Привет из Шамышейки: удивительная история первых владельцев дома, в котором жила Янка Дягилева

Когда в 2017 году только начинали большую кампанию за сохранение дома Янки Дягилевой, я восстанавливала историю улицы Инской и работала с фондами, где были заявления и проекты частного строительства. Этот дом — ровесник домов на Инской. Поскольку дом угловой, его местоположение несложно найти на старых картах. Я просто держала в уме, что он там есть, и он мне попался. Тогда я узнала, что там жил Кояков.



Основными источниками информации о Кузьме Коякове, его семье и судьбе стали архивные дела о лишении избирательных прав и материалы базы данных «Мемориал» — по сути, тоже архивы, в том числе архив Министерства обороны РФ. Но большая часть истории самого Кузьмы — из дел о лишении избирательных прав. В них сохранилось записанное с его слов заявление на двух страницах, где он по годам рассказывает, чем занимался. Причем это не просто карточка: есть стандартная форма, в которой не обязывали перечислять занятия, только указать, чем сейчас занимаешься и служил или нет. Так что описать свою трудовую биографию — это была, видимо, его инициатива.