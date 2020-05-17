«Было так стыдно»: из-за коронавируса сибирячка бросила престижную профессию и ушла в доставку еды

«На меня повесили долг»



Ещё в начале апреля, вспоминает Анастасия, стало понятно, что денег за этот месяц ни она, ни её коллеги не получат. Начальство лишь пожимало плечами — сколько заработаете, столько и получите. При этом клиенты от новых поставок и контрактов отказывались: некоторые заведения закрылись, а кто-то использовал остатки продуктов от прежних крупных поставок.



Если раньше Анастасия получала 50-60 тысяч рублей, то теперь ей оставалось лишь надеяться на окладную часть зарплаты, но и она вскоре уменьшилась. А затем работодатель повесил на девушку долг её клиентов.



— Никогда в жизни не думала, что столкнусь с таким. Так вышло, что в январе у троих клиентов образовался долг, мы подали на них в суд и получили судебный приказ. По сути, сумму задолженности можно взыскать через судебных приставов, но это если есть с кого взыскивать. Одни фирмы закрылись, другие переоформлись на каких-то бомжей. В общей сложности, долг получился около ста тысяч. А в начале апреля директор вызывает нас к себе по одному и ставит перед фактом: денег у компании нет, а вы, ребята, нам должны. Хотя я не понимаю, почему я должна? Я не взяла ни копейки из этих ста тысяч, а как забрать деньги у исчезнувших клиентов — я не знаю. Чудным образом этот долг перешёл на мою мартовскую зарплату. И ещё сказали: «Мы, конечно, понимаем всю ситуацию, по-божески удержим с вас только 20%». В итоге, из 58 тысяч зарплаты, которые мне насчитали за март, в апреле я получила около 7 тысяч. На апрельскую зарплату не рассчитывала вовсе, — рассказывает Анастасия.

