Пациенты двух новосибирских больниц рассказывают об одинаковой проблеме: по их словам, людей с подозрением на коронавирус размещают прямо в коридорах.
На фотографиях, которые новосибирцы присылают в редакцию НГС с 16 мая, видно, что рядом с кабинетами и палатами установлены койки, на них действительно лежат люди, а рядом с ними стоят пакеты с одеждой и необходимыми вещами. Подобные кадры разместил в своем Instagram и Сергей Комлев, фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске. Он опубликовал видео из
— Видео снято в эту среду, 20 мая, человеком, который сейчас там получает лечение, — утверждает Сергей Комлев.
Такая ситуация с нехваткой мест, судя по сообщениям читателей, складывается в 11-й и 25-й больницах. Мы поговорили с людьми, которые сделали кадры оттуда.
О ситуации в больнице № 11
Новосибирец Александр Селиванов лично проходил лечение в 11-й инфекционной больнице. Мужчина говорит, что еще при нём начали уплотнять места для пациентов с подозрением на COVID-19. В ночь с 8 на 9 мая количество коек в палате увеличили до 5–7. Параллельно койки поставили и вдоль коридора.
— Когда ставили дополнительные койки, то врачи матерились, говорили: «Снимайте, шлите в Минздрав», — рассказывает Александр Селиванов. — Так что о каких 38% занятых мест рапортуют власти, нам всем непонятно.
Сибиряк имеет в виду выступление губернатора Андрея Травникова, который 11 мая рассказал, что в области свободны 62% коек, рассчитанных на больных коронавирусной инфекцией.
— Есть ещё момент: в палатах лежат все вместе по несколько суток. Анализы берут на входе, потом все вместе дышат одним воздухом. Потом те, у кого положительный результат, переводятся наверх к подтверждённым, а те, кто на входе получил отрицательный, перенаправляются в другие больницы. Только вот отрицательные ли они уже к этому моменту? — задается вопросом Александр Селиванов.
Что происходит в больнице № 25
О ситуации в этом медучреждении сообщили сразу несколько человек. Читательница Наталья утверждает, что пациенты лежат прямо в коридорах: её мужа привезли туда на скорой в середине прошлой недели:
— Положили в коридор. По его словам, полный коридор был — и женщины, и мужчины... Позвонила главврачу, он сказал, что мест у него 180, а больных 230, когда будут места, тогда мой муж и ляжет в палату.
17 мая 82-летнему Евгению Виноградову стало плохо, температура поднялась до 39 градусов — он вызвал скорую в 11 утра, она приехала в 17 вечера и отвезла его в 25-ю больницу.
— Там мне говорят: «Мест нету, вот стульчик в коридоре, сидите, если освободится место, мы вас положим. Я сидел час, сидел два, три, никто ко мне не подходил, — возмущается пенсионер.
После этого, утверждает мужчина, он написал отказ от лечения и пошёл домой. Впоследствии пенсионер самостоятельно сделал КТ. Анализ на коронавирус у него пока не готов.
В выходные НГС также писал о том, что в больнице № 25 женщина, поступившая с температурой, несколько часов пролежала на голой кушетке в ожидании места в палате. У неё была температура, пневмония и подозрение на коронавирус.
— Тётя поступила с подозрением на Covid-19, у неё воспаление легких — пневмония. Температура 39, — рассказала Ирина (девушка попросила не называть её фамилию, но редакции известны её данные). — 16 мая с утра поступила и только в 12 ночи её положили в палату.
Женщина поступила в больницу 16 мая с утра и только в 12 ночи её положили в палату
Что на самом деле происходит в больницах?
В медучреждениях комментировать ситуацию отказались, сославшись на то, что вся информация — только через Минздрав. Журналист НГС сразу, как только в редакцию начали поступать жалобы, сделал запросы — устный и письменный — о свободных и занятых местах в больницах №25 и №11, а также о разделении потоков пациентов с подозрением на инфекцию.
Редакция 7 дней ждала ответы на поставленные вопросы. Срок истек, но Минздрав так ничего и не ответил. Выяснилось, что первый запрос от 12 мая по поводу ситуации в больнице №11 был утерян канцелярией — об этом корреспонденту сообщили в самом Минздраве, добавив, что такая ситуация с пропажей запросов происходит не в первый раз. По поводу второго запроса о больнице №25 от 13 мая в ведомстве объяснили, что ответ готовится. Учитывая, что всё это время проблема никак не решается — жалобы от населения продолжают поступать, редакция приняла решение опубликовать статью без официальных разъяснений Минздрава. Из уважения к нашим читателям мы не можем ждать дольше.
Ранее НГС писал о том, что к инфекционному госпиталю на базе больницы № 11 выстраиваются очереди из машин скорой помощи. Тогда министр здравоохранения назвал эту проблему технической сложностью.
Недавно куратором инфекционного госпиталя на базе больницы № 11 стал бывший министр здравоохранения региона Олег Иванинский — он должен разобраться с этими очередями.
О том, что в палате с подозрением на коронавирус лежат люди как с отрицательным диагнозом, так и с положительным, а потом тоже получают диагноз «коронавирусная инфекция», рассказывала и сибирячка из инфекционной больницы № 1. Также она жаловалась на бесконечные переводы из отделения в отделение и в другие учреждения. Почитайте её историю.