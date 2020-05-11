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Всего президент предложил больше 20 мер поддержки, связанных с коронавирусом

Всего президент предложил больше 20 мер поддержки, связанных с коронавирусом


Сегодня Владимир Путин вновь обратился к главам регионов, сотрудникам оперштаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и всем россиянам. Сегодняшнюю речь президента можно прочитать в этом материале, а здесь мы собрали все заявления главы государства с начала эпидемии, которые касаются мер поддержки.

Медикам, соцработникам и педагогам

  • За период с 15 апреля по 15 июля врачи получат дополнительно 40 тысяч рублей за двухнедельную смену, социальные работники, педагоги и средний медперсонал — 25 тысяч рублей, младший медперсонал — 15 тысяч рублей, технические сотрудники — 10 тысяч рублей.
  • Для тех, кто работает непосредственно с COVID-19 премии выше: врачам — 60 тысяч рублей, социальным работникам, педагогам и среднему медперсоналу — 35 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 20 тысяч рублей, техническим сотрудникам — 15 тысяч рублей.

  • Медикам готовят новые социальные гарантии — по аналогии с теми, которые имеют военнослужащие.

Семьям с детьми

  • Пособие в размере пяти тысяч рублей, которое будет выплачиваться ежемесячно с апреля по июнь распространится на всех детей до трех лет. Вне зависимости от того имеет ли семья право на маткапитал.

  • Дополнительные выплаты получат родители, которые остались без работы — три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
  • Все семьи с детьми от трех до 16 лет после 1 июня получат разовую выплату в размере 10 тысяч рублей.

  • Минимальное пособие по уходу за ребенком увеличат в два раза — до 6,5 тысяч рублей. Эти деньги получат безработные мамы в декрете, в том числе — студентки.

  • Выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно семьи должны начать получать в июне, а не в июле, как планировалось раньше.

Бизнесу и самозанятым

  • Беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. Срок кредита — шесть месяцев. Сначала это касалось только малого бизнеса, теперь возможность распространили на крупный и средний.

  • Прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Деньги можно будет потратить на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Объём поддержки будет рассчитываться с учётом числа работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.

  • Дополнительные зарплатные кредиты под 2%. Вернуть деньги можно будет до апреля 2021 года. В случае, если предприятие в течение этого времени сохранит занятость на уровне 90%, кредит погасит государство. Если занятость сохранится на уровне 80% — государство поможет с половиной суммы.

  • Компаниям малого и среднего бизнеса предоставят отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, до октября.
  • Налоговые выплаты и страховые взносы за второй квартал 2020 года отменят (также кроме НДС).

  • Отсрочка по кредитам до октября для компаний малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий.
  • Самозанятым вернут обратно уплаченные в 2019 году налоги.

  • Самозанятые получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

  • Мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов (это касается не только малого бизнеса).

А что еще?

  • 75 и 50 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы ветеранам и труженикам тыла выплатили в апреле.
  • Все социальные пособия и льготы в ближайшие шесть месяцев должны продлеваться автоматически, без дополнительных справок и хождений по инстанциям.
  • До конца года выплаты по больничному будут рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц.
  • Максимальное пособие по безработице увеличили с 8000 рублей до 12 130 рублей (для тех, кто остался без работы с 1 марта).
  • Оформить пособие по безработице можно удаленно и без лишних справок.

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