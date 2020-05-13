Что делать и куда идти, если укусил клещ? Инструкция для жителей Новосибирска

В этом году из-за пандемии коронавируса сдвинулись сроки вакцинации от клещевого энцефалита, несмотря на то, что специалисты из года в год твердят населению, что это самая действенная мера профилактики. Число укусов растёт — зафиксировано уже 2450 укусов. Как уточнил министр здравоохранения области Константин Хальзов, это на 60% больше, чем в аналогичный период прошлого года.



Рост количества укушенных можно связать с жаркими солнечными днями в начале месяца, а также режимом самоизоляции, во время которого многие предпочли находиться за городом.



Как правильно снять клеща?

В редакцию НГС поступило сообщение читателя о том, что в пункты профилактики клещевого энцефалита выстраиваются очереди. Мы решили напомнить, что нужно делать, если вас укусил клещ.



В идеале снять клеща лучше в травмпункте, так как с этим насекомым не всё так просто. Если такой возможности нет, то запомните несколько правил.