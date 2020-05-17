«Было так стыдно»: из-за коронавируса сибирячка бросила престижную профессию и ушла в доставку еды

Сотрудники общепита стали одними из первых, кто пострадал от коронавируса и полукарантинных мер. Оставшись без работы и денег, они ищут альтернативы, но вариантов заработать сейчас не так много. С этой же проблемой столкнулась наша героиня Анастасия (имя изменено по её просьбе), которая ещё несколько месяцев назад работала менеджером в престижной компании и отвечала за доставку продукции в крупные сети ресторанов и гостиниц города. После закрытия заведений зарплата девушки, которая зависит от заключённых сделок, резко упала. Чтобы не утонуть в кредитах, ей пришлось пойти работать в доставку. Теперь Анастасия развозит еду на дом, а вместо многомиллионных контрактов у неё — редкие чаевые и пренебрежительные взгляды клиентов. О стыде, вынужденной экономии и брезгливом отношении к курьерам, с которым ей пришлось столкнуться, она рассказала корреспонденту Ксении Лысенко.
«На меня повесили долг»
Ещё в начале апреля, вспоминает Анастасия, стало понятно, что денег за этот месяц ни она, ни её коллеги не получат. Начальство лишь пожимало плечами — сколько заработаете, столько и получите. При этом клиенты от новых поставок и контрактов отказывались: некоторые заведения закрылись, а кто-то использовал остатки продуктов от прежних крупных поставок.
Если раньше Анастасия получала 50-60 тысяч рублей, то теперь ей оставалось лишь надеяться на окладную часть зарплаты, но и она вскоре уменьшилась. А затем работодатель повесил на девушку долг её клиентов.
— Никогда в жизни не думала, что столкнусь с таким. Так вышло, что в январе у троих клиентов образовался долг, мы подали на них в суд и получили судебный приказ. По сути, сумму задолженности можно взыскать через судебных приставов, но это если есть с кого взыскивать. Одни фирмы закрылись, другие переоформлись на каких-то бомжей. В общей сложности, долг получился около ста тысяч. А в начале апреля директор вызывает нас к себе по одному и ставит перед фактом: денег у компании нет, а вы, ребята, нам должны. Хотя я не понимаю, почему я должна? Я не взяла ни копейки из этих ста тысяч, а как забрать деньги у исчезнувших клиентов — я не знаю. Чудным образом этот долг перешёл на мою мартовскую зарплату. И ещё сказали: «Мы, конечно, понимаем всю ситуацию, по-божески удержим с вас только 20%». В итоге, из 58 тысяч зарплаты, которые мне насчитали за март, в апреле я получила около 7 тысяч. На апрельскую зарплату не рассчитывала вовсе, — рассказывает Анастасия.
О первых днях работы курьером
В первых числах апреля, посидев в самоизоляции чуть больше недели, Анастасия поняла, что не может находиться взаперти. Это желание подстёгивало отсутствие денег. Тогда она связалась с одним из клиентов по своей основной работе и спросила, есть ли у него работа курьером. Спустя несколько дней она уже развозила контейнеры с правильным питанием на своём личном авто.
— Поначалу мне было морально тяжело и непривычно. Я привыкла контактировать с рестораторами, управляющими, бизнесменами, а тут круг общения сильно поменялся. На самом деле к курьерам относятся очень плохо — я это на себе почувствовала. Очень мало встречала людей, которые хотя бы «спасибо» и «до свидания» мне говорили. На свой первый заказ я приехала в перчатках, которые мне были велики, немного замешкалась, когда нажимала кнопки на терминале для оплаты безналом, а в свой адрес получила порцию раздражения. Еще первое время было неловко и так стыдно доставлять заказы в элитные шоурумы. Сейчас уже точно не стыдно, я понимаю, что на этой работе временно, и общепит, так или иначе всё равно откроется. Правда, уйдёт много времени, — делится сибирячка.
На своей прошлой работе Анастасия делала оборот в 2,5 миллиона рублей за месяц, за первые же пять дней работы курьером она принесла своему работодателю 12 тысяч рублей.
— У меня есть кредит, ежемесячно я плачу банкам 13,5 тысяч рублей. Поэтому что остаётся делать? Да, малый бизнес пострадал и очень сильно, но я смотрю по доставке еды и вижу, что пока у людей деньги есть. А значит, что-то я могу здесь заработать, — рассуждает девушка.
Сейчас Анастасия работает шесть дней в неделю, ежедневно она зарабатывает примерно 2 тысячи рублей. Общая сумма, по ее словам, «получается неплохая», но часть своей зарплаты она, помимо кредита, также тратит на бензин.
От чего пришлось отказаться
Девушка считает, что хоть с работой и стало сложнее, варианты заработать сейчас всё же есть.
— Те же мои знакомые из общепита, например, управляющие рестораном, просто перешли в доставку, теперь привозят еду от этого ресторана. Я в такой же, по сути, ситуации. Там девушка доставляет еду на новой «Камри», а я на новом «паркетнике». Ну, ничего, и такие курьеры теперь бывают. Недавно приезжаю с едой в Кольцово к клиенту, на мне — платье Zara из новой коллекции, замшевый жакет, туфли на шпильках, я хорошо выгляжу, накрашена, с длинными выпрямленными волосами. Клиент так удивленно на меня смотрит и говорит: «По вам видно, что вы недавно курьером работаете. В следующий раз лучше попроще одевайтесь», — вспоминает Анастасия.
Кризис и пандемия заставили её отказаться от многих вещей, но на продуктах, подчёркивает Анастасия, она всё ещё не экономит, несмотря на стеснённость в средствах. Единственное — сменила прежний магазин на магазин попроще:
— Отказалась ещё от маникюра. Мой мастер делает мне ногти за 2500, и я люблю его работу, но в новых условиях приходится экономить. Поэтому я пошла к девочке, которая сделала мне маникюр за 800 рублей. К своему прежнему мастеру я вернусь, но когда уже будет получше с деньгами. От чего ещё отказалась… Ну проблема с вещами уже не так актуальна – их просто негде купить пока. Ещё я перестала курить «Айкос». Не знаю, из-за стресса или ради экономии. И теперь я всегда рассчитываю, куда поеду, потому что машина большая, расход бензина огромный.
Несмотря на трудности, Анастасия настроена позитивна и признаётся, что ситуация со сменой работы и падением заработка её многому научила:
— Я не знаю, когда закончится всё это дело — и коронавирус, и самоизоляция. Видимо, за это время мы все стали сильнее. Поняли, что можем отказаться от ресторанов, ночных клубов, от всего подряд.
Перспективы выхода из персонального кризиса у девушки есть — ей уже предложили место менеджером в другом месте. Она надеется к концу месяца выйти на новое место и уволиться с прежней работы менеджером, но от работы курьером пока отказываться не собирается — не знает, как долго сфера общепита в Новосибирске будет восстанавливаться.
В конце апреля представители новосибирского общепита обратились с открытым письмом к губернатору региона Андрею Травникову и в Роспотребнадзор с просьбой разрешить им работать в уличном формате. «Без работы останутся больше 100 тысяч человек», — указывали они. Реакции властей на это не было.
Некоторые рестораторы, дождавшись тепла, начали работать в формате летних веранд. Наш обозреватель побывал в таких местах и констатировал: несмотря на коронавирус и вспышки заболевших, народу там отдыхает достаточно.
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