Уже по-летнему тепло, и люди высыпали на улицу, невзирая на распоряжения областных властей и ковид-статистику. И те рестораторы, у кого есть такая возможность, пытаются заработать на этом уже сейчас, не дожидаясь, пока чиновники примут новые правила игры. Импровизированные летние веранды возникают то там, то здесь. И местами в таких зонах уже так же многолюдно, как год назад. Обозреватель НГС Стас Соколов обошёл несколько самых заметных очагов этого «самоизоляционного разврата».



Люди в массе своей уже давно вышли из самоизоляции (даже те, кто её соблюдал). Они ездят на работу (и просто по делам), на улицах полно людей, в парках (стоит оттуда уйти нарядам полиции) трудно найти свободную лавочку. А уж после массовых народных гуляний 9 мая любые разговоры про необходимость оставаться дома и вовсе звучат как нелепость. И совершенно естественно, что рестораторы, и без того потерявшие кучу денег (никто им не возместил ни копейки), пытаются вернуться к работе, что называется, не мытьем так катаньем.

