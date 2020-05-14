Шорты, бикини и рубашка мужа: красотки с формами показали, как носить летние вещи, если вы не успели похудеть

Их можно всем

Выбрать те самые шорты, в которых выглядишь на два размера меньше — это титанический труд. Помочь в этом нелегком деле мы попросили стилиста Александру Лазарь. Помним, что кроме шорт в тренде по-прежнему велосипедки, которые запросто накинут вам пару лишних кило, если обыграть их в образе неправильно. Поэтому внимательно читаем советы стилиста и запоминаем.

Фасон — естественно, шорты не должны быть слишком короткими и открывать ягодицы. Не рекомендуется выбирать модели, которые заканчиваются на самой широкой части ног, лучше, если они будут или выше, или ниже колена. От длины до середины колена также лучше отказаться, это укорачивает рост, плюс такая длина сейчас не актуальна.