Жаркий карантин: 300 новосибирцев заметили на пляже в Академгородке, несмотря на запрет (онлайн-хроника)

Многие новосибирцы уехали за город в эти жаркие выходные. По-настоящему летняя погода, цветущие яблони, сирень и тюльпаны так и тянут на улицу. Мы надеемся, что вы отдыхаете на своей даче и соблюдаете дистанцию с другими людьми на природе. Посмотрите, как красиво сейчас в Абрашино в Ордынском районе.
Во время пандемии коронавируса резко вырос спрос на аренду дач и загородных домов. Многие новосибирцы задумались и о приобретении своего дома. Сегодня мы подготовили для вас подборку сказочных теремов из нашего города. Загляните в эти избы и усадьбы в русском стиле — за одну из них просят 45 миллионов.
Ещё 71 новосибирец заболел коронавирусом
В Новосибирской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.
По данным оперштаба Новосибирской области по коронавирусу, за последние сутки в регионе выявили 71 нового пациента с подтверждённым заражением COVID-19. 314 человек к 11 мая выздоровели, 15 погибли.
— В отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ — 16 пациентов, — сообщили в оперштабе.
Сегодня во многих странах отмечают День матери. Поздравил свою жену с праздником, например, известный новосибирский хоккеист Владимир Тарасенко. В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября, но это же не повод не поздравить свою маму и сегодня. Во второе воскресенье мая этот праздник отмечают на Украине, в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии.
10 горячих фото новосибирцев, которые рванули на пляж, несмотря на самоизоляцию, вы можете посмотреть в нашей подборке. Там есть красивые девушки и мускулистые парни.
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300 новосибирцев заметили на пляже в Академгородке, несмотря на запрет
Новосибирцам запретили купаться и ходить на пляжи и даже пригрозили штрафами за нарушение самоизоляции. Но в такую жару людей сложно удержать. Как рассказали спасатели МАСС, 10 мая в целях профилактики они патрулировали акваторию Обского моря в Советском районе — с 13:00 до 14:30 отдыхающих на берегу было около 300 человек.
Оптимистов во время коронавируса среди читателей НГС осталось мало. По итогам нашего опроса, только 5 % новосибирцев думают, что сегодня Владимир Путин отменит нерабочие дни. 69 % уверены, что нерабочие дни продлят, а 26 % полагают, что президент разрешит работать ещё большему количеству людей.
Скрипач Вадим Репин, прима-балерина Большого театра и их кот записали весёлый ролик о самоизоляции
Известный новосибирский скрипач Вадим Репин выложил в своём инстаграме видео о том, как проходят его семейные каникулы. На ролике они всей семьей передают друг другу мячи — и это очень красиво и грациозно. Ведь Вадим Репин женат на приме-балерине Большого театра России Светлане Захаровой. В весёлом ролике приняли участие их дочь, бабушка и даже кот.
Кстати, мы собираем коллекцию фотографий людей в самых стильных масках. Купили красивую маску или сшили ее сами? Присылайте нам фото на почту news@ngs.ru или в WhatsApp или Telegram на номер
По ощущениям корреспондента НГС, в эти жаркие выходные на улицах города стало гораздо меньше людей в масках — в такую погоду носить их особенно трудно. Интересно, а вы соблюдаете масочный режим?
Носите ли вы маски во время пандемии коронавируса?
Сегодня свой брифинг проводит и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. В 15:00 в правительстве расскажут о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе с 12 мая. Мы обязательно расскажем вам все самые интересные новости с этого брифинга.
Как вы считаете, продлит ли сегодня Путин нерабочие дни?
Сегодня Путин решает, продлить ли нерабочие дни
Самое ожидаемое событие дня — совещание президента России Владимира Путина с правительством и оперштабом, посвящённое коронавирусу. На нем решится, продлят ли нерабочие дни. Кажется, ещё никогда новосибирцы и россияне не желали так неистово на работу, но эпидемия коронавируса в России разгорается всё сильнее.
Давайте вспомним все главные новости воскресенья, 10 мая. Оперштаб Новосибирской области сообщил ещё о 75 пациентах с коронавирусом. За всё время в регионе зарегистрировано 1100 случаев заражения, из них 314 человек поправились, а 15 — умерли.
Рассказываем, что ещё произошло в стране и в городе за прошедшие сутки:
- число людей, заболевших коронавирусом в мире, перевалило за 4 миллиона;
- в Новосибирске умер ещё один пациент с подтверждённым диагнозом. Это снова мужчина. Ещё 7 человек выздоровели;
- мама школьника из Новосибирска подсчитала, сколько на самом деле стоит сухпаёк. Даже в ближайшем супермаркете продукты гораздо дешевле;
- рассказываем, куда можно пойти работать уже сейчас, пока люди сидят на самоизоляции;
- за сутки в России выявлено
11 012новых пациентов с коронавирусом. За всё время в стране заболело более 200 тысяч человек;
- Россия отметила День Победы, пока врачи побеждают коронавирус. Показываем, как страна встретила праздник на самоизоляции;
- в Новосибирске по-летнему жарко. И десятки сибиряков отправились на пляжи, если и не открыть купальный сезон, то как следует загореть;
- во второй половине мая в Новосибирск прилетят ещё два вывозных рейса с туристами из разных стран.
Всем хорошего дня, меня зовут Елена Гурьянова. Сегодня я буду рассказывать вам все самые свежие новости о коронавирусе. Последний праздничный майский день будет в Новосибирске очень жарким: по данным «НГС.Погода» — до 29 градусов тепла. Неудивительно, что многие горожане не выдерживают и отправляются в парки и на пляжи.
А как проводите этот день вы? Наслаждаетесь цветущими яблонями в парках? Отдыхаете на пляже или в личном бассейне на даче? А может быть, не дай Бог, оказались в больнице с подозрением на коронавирус? Или заболели ваши родные и знакомые? Пишите нам на почту news@ngs.ru или рассказывайте в WhatsApp или Telegram по номеру