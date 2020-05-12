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«Москвич» грязи не боится: новосибирец за сумасшедшие деньги переделал 40-летний Иж «Комби» для бездорожья

Смотрим на советский «Москвич», подготовленный для повседневной езды в сложных условиях

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Так выглядит Иж-2125 «Комби», на котором ездит читатель НГС

Так выглядит Иж-2125 «Комби», на котором ездит читатель НГС

Сегодня в еженедельной рубрике НГС о необычных машинах — восстановленный жёлтый «Москвич» нашего недавнего героя Сергея Ишуткина, который ранее отреставрировал 40-летний американский Chrysler New Yorker. «Крайслер» используется для неспешных прогулок по городским улицам, а старый добрый советский «Москвич» (а точнее Иж-2125 «Комби») предназначен для дальних путешествий, вылазок на природу и преодоления лесного бездорожья. Как был усовершенствован этот автомобиль — подробнее в материале Дмитрия Косенко.

Сергей владеет этим «Москвичем» с 2016 года

Сергей владеет этим «Москвичем» с 2016 года

Решение о покупке «Москвича», рассказывает Сергей, было принято спонтанно. Захотелось простой и надежный автомобиль для путешествий, в Новосибирске был найден и приобретен за 30 тысяч рублей экземпляр 1979 года выпуска.

ИЖ был в достаточно неплохом состоянии

ИЖ был в достаточно неплохом состоянии

— А чтобы не сделать машину именно вот для дальних путешествий, старую, но в очень хорошем состоянии. Чтобы не просто старый драндулет. ИЖ был куплен в хорошем состоянии, железо всё до сих пор у этой машины родное, и двери, и крылья, ничего не переваривалось. Не битая, в родной краске. Она была полностью комплектна, с целым хромом.

Машина раньше была оранжевого цвета, но Сергей перекрасил её в желтый

Машина раньше была оранжевого цвета, но Сергей перекрасил её в желтый

— Машина делалась в честь моего отца. Он когда-то такую же, только новую, покупал в 1977 году. Этот «Москвич» раньше был оранжевого цвета, но я перекрасил в желтый, потому что должна была быть такой же, как у отца. Я провел по сути детство в этой машине, начинал свои познания именно с такого автомобиля. В 14 лет я за ночь перебирал на нем двигатель, капиталил.

Изначально планировалось просто отремонтировать и восстановить автомобиль

Изначально планировалось просто отремонтировать и восстановить автомобиль

Все запчасти покупались новыми, еще советского производства — оказывается такие детали до сих пор лежат в гаражах у дедушек по всей стране. Новая коробка передач в упаковке 1984 года выпуска, хромированные детали, решетка радиатора, бампер, колесные колпаки — всё это Сергей искал и приобретал по всей России.

Запчасти покупались по объявлениям, в клубах по интересам, через знакомых

Запчасти покупались по объявлениям, в клубах по интересам, через знакомых

— Сейчас я уже понимаю, что просто за сумасшедшие деньги всё покупалось. По объявлениям, по клубам по интересам, через знакомых. Фальшдиски и колпаки стоили порядка 5 тысяч рублей, решетка передняя 4 тысячи, бампер 3 тысячи, клыки каждый по тысяче...

В процессе работ было принято решение усовершенствовать конструкцию автомобиля,&nbsp;сделать его мощнее и подготовленнее для перевозки тяжелых грузов, для езды по бездорожью

В процессе работ было принято решение усовершенствовать конструкцию автомобиля, сделать его мощнее и подготовленнее для перевозки тяжелых грузов, для езды по бездорожью

Подвеска усилена, рычаги проварены и также усилены

Подвеска усилена, рычаги проварены и также усилены

— Трамблер перенесен вверх под капотом, чтобы не бояться воды. Чтобы не было проблем с перегревом бензонасоса, установлены два электрических насоса, один под капотом, один сзади в багажнике как запасной.

Двигатель расточен до объема 1,7 литра

Двигатель расточен до объема 1,7 литра

— Двигатель где-то 85–90 лошадиных сил. Чтобы пошустрее был, он на дороге достаточно уютно себя чувствует. Зачастую бывает, что кто-то его пытается обогнать, чтобы за старым «Москвичом» не тянуться, а потом когда уже скорость за 120–130 уходит, начинают отставать.

Красавец, правда?

Красавец, правда?

— Полностью заменены все магистрали, трубки установлены с «японца». Тормозная система сзади стоит Brembo, впереди Lucas. Суппорты заменены, цилиндры заменены. Главный цилиндр Aisin, вакуумный усилитель тоже «тойотовский». Амортизаторы HOLA голландские раллийные. Усилены задние рессоры — когда его грузишь в дальнюю поездку он по сути не проседает.

Общие затраты владелец оценивает в 300 тысяч рублей

Общие затраты владелец оценивает в 300 тысяч рублей

В качестве автомобиля-донора Сергей приобрел еще один «Москвич» в хорошем состоянии с пробегом в 35 тысяч километров — многие запчасти взяты оттуда. Общие затраты он оценивает в 300 тысяч рублей, это без учета работы — ведь всё делалось собственными руками, от установки коробки передач до покраски.

С момента реставрации автомобиль проехал уже 20 тысяч километров

С момента реставрации автомобиль проехал уже 20 тысяч километров

С момента реставрации автомобиль проехал уже 20 тысяч километров, был в нескольких дальних путешествиях — за все это время ни единой серьезной поломки. Во время поездки на Алтай на Чике-Таман только прокололось одно колесо.

В прошлом году Сергей с дочерью отправились на «Москвиче» в 10-дневное путешествие&nbsp;— через Караканский бор добрались до Спирино, там переправились паромом и взяли курс на Яровое на соленые озера. Обратный путь — так же паромом и через Караканский бор. Ночевали в палатках, отелях

В прошлом году Сергей с дочерью отправились на «Москвиче» в 10-дневное путешествие — через Караканский бор добрались до Спирино, там переправились паромом и взяли курс на Яровое на соленые озера. Обратный путь — так же паромом и через Караканский бор. Ночевали в палатках, отелях

Нормальная крейсерская скорость 100–110 км/ч

Нормальная крейсерская скорость 100–110 км/ч

— Это не выставочная машина, она используется и зимой, и летом, полноценно. Нормальная крейсерская скорость 100–110 км/ч. Но на Алтай когда ехал, дорога была хорошая, 140 она идет. Больше уже не пойдет, если поставить пятую передачу, было бы получше.

Яркий советский «Москвич» конечно обращает на себя повышенное внимание — многие люди пытаются расспросить, что-то узнать о машине. Или просто улыбаются<br>

Яркий советский «Москвич» конечно обращает на себя повышенное внимание — многие люди пытаются расспросить, что-то узнать о машине. Или просто улыбаются

Девушки подходят, просят прокатить

Девушки подходят, просят прокатить

— Очень часто девушки подходят, просят прокатить со словами «вот у меня у папы был такой, у дедушки». В основном все, кто подходит о чем-то поговорить про эту машину, начинают с того, что «вот у нас такой был»!

А сколько стоят такие «Москвичи» в хорошем состоянии? Подробнее узнаете здесь.

На каких еще машинах ездят читатели НГС

Антон приделал на свой Suzuki Carry ковш для расчистки снега и теперь не зависит от дорожников.

Никита ездит на «Мерседесе» 1985 года выпуска, он рассказал, сколько тратит на ремонт. Смотрите на крепкого «немца» здесь.

Мирон Медведев владеет электрокаром Nissan Leaf и экономит на бензине по 10 тысяч рублей в месяц. Обзор машины можно увидеть здесь.

Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.

Новосибирец Семен владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретроавто катает невест за 2000 рублей в час — почитать про него можно тут.

А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — смотрим на отличный Toyota Crown 1985 года выпуска.

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