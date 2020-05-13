Что делать и куда идти, если укусил клещ? Инструкция для жителей Новосибирска

Ранняя весна разбудила клещей раньше срока — по сравнению с прошлым годом количество укусов стало больше на 60%. В этом году ситуация осложняется тем, что из-за пандемии коронавируса в Новосибирской области остановили вакцинацию от клещевого энцефалита. В майские праздники люди ринулись за город, к середине месяца количество укушенных превысило 2 тысячи человек. Читатели НГС спрашивают, что делать и куда обращаться, если укусил клещ. Сохраните нашу инструкцию.
Клещи атакуют
Из-за аномально тёплой зимы и ранней весны первые клещи в Новосибирской области активизировались в начале марта — на месяц раньше, чем в прошлом году. Первые случаи зафиксировали в Первомайском районе Новосибирска, в Ордынском и Искитимском районах области.
В этом году из-за пандемии коронавируса сдвинулись сроки вакцинации от клещевого энцефалита, несмотря на то, что специалисты из года в год твердят населению, что это самая действенная мера профилактики. Число укусов растёт — зафиксировано уже 2450 укусов. Как уточнил министр здравоохранения области Константин Хальзов, это на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Рост количества укушенных можно связать с жаркими солнечными днями в начале месяца, а также режимом самоизоляции, во время которого многие предпочли находиться за городом.
Как правильно снять клеща?
В редакцию НГС поступило сообщение читателя о том, что в пункты профилактики клещевого энцефалита выстраиваются очереди. Мы решили напомнить, что нужно делать, если вас укусил клещ.
В идеале снять клеща лучше в травмпункте, так как с этим насекомым не всё так просто. Если такой возможности нет, то запомните несколько правил.
В этом году, по информации Роспотребнадзора, территории обрабатываются медленнее — этот факт констатировал губернатор Андрей Травников во время оперативного совещания 12 мая. Парки уже открываются, поэтому нужно быть осторожнее. Кстати, прогулки на природе — не единственная возможность подцепить клеща. Заразиться можно от питомца и даже через сырое молоко.
Какие болезни переносят клещи
В прошлом сезоне врач-инфекционист Ирина Вовней рассказала НГС, что нужно делать, если вас укусил клещ. Привитому человеку не нужно принимать никаких лекарств, главное — в течение 30 дней наблюдать за своим состоянием и отслеживать появление симптомов. Кроме энцефалита, клещи передают боррелиоз и другие инфекции. Важно помнить, что клеща не стоит трогать голыми руками — даже если клещ не успел впиться, остаётся вероятность подхватить инфекцию.
Где поставить иммуноглобулин
Если прививки нет, важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы поставить иммуноглобулин.
— На территории Новосибирской области экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита путем введения иммуноглобулина для несовершеннолетних до 18 лет осуществляется в поликлинике по месту жительства или регистрации несовершеннолетних бесплатно. Показания (противопоказания) для серопрофилактики определяются лечащим врачом, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области. — Экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита для взрослого населения на территории НСО осуществляется на хозрасчетных пунктах экстренной серопрофилактики клещевого энцефалита, функционирующих на договорной основе со страховыми организациями.
То есть для детей до 18 лет иммуноглобулин введут бесплатно. Взрослым, если есть страховка, можно обратиться по любому адресу, указанному в страховочных документах.
Если страховки нет, иммуноглобулин для взрослого человека будет платным. Сделать укол нужно в течение 96 часов после укуса. Серопрофилактику делают как в частных клиниках, так и в государственных медучреждениях.
Сколько стоит иммуноглобулин? А исследование клеща на энцефалит?
Иммуноглобулин обойдётся недёшево. В частных клиниках одна ампула стоит примерно 800–1000 рублей на 10 килограммов веса. В травмпунктах муниципальных клиник стоимость иммуноглобулина примерно та же — порядка 7,5 тысяч (фиксированная сумма, вне зависимости от массы тела).
Также можно проверить клеща на наличие инфекций. В Новосибирске есть несколько лабораторий, где это делают.
В Центре гигиены и эпидемиологии Новосибирской области исследование клеща на энцефалит с выдачей результата на следующий день стоит 544 рубля. Исследования на четыре инфекции с выдачей результата анализа на 4-й день обойдётся в 2507 рублей. Анализы принимают в кабинете № 107, вход со стороны улицы Фрунзе с 8:30 до 15:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, обед с 12:00 до 12:30.
В клинике «Медпрактика», например, исследование клеща на одну инфекцию стоит 780 рублей, на две — 1530. Всего центр проводит исследование на 9 инфекций. Администратор клиники предупредила, что нужно быть готовым к очередям, так как сейчас большой наплыв пациентов.
Если вы не верите в то, что клещ опасен, почитайте истории людей, которые через это прошли.
В прошлом году школьник впал в кому после того, как по нему прополз клещ. В июле 2019 года от укуса клеща в Новосибирской области умер 37-летний мужчина.
Также мы публиковали историю парализованной после укуса клеща девушки, которая сейчас делает украшения, продает их и таким образом зарабатывает себе на реабилитацию.