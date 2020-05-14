Шорты, бикини и рубашка мужа: красотки с формами показали, как носить летние вещи, если вы не успели похудеть

Лето наступило внезапно, и оголять ноги пришлось чуточку раньше, чем мы рассчитывали, и, что логично — не успели похудеть к началу сезона, ведь еще месяц был в запасе. Умирать от духоты в джинсах — не самый удачный вариант, поэтому срочно ищем альтернативу и помним, что сейчас эпоха, когда мода может все, а это нам на руку. Мы попросили стилистов, которые специализируются на формате plus size, рассказать, как правильно носить летние вещи женщинам с пышными формами. Эксперты уделили огромное внимание выбору идеальных шорт, в которых ноги и бедра будут казаться стройнее, и не забыли про купальник (кутаться в парео совсем не обязательно).
Их можно всем
Выбрать те самые шорты, в которых выглядишь на два размера меньше — это титанический труд. Помочь в этом нелегком деле мы попросили стилиста Александру Лазарь. Помним, что кроме шорт в тренде по-прежнему велосипедки, которые запросто накинут вам пару лишних кило, если обыграть их в образе неправильно. Поэтому внимательно читаем советы стилиста и запоминаем.
Фасон — естественно, шорты не должны быть слишком короткими и открывать ягодицы. Не рекомендуется выбирать модели, которые заканчиваются на самой широкой части ног, лучше, если они будут или выше, или ниже колена. От длины до середины колена также лучше отказаться, это укорачивает рост, плюс такая длина сейчас не актуальна.
Между вами и одеждой всегда должен быть воздух, не выбирайте шорты, сидящие на вас как вторая кожа, лучше взять на 1–2 размера больше.
Отдавайте предпочтение моделям с высокой талией — такая посадка удлиняет ноги и вытягивает силуэт. Можно обратить свое внимание на модель юбка-шорты и бермуды. Хороший вариант — шорты с защипами, они помогут скрыть живот, если таковой присутствует. Подумайте, стоит ли брать шорты с накладными карманами, стразами, вышивкой, ярким принтом, заметными декоративными элементами — это придаст дополнительный объем.
Тип фигуры — если у вас фигура «песочные часы» или «восьмерка» с ярко выраженной талией, подчеркивайте ее ремнями, поясами, носите футболки и блузки заправленными за пояс шорт. Если у вас верхний тип фигуры, при котором основной объем располагается сверху, и вы обладательница стройных ног, то вы можете привлечь к ним внимание, надев шорты с принтом или ярким элементом. Принты с вертикалями и сходящимися диагоналями удлиняют и вытягивают силуэт.
Женщинам с типом фигуры «груша» лучше остановить свой выбор на однотонных шортах прямого или широкого кроя. Следует учесть, что светлые цвета добавляют объем. Не рекомендуется размещать на бедрах горизонтальную полоску. Вертикальная может вытянуть силуэт, но важно подобрать правильную ширину полос, чтобы принт не растягивался на округлостях.
При овальном типе фигуры (яблоко) самая проблемная зона — живот. Здесь вам на помощь придут широкие бермуды с высокой талией и защипами, верх лучше не заправлять, а носить навыпуск, не акцентируя внимание на талии. Если у вас прямоугольный тип фигуры, то можно отказаться от подчеркивания талии, рекомендуется носить полуприлегающие шорты прямого силуэта и избегать фасонов с заниженной талией.
Ткань — лучше всего для правильной коррекции фигуры выбирать плотные ткани, держащие форму: деним, лен, хлопок, твид, габардин, плотный трикотаж и костюмную ткань. Для спортзала подойдут утягивающие модели из ткани с высоким содержанием эластана.
Стилист Марина Каменская считает, что велосипедкам в гардеробе быть, и формы тут не страшны. Главное, правильно надевать их — со свободным и удлиненным верхом, закрывающим пах. Если хочется поэкспериментировать, Марина советует обрезать свои старые джинсы-скинни, как это сделала она сама.
Обрезали когда-нибудь джинсы в шорты? И что из этого вышло?
Ника Архипова — стилист формата plus size. Мы попросили ее подсказать, на какую модель купальника обратить внимание девушкам с пышными формами. Ника не считает полную фигуру приговором, означающим, что носить нужно только слитный купальник или заматываться в парео с ног до головы — существует много разных вариантов, которые могут выгодно подчеркнуть ваши достоинства и скрыть все, что вам не нравится.
— Если мы предпочитаем слитную модель, то выбираем ту, что с поддержкой брюшной стенки и сформированными чашками — она подтягивает и сужает фигуру. Диагональные линии, рисунок или, например, перекрестный крой также визуально сузят фигуру, — объясняет Ника.
— При выборе раздельного купальника трусики стилист советует выбирать с высокой талией. Визуально наши ноги начинаются там, где заканчивается талия — и, выбрав такую модель, мы сможем убить сразу двух зайцев — удлинить ночи и подтянуть зону живота. Что касается лифа — если грудь небольшая, то выбираем самый обычный, без чашек, а если объемная — то принцип такой же, как при выборе бюстгальтера: с хорошей поддержкой и сформированными чашками.
Если у вас нижний тип фигуры, стараемся не привлекать к нему внимание и выбираем однотонные трусики, без акцента. Если верхний — делаем все то же самое — спокойный лиф без дополнительного декора, бахромы, рюш, воланов.
— Есть отличная модель купальника, называется танкини — сверху надевается свободная майка А-силуэта — за счет двойного слоя смотрится, будто на вас надет слитный купальник, — советует стилист.
Чтобы грамотно носить и сочетать платья, юбки, сарафаны, брюки, нужно знать несколько хитростей, которые помогут вам выглядеть и стройнее, и привлекательнее.
— Не стоит расставлять акценты на объемные места, мы не должны привлекать внимание к участкам, которые хотим замаскировать. Если у вас объем на талии, не подчеркивайте ее поясом, особенно тонким — это правило не для нас, и тренды сегодня позволяют нам этого не делать. Актуален оверсайз, его можно смело носить и не создавать себе фигуру «песочные часы», — объясняет Ника и добавляет, что если сильно хочется подчеркнуть талию ремнем, нужно сместить его на более узкое место, которое у полных женщин находится под грудью, или выбирать модели с завышенной талией (юбки, брюки).
По мнению стилиста, женщины часто страдают из-за того, что берут вещи не по размеру:
— Многие думают: раз я влезла в 48-й размер вместо родного 54-го, значит, я еще ничего. В итоге вещь неправильно сидит, перетягивает и показывает все недостатки. Кроме нас самих никто не знает, что за цифра на этикетке, гораздо важнее то, как вещь на вас сидит.
Чтобы скрыть полноту рук летом, стилист рекомендует использовать второй слой в виде рубашки — идеально подойдет мужская белая, которую можно надеть поверх сарафана как жакет и не застегивать. Можно выбрать вариант с базовой белой футболкой, которую надевают под сарафан, главное, обратить внимание на длину рукава — он не должен обтягивать и заканчиваться на самой широкой части руки.
— Не бойтесь экспериментировать с трендами. Сейчас актуален тотал деним — можно нарядиться с ног до головы в джинсу (юбка с рубашкой, платье и куртка). Джинса — это идеальный вариант для девушек plus size — она держит форму. Также хорошо подходят лен, хлопок, плотный трикотаж, струящиеся ткани — легкий шелк, вискоза. Рыхлых, мягких материалов лучше избегать, — советует Ника.
Кроме того, эксперт подсказывает, что тренд на объемные рукава не должен отпугивать — выбирайте не рукав-фонарик, а ту модель, где рукав будет заканчиваться в районе кисти. В моде по-прежнему цветочный и анималистичный принты, натуральные цвета — бежевый, белый, в этом сезоне актуален синий.
— Можно попробовать поэкспериментировать с «золотом» и «серебром». Например, надеть юбку золотого цвета и, чтобы снизить градус торжественности, разбавить ее базовой белой футболкой или худи с кроссовками, — предлагает стилист.
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