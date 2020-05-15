Уже по-летнему тепло, и люди высыпали на улицу, невзирая на распоряжения областных властей и ковид-статистику. И те рестораторы, у кого есть такая возможность, пытаются заработать на этом уже сейчас, не дожидаясь, пока чиновники примут новые правила игры. Импровизированные летние веранды возникают то там, то здесь. И местами в таких зонах уже так же многолюдно, как год назад. Обозреватель НГС Стас Соколов обошёл несколько самых заметных очагов этого «самоизоляционного разврата».
Люди в массе своей уже давно вышли из самоизоляции (даже те, кто её соблюдал). Они ездят на работу (и просто по делам), на улицах полно людей, в парках (стоит оттуда уйти нарядам полиции) трудно найти свободную лавочку. А уж после массовых народных гуляний 9 мая любые разговоры про необходимость оставаться дома и вовсе звучат как нелепость. И совершенно естественно, что рестораторы, и без того потерявшие кучу денег (никто им не возместил ни копейки), пытаются вернуться к работе, что называется, не мытьем так катаньем.
«Ресторанный дворик» возле Первомайского сквера
Самый мощный очаг этого гастрономического сопротивления — «ресторанный дворик» за гостиницей «Центральная». Расположенные здесь точки, кажется, специально были созданы для подобной ситуации. В маленьких павильонах изначально предусмотрено минимальное количество посадочных мест, и в прошлом году вся торговля здесь велась преимущественно навынос.
Выбор блюд ограничивается спецификой места, но он достаточно велик. Сразу в двух точках можно заказать бургеры. Больше всего народу у барчика Crafty Radler — здесь даже возникло пространство, где можно почувствовать себя почти в настоящем баре. Несколько разрушают атмосферу соседствующие с ним точки с чебуреками и хот-догами. Но по нынешним временам это может выглядеть как прикрытие. Дескать, что вы, какой бар — видите, что люди едят.
Дальше по ходу «ресторанного переулка» можно купить чуррос (испанские длинные «пончики»), жаренный во фритюре батат и сидр. Супы в стакане предлагает Fast Soup. Жареную лапшу можно заказать в Wok in Wall. Причем поток клиентов в час пик здесь уже таков, что в заведении делают самые востребованные позиции заранее и вставляют в подогреваемую витрину. Можно не ждать — заплатил и ушёл. Популярность «дворика» настолько велика, что в мае здесь появился первый пример коллаборации: владельцы заведения New Mexico договорились с хозяином местной точки Amigo Churros и теперь рядом с точкой испанских пончиков прямо на улице делают в большой сковороде паэлью.
Улица Ленина
Давно ожил общепит и со стороны улицы Ленина. У дверей «Академии кофе» стабильно стоит очередь. Люди здесь сознательные — пытаются соблюдать социальное дистанцирование, поэтому в часы пик очередь превращается в небольшую, хотя и разреженную толпу, через которую приходится протискиваться прохожим.
Не всегда можно найти место на всесезонных лавочках у протянувшихся дальше кафе и закусочных. Поскольку летние веранды формально не работают, сотрудники заведений в принципе не обращают внимания, кто с чем там сел. Можно взять еду из заведения на другой стороне улицы или, опять же, принести с собой.
Другой островок свободы забился во двор дома на Ленина, 5. Здесь только одно заведение — бар FRY, но зато более уединено. Сесть, правда, можно только на «заваленку» соседнего с баром дома. У самого заведения и в прежние-то времена было весьма ограниченное количество посадочных мест на улице, а сейчас нет и их — это запрещено. Так что народ стоит. Но найти свободную бочку, чтобы поставить на нее пиво и какой-нибудь хот-дог, в хороший вечер нереально.
Сквер у метро на площади Ленина
Дальше общепитовская вольница выплёскивается в небольшой сквер между Советской и Орджоникидзе. Его окружает сразу несколько заведений. На другой стороне улицы выстроились три кондитерских (там можно взять кофе и пирожные навынос). Со стороны площади Ленина готовые закуски предлагает «Праймтайм», а на Советской бар Harat`s уже начал торговать корн-догами и фиш-энд-чипс с пивом из своего летника, который путем нехитрых манипуляций превратился в павильон уличной еды.
У метро «Студенческая»
Подобного рода зоны возникают сейчас по всему городу. На левом берегу желающие посидеть на свежем воздухе тусуются в районе Студенческой, благо в своё время сразу несколько заведений сделали у себя перед фасадом постоянно действующие лавочки.
«Обжорный ряд» у Центрального рынка
Оживлённо в «обжорном ряду» Центрального рынка со стороны Каменской. Точки с шаурмой и лагманом здесь фактически и не закрывались, но сейчас работают уже в полную силу. У рынка — своя атмосфера. Наиболее популярным вариантом посадочных мест здесь оказывается салон собственной машины. Но можно присесть и на одну из многочисленных здешних скамеек.
Лучшие места Академгородка
В Академгородке таких зон несколько. Первый «фуд-корт» под открытым небом развернулся здесь в начале Морского проспекта, где расположены сразу несколько заведений. Большая часть людей тут, правда, просто ждут своей очереди. Но немало и тех, кто, примостившись на том, что подвернулось под руку, едят свой бургер из «Мясоруба», запивая капучино из «Академии кофе».
В другом конце Морского публика расселась на лавочках у бара «Клевер». Здесь же стоит несколько столов, где можно было бы сесть по-человечески, но это уже будет нарушением. Поэтому столы замотаны красно-белой лентой. Интересный выход нашли посетители кофейни и бургерной в гостинице «Золотая долина». Они просто располагаются здесь же на газоне. Сидеть на траве вроде бы городские власти пока не запрещали.
«Летняя веранда безопасней, чем поездка в общественном транспорте»
Рестораторы еще на прошлой неделе обращались к губернатору с просьбой разрешить им открыть хотя бы летние веранды. По сути, это мало бы что изменило. Люди всё равно приходят, едят и выпивают, просто сейчас они вынуждены делать это, примостившись на каких-то лавочках и бочках.
Создатель и совладелец концепций «Аджикинежаль» и Drovamuka Олег Ионко говорит, что рестораторы готовы начать работать на летниках с соблюдением последних рекомендаций Роспотребнадзора (более просторная рассадка, присутствие свободного движения воздуха).
— Уверен, что с точки зрения гигиены летняя веранда куда безопасней, чем поездка в общественном транспорте, — думает Ионко.
Председатель правления Сибирской ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шеломенцева рассказала, что на прошлой неделе по этому поводу в областном Минпромторге прошла встреча, где обсуждалась такая возможность. Предложения были переданы губернатору, но, судя по его последнему выступлению, никаких послаблений решено пока не делать.
Ресторатор, знакомый с подробностями консультаций в областном правительстве, рассказал, что, по его информации, единственным негласным послаблением пока стала возможность использовать в качестве столов подручные предметы: бочки, ящики, стопки паллет и так далее.
— Чиновники только сказали, что всё это не должно быть собственностью заведения. Дескать, бар продал что-то клиенту, клиент нашел, куда поставить купленные навынос блюда и напитки, а уж откуда оно взялось — кто знает. Может, хулиганы натащили, — иронизирует ресторатор.
Кроме летних веранд, в Новосибирске начинают работать обычные бары и рестораны. Правда, попасть туда не так просто. Почитайте, как журналист НГС это сделал и что увидел внутри.