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Срочно Ещё 71 заболевший в Новосибирской области
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Жаркий карантин: 300 новосибирцев заметили на пляже в Академгородке, несмотря на запрет (онлайн-хроника)

Все самые свежие новости, фотографии и статистика о коронавирусе в Новосибирске

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В этот понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведёт совещание о ситуации с распространением коронавируса в стране. На конференции будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая. Новосибирцы ждут новостей о том, как дальше будет жить страна. Часть горожан продолжает отдыхать на дачах, а часть рванула на пляжи, несмотря на запрет, и делает жаркие снимки в купальниках. Сколько заболевших будет сегодня? Как меняется наш любимый город из-за коронавируса? Что объявит сегодня президент? Об этом мы будем рассказывать в нашей онлайн-хронике.

Вам есть что рассказать? Ждём ваши истории и фото о том, как вы проводите последний праздничный выходной. Всё самое интересное о том, что вы наблюдаете в городе во время пандемии коронавируса, присылайте нам на почту news@ngs.ru или рассказывайте в WhatsApp или Telegram по номеру +7 923 157-00-00.

Елена Гурьянова

Многие новосибирцы уехали за город в эти жаркие выходные. По-настоящему летняя погода, цветущие яблони, сирень и тюльпаны так и тянут на улицу. Мы надеемся, что вы отдыхаете на своей даче и соблюдаете дистанцию с другими людьми на природе. Посмотрите, как красиво сейчас в Абрашино в Ордынском районе.

Елена Гурьянова

Во время пандемии коронавируса резко вырос спрос на аренду дач и загородных домов. Многие новосибирцы задумались и о приобретении своего дома. Сегодня мы подготовили для вас подборку сказочных теремов из нашего города. Загляните в эти избы и усадьбы в русском стиле — за одну из них просят 45 миллионов.

Елена Гурьянова

Ещё 71 новосибирец заболел коронавирусом

В Новосибирской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.

По данным оперштаба Новосибирской области по коронавирусу, за последние сутки в регионе выявили 71 нового пациента с подтверждённым заражением COVID-19. 314 человек к 11 мая выздоровели, 15 погибли.

— В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ — 16 пациентов, — сообщили в оперштабе.

Сегодня во многих странах отмечают День матери. Поздравил свою жену с праздником, например, известный новосибирский хоккеист Владимир Тарасенко. В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, но это же не повод не поздравить свою маму и сегодня. Во второе воскресенье мая этот праздник отмечают на Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии.

10 горячих фото новосибирцев, которые рванули на пляж, несмотря на самоизоляцию, вы можете посмотреть в нашей подборке. Там есть красивые девушки и мускулистые парни.

Присылайте нам ещё ваши красивые фото с пляжа или из бассейна на даче на почту news@ngs.ru или в WhatsApp или Telegram по номеру +7 923 157-00-00.

Елена Гурьянова

300 новосибирцев заметили на пляже в Академгородке, несмотря на запрет

Новосибирцам запретили купаться и ходить на пляжи и даже пригрозили штрафами за нарушение самоизоляции. Но в такую жару людей сложно удержать. Как рассказали спасатели МАСС, 10 мая в целях профилактики они патрулировали акваторию Обского моря в Советском районе — с 13:00 до 14:30 отдыхающих на берегу было около 300 человек.

Елена Гурьянова

Оптимистов во время коронавируса среди читателей НГС осталось мало. По итогам нашего опроса, только 5 % новосибирцев думают, что сегодня Владимир Путин отменит нерабочие дни. 69 % уверены, что нерабочие дни продлят, а 26 % полагают, что президент разрешит работать ещё большему количеству людей.

Елена Гурьянова

Скрипач Вадим Репин, прима-балерина Большого театра и их кот записали весёлый ролик о самоизоляции

Известный новосибирский скрипач Вадим Репин выложил в своём инстаграме видео о том, как проходят его семейные каникулы. На ролике они всей семьей передают друг другу мячи — и это очень красиво и грациозно. Ведь Вадим Репин женат на приме-балерине Большого театра России Светлане Захаровой. В весёлом ролике приняли участие их дочь, бабушка и даже кот.

Елена Гурьянова

Кстати, мы собираем коллекцию фотографий людей в самых стильных масках. Купили красивую маску или сшили ее сами? Присылайте нам фото на почту news@ngs.ru или в WhatsApp или Telegram на номер +7 923 157-0-00.

Елена Гурьянова

По ощущениям корреспондента НГС, в эти жаркие выходные на улицах города стало гораздо меньше людей в масках — в такую погоду носить их особенно трудно. Интересно, а вы соблюдаете масочный режим?

Носите ли вы маски во время пандемии коронавируса?

    Елена Гурьянова

    Сегодня свой брифинг проводит и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В 15:00 в правительстве расскажут о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе с 12 мая. Мы обязательно расскажем вам все самые интересные новости с этого брифинга.

    Елена Гурьянова

    Как вы считаете, продлит ли сегодня Путин нерабочие дни?

      Елена Гурьянова

      Сегодня Путин решает, продлить ли нерабочие дни

      Самое ожидаемое событие дня — совещание президента России Владимира Путина с правительством и оперштабом, посвящённое коронавирусу. На нем решится, продлят ли нерабочие дни. Кажется, ещё никогда новосибирцы и россияне не желали так неистово на работу, но эпидемия коронавируса в России разгорается всё сильнее.

      Елена Гурьянова

      Давайте вспомним все главные новости воскресенья, 10 мая. Оперштаб Новосибирской области сообщил ещё о 75 пациентах с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрировано 1100 случаев заражения, из них 314 человек поправились, а 15 — умерли.

      Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:

      Елена Гурьянова

      Всем хорошего дня, меня зовут Елена Гурьянова. Сегодня я буду рассказывать вам все самые свежие новости о коронавирусе. Последний праздничный майский день будет в Новосибирске очень жарким: по данным «НГС.Погода» — до 29 градусов тепла. Неудивительно, что многие горожане не выдерживают и отправляются в парки и на пляжи.

      А как проводите этот день вы? Наслаждаетесь цветущими яблонями в парках? Отдыхаете на пляже или в личном бассейне на даче? А может быть, не дай Бог, оказались в больнице с подозрением на коронавирус? Или заболели ваши родные и знакомые? Пишите нам на почту news@ngs.ru или рассказывайте в WhatsApp или Telegram по номеру +7 923 157-00-00.

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