного строительства. Этот дом — ровесник домов на Инской. Поскольку дом угловой, его местоположение несложно найти на старых картах. Я просто держала в уме, что он там есть, и он мне попался. Тогда я узнала, что там жил Кояков.

Основными источниками информации о Кузьме Коякове, его семье и судьбе стали архивные дела о лишении избирательных прав и материалы базы данных «Мемориал» — по сути, тоже архивы, в том числе архив Министерства обороны РФ. Но большая часть истории самого Кузьмы — из дел о лишении избирательных прав. В них сохранилось записанное с его слов заявление на двух страницах, где он по годам рассказывает, чем занимался. Причем это не просто карточка: есть стандартная форма, в которой не обязывали перечислять занятия, только указать, чем сейчас занимаешься и служил или нет. Так что описать свою трудовую биографию — это была, видимо, его инициатива.

Дела о лишении избирательных прав стали основным источником информации о семье первого владельца дома на углу Ядринцевской и Семьи Шамшиных

Дела о лишении избирательных прав стали основным источником информации о семье первого владельца дома на углу Ядринцевской и Семьи Шамшиных

Извозчик, истопник, сапожник, приказчик

Кузьма Артемьевич Кояков был малограмотным русским крестьянином. Он родился в 1871 году и до того, как приехать в Новониколаевск, жил в селе Шамышейка Саратовской губернии. Его семья на тот момент состояла из жены Марии Дмитриевны и сына Михаила, родившегося в 1900 году.

В Шамышейке Кояков владел домом, коровой, двумя лошадьми и небольшим посевом. В 1907–1909 годах семья Кояковых переехала в Новониколаевск из-за того, что на посеве «хлеба стало мало».

14 ноября 1910 года, то есть в год, когда был построен дом на Ядринцевской, 61, в семье Кояковых родился второй сын, Иван. Он учился в школе №12 имени Тимирязева, а уже в 1930 году работал в жилищно-строительном кооперативном товариществе «Печатник» чернорабочим. Старший сын Михаил занялся в Новониколаевске щепной торговлей. У него был патент третьего разряда, он торговал на Ипподромском разъезде.

Сам Кузьма после переезда в Новониколаевск купил лошадь и стал ломовым извозчиком, занимался транспортировкой тяжелых грузов. Будучи извозчиком, Кузьма Кояков арендовал место на Новобазарной площади: 5-й квартал, 1-й участок. Сведения о том, что он там продавал, не сохранились.

В промежутке с 11 июля 1912 года по 11 июля 1913 года в доме Коякова размещалась канцелярия конного запасного полка. Позже Кояков несколько раз менял свои занятия: он служил истопником на Алтайской железной дороге, возвращался к ломовому извозу, занимался сапожным делом — починкой старых сапог. Кояков признавался, что обучился сапожному делу из-за того, что не хватало силы работать дальше на извозе: к тому времени ему было уже за 50, а он всегда зарабатывал на жизнь физическим трудом, да и извоз требовал сил и выносливости.

В 1926 году Кояков проработал несколько месяцев приказчиком у своего старшего сына Михаила и «за ненадобности сыну иметь приказчика был уволен».

Кузьму Коякова и его младшего сына в 1920-х лишили избирательных прав, но сыну их вернули, а вот Кузьме — нет

Кузьму Коякова и его младшего сына в 1920-х лишили избирательных прав, но сыну их вернули, а вот Кузьме — нет

С 1926 по 1930 год Кузьма Кояков и его младший сын Иван были лишены избирательных прав как родственники-иждивенцы торговца Михаила Коякова. Сохранились документы 1930 года о восстановлении в избирательных правах Ивана Коякова как порвавшего связь с братом и об отказе в восстановлении в избирательных правах Кузьмы Коякова с пометкой «вновь рассмотрению не подлежит».

Удалось частично реконструировать картину участия сыновей Коякова в Великой Отечественной войне. Младший, Иван, был призван в январе 1942 года, служил в 1242-м стрелковом полку, погиб 2 августа 1944 года, похоронен на территории Латвийской ССР.

Старший сын, Михаил, был призван в марте 1942 года. В том же году он попал в плен. На жетоне, выданном ему в шталаге VА на южной окраине Людвигсбурга, значилось «51455 VA». Из лагеря военнопленных в городе Мюнзинген, где содержались офицеры (а он дослужился до лейтенанта), Михаил Кояков с огнестрельным ранением руки 9 октября 1942 года попал в лазарет в городе Эхинген. Через 2 недели, 23 октября, Михаил Кояков скончался. Первичное место захоронения — католическое кладбище города Фильсэкк в Баварии. Местом перезахоронения указан город Эхинген.

Кто владел домом после смерти Кузьмы Коякова и его сыновей и до семьи Янки Дягилевой, установить пока не удалось.

Петербург в центре Сибири

Усадьба Кояковых построена на 7-м участке 85-го квартала в центральной части города, на пересечении улиц Ядринцевской и Логовской (Семьи Шамшиных). В фондах архива Новосибирской области сохранилось два плана усадебного участка Кояковых. На одном из них обозначено три, на другом — пять построек. Известно, что на усадьбе располагались сарай и два жилых дома. Один из них — одноэтажный бревенчатый — и есть дом, известный как дом Янки. Он был построен в 1910 году, и это единственная сохранившаяся постройка усадьбы Коякова.

Вход в дом был устроен со двора, а внутри он был разделен перегородками на пять помещений, обогреваемых двумя печами. Особенность дома — угловой уличный вход с крыльцом и ступеньками — был предусмотрен изначальными проектами и находился на скошенном углу постройки на пересечении улиц, этот вход не сохранился.

Так выглядели план и проект фасада дома Кузьмы Коякова

Так выглядели план и проект фасада дома Кузьмы Коякова

Подобные дома, по идее, должны были закреплять любой перекресток. Досоветские градостроительные планы Новосибирска свидетельствуют о выдержанности их в соответствии с так называемым регулярным планом, начавшим свое утверждение в русском градостроительстве еще с XVIII века.

Первоначально такие планы разрабатывались для Петербурга: он в целом должен был выглядеть как ансамбль, поэтому были образцовые проекты, которые друг с другом компоновались, как лего, чтобы улица выглядела хорошо, а город — цельно. Про такие дома еще говорят, что там располагались лавки, но это уже, скорее, приспособление, которое образовалось после того, как их придумали для решения градостроительных задач. Яркий пример — здание Русско-Азиатского банка в центре, где сегодня находится юношеская библиотека, — там перекресток и тоже срезанный угол.

Таким образом, дом является не только примером жилого дома Новониколаевска начала XX века, но и свидетельством закрепления в плане города определенной градостроительной системы. Это еще раз подтверждает недопустимость переноса здания с того места, где оно было построено.

Каким способом именно такое, наугольное строительство, дошло до Кузьмы Коякова — непонятно. Это даже отдельная тема для исследования, потому что пока, насколько я знаю, не установлено точно, почему город застраивался именно так и именно такими домами. Говорят, приезжали какие-то артели из Томска, которые складывали дома и выпиливали наличники.

Но я полагаю, что процесс застраивания города связан с образцовыми проектами, альбомы с ними постоянно переиздавались. По большей части там, конечно, проекты для более зажиточных людей, но всякие были. Альбомы высылались в центры губерний — то есть в Томске такие определенно были «в ходу». Поэтому очень может быть, что именно по проектам из таких альбомов — даже если они уже не имели юридической силы и по ним необязательно было строить — все равно строили, в том числе в Новониколаевске. Ведь зачем выдумывать что-то новое, если можно взять образцовый проект? Он, кстати, подразумевал вариативность — в декоре, например. Строить по образцовым проектам тем более было удобно, что Сибирь не была избалована квалифицированными в строительном деле специалистами, а альбомы задумывались как «руководства», по которым можно просто взять и построить.

Видео: Валерия Яковлева, YouTube

А споры о ценности дома Янки Дягилевой идут не только между обычными горожанами: например, в защиту дома выступали писатель Василий Авченко и швейцарский профессор Томаш Гланц. А вот директор краеведческого музея Андрей Шаповалов ничего ценного для города в нем не нашел.

Осенью прошлого года НГС делал репортаж про семью цыган, которая жила на тот момент в доме Янки Дягилевой. Они показали свой быт — смотрите фото (глава семьи, его жена и пятеро детей спали на полу 15-метровой комнаты).

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дом Янки Дягилевойистория Новосибирскаархитектура Новосибирска
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