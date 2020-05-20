Такая ситуация с нехваткой мест, судя по сообщениям читателей, складывается в 11-й и 25-й больницах. Мы поговорили с людьми, которые сделали кадры оттуда.

О ситуации в больнице № 11

Новосибирец Александр Селиванов лично проходил лечение в 11-й инфекционной больнице. Мужчина говорит, что еще при нём начали уплотнять места для пациентов с подозрением на COVID-19. В ночь с 8 на 9 мая количество коек в палате увеличили до 5–7. Параллельно койки поставили и вдоль коридора.

— Когда ставили дополнительные койки, то врачи матерились, говорили: «Снимайте, шлите в Минздрав», — рассказывает Александр Селиванов. — Так что о каких 38% занятых мест рапортуют власти, нам всем непонятно.



Сибиряк имеет в виду выступление губернатора Андрея Травникова, который 11 мая рассказал, что в области свободны 62% коек, рассчитанных на больных коронавирусной инфекцией.

— Есть ещё момент: в палатах лежат все вместе по несколько суток. Анализы берут на входе, потом все вместе дышат одним воздухом. Потом те, у кого положительный результат, переводятся наверх к подтверждённым, а те, кто на входе получил отрицательный, перенаправляются в другие больницы. Только вот отрицательные ли они уже к этому моменту? — задается вопросом Александр Селиванов.