«Москвич» грязи не боится: новосибирец за сумасшедшие деньги переделал 40-летний Иж «Комби» для бездорожья

— Очень часто девушки подходят, просят прокатить со словами «вот у меня у папы был такой, у дедушки». В основном все, кто подходит о чем-то поговорить про эту машину, начинают с того, что «вот у нас такой был»!



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