Жаркий карантин: 300 новосибирцев заметили на пляже в Академгородке, несмотря на запрет (онлайн-хроника)

В этот понедельник, 11 мая, президент России Владимир Путин проведёт совещание о ситуации с распространением коронавируса в стране. На конференции будет обсуждаться возможность продления нерабочих дней после 12 мая. Новосибирцы ждут новостей о том, как дальше будет жить страна. Часть горожан продолжает отдыхать на дачах, а часть рванула на пляжи, несмотря на запрет, и делает жаркие снимки в купальниках. Сколько заболевших будет сегодня? Как меняется наш любимый город из-за коронавируса? Что объявит сегодня президент? Об этом мы будем рассказывать в нашей онлайн-хронике.



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