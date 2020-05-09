День непослушания: как сибиряки гуляли 9 Мая, забыв о коронавирусе, — репортаж из центра Новосибирска

Этот День Победы должен был войти в историю — из-за коронавируса власти впервые отказались от проведения парада, а горожанам предложили отмечать День Победы онлайн. Официально в Новосибирске продолжается режим самоизоляции, да и количество заражённых в регионе уже перевалило за тысячу. Но сибиряки не стали идти на поводу у режима и показательно собрались в центре петь песни под вой сирен и размахивать советской атрибутикой. Всё это сопровождалось грустным взглядом полицейских, которые уже приноровились выписывать протоколы за прогулки одиноким гражданам, но вот отправлять по домам толпы бунтующих патриотов, видимо, пока стесняются.
Корреспонденты НГС погуляли по городу и увидели, как 75-летие Победы разделило город на три разных мира: в одном верят в свою неуязвимость и мечтают всех победить (правда, непонятно зачем и кого; главное — сам факт победы), в другом старательно рисуют галочки, охраняя пустые парки и не замечая того, что происходит чуть дальше запретной ленточки, а в третьем люди просто пытаются найти комфорт в мелочах и поменьше пересекаться с представителями первых двух миров. Получается трудно. Подробности — в репортаже Алёны Истоминой.
После первомайских праздников могло показаться, что новосибирцы действительно начали соблюдать домашний режим, рекомендованный правительством — в первый день мая на улицах было немноголюдно (смотрите сами), да и погода соответствовала общему унылому настроению. Ветер, холод, слякоть — когда на улице так мерзко, то как-то само собой получается самоизолироваться на диване в обнимку с тёплым пледом и пушистым котом.
Зато сегодня, в канун Победы, погода удивила новосибирцев летней жарой и солнцем. Сибиряки и раньше не особо прислушивались к рекомендациям властей (шутка ли — Новосибирск постоянно находится на передовых среди крупных городов с самым низким уровнем самоизоляции), стоит ли говорить, что в первый тёплый день мая горожане ломанулись на улицу. Гулять, влюбляться и отмечать годовщину Победы, конечно же.
Оголившую ноги и плечи молодёжь можно было заметить на скамейках возле входов в бары и кафе, которые или закрылись, или работают теперь только навынос. Завсегдатаи этих заведений довольно быстро приспособились к новым порядкам и теперь толпятся на улице возле любимых мест. Если погода позволяет. Ещё пока не обходится без вздохов и грустных разговоров о том, как раньше было весело тусить внутри, но и их всё меньше. Молодёжь уже привыкла, что пока — вот так. Тем более веселье для них продолжается. Особенно в праздники и выходные, особенно при солнечной погоде. А там — любой повод подойдёт.
Первомайский сквер старательно огорожен вдоль и поперёк красно-белыми ленточками. Обилие этих ограничительных лент можно заметить в дырках в заборе, правда — не на все дырки материала хватило. При желании пролезть в зелёную зону может любой. Но только зачем?
Сибиряки загорают на скамейках возле парка, прогуливаются по аллее возле сквера. Полицейские их как будто не замечают. В самом-то парке никого нет. Только одиноко бродящие из угла в угол полицейские. Зато формально — все рекомендации соблюдены, люди не гуляют (не важно, что не гуляют дальше ограничительных лент), парк охраняется от злостных любителей свежего воздуха.
Со стороны всё это выглядит как какая-то постирония на всё современное общество. Если закрыть глаза на то, что суды сейчас в Новосибирске активно штрафуют за то, что человек «отдалился на две остановки от своего дома».
Чуть дальше тщательно охраняемого сквера, на парковке на Ленина, около сотни новосибирцев машут флагами СССР и держат над головой портреты дедушек-участников Великой Отечественной войны.
— Уважаемые граждане, просьба соблюдать дистанцию и не выходить из дома во избежание коронавирусной инфекции, — звучит эхом над центром уже привычный шум сирен и просьба оставаться дома.
Люди начинают петь ещё громче, стараясь перекричать сирены.
Ещё с утра около 30 человек собрались на этом месте с плакатами для традиционного шествия «Бессмертного полка». Но только в этом году оно оказалось несанкционированным. Полицейские присутствовали на этом мероприятии, но не более того (видео очевидцев смотрите тут).
Ближе к обеду людей с советской атрибутикой на парковке становилось всё больше. Понятно, что ни о каком соблюдении дистанции в полтора метра речи не шло. Хотя большая часть «бунтовщиков» состояла из людей преклонного возраста, для которых гуляющий по воздуху коронавирус опаснее всего.
— Кто в маске — тот предатель и фашист, — кричит пожилая женщина.
Многие сибиряки уже отбросили плакаты с портретами героев войны в сторону и принялись активно доказывать всем вокруг, что сибиряков война не сломила, так какой-то вирус заморский тем более не страшен. И вообще при желании — можем повторить и победить. Вот только зачем и кого — не совсем понятно. Но желание победить всех и срочно буквально витало в воздухе и, в отличие от передававшегося в этом же воздухе коронавируса, оно было почти осязаемо.
Потихоньку полицейских возле празднующих новосибирцев становилось всё больше и больше. Сотрудники скромно стояли в стороне и слушали истории о счастливой эпохе, когда всю власть держали в железной руке. Но с рекомендациями пойти домой к толпе сибиряков почему-то не лезли.
— Ты смотри, смотри, ишь, понаехали, — мужчина в деловом костюме снимает происходящее на телефон. — Сейчас разгонят тут всех. Клоуны.
Но разгонять гордящихся прошлым сибиряков полиция также не спешит.
— Ты посмотри мои буклеты, что же сейчас происходит-то такое, — одна из активисток пытается сунуть полицейскому в дежурной машине бумажки, на которых расписано, как все прекрасно и дружно жили в Советском Союзе. — Вы же с народом должны быть!
Неудачливый сотрудник полиции, попавший в оборот, устало отводит глаза и бездумно, на автомате, кивает женщине.
После обеда люди потихоньку расходятся. Но место пустует буквально несколько минут — и вот парковку «захватывают» суровые байкеры в кожанках. Они дружно поедают мороженое и фотографируются. Байкеры, грозно откусывающие кусок пломбира в пластиковом стаканчике, выглядят очень эффектно.
— Да нам *** на этих полицейских, — кричат мужчины в ответ на мой вопрос. — Нас уже, вон, останавливали утром. Спросили куда, зачем. И ещё чего-то наговорили. Да ну их. Чего они могут сделать-то?
Интересно, что с приездом байкеров полицейские окончательно переместились поближе к парку.
После трёх парковка опустела окончательно. Мимо экрана, на котором сегодня транслируют фотографии «Бессмертного полка», проходят женщина с ребёнком. Они останавливаются. Женщина показывает на экран и рассказывает о том, что эти дедушки боролись за то, чтобы в мире больше не было войны. И почему-то мне кажется, что эта женщина не хотела бы ничего повторять и побеждать всех ещё раз.
В это время гуляющий Новосибирск продолжает жить своей, какой-то особенной жизнью. Проходят люди с георгиевскими лентами.
Люди гуляют возле закрытого сквера. На улицах особенно много обнимающихся парочек, семей с детьми. После отъезда перепевающих сирены мечтателей о новых победах прохожие ведут себя более свободно. Кажется, что вот эти спокойные люди будто принадлежат совсем другому миру. Где есть логика, а не указ сверху, по которому парки можно закрыть, а рядом с парками люди пусть гуляют, и так сойдёт, где о годовщине Победы говорят искренне и для себя, а не ради одобрения других. Но мы живём в одном городе. И три непохожие друг на друга мира постоянно пересекаются. И это видно даже в такой спокойный день. Парень в драных джинсах куда-то торопится, по человеку видно — он не гуляет бесцельно. Он проходит мимо полицейских. И вздрагивает. Как по инерции.
Ненавязчиво играет военная музыка. Горожане продолжают спокойно гулять. По-одному или компаниями, но между незнакомыми людьми дистанция в полтора метра соблюдается. Мелькают ленты, флаги, глаза то и дело натыкаются на плакаты о Великой Отечественной. Но ощущения праздника почему-то нет. Наоборот — кажется, что вот-вот мы окончательно проиграем. Стараниями каждого из нас. Самый первый всплеск заболевших коронавирусом был после пасхальных праздников, когда власти закрыли храмы, а верующие всё равно стояли у ворот. Близко друг к другу. Только тогда верили не в силу предков, а в бога.
Подробнее о том, как в городе проходит День Победы в условиях самоизоляции, вы можете прочитать в нашем онлайн-репортаже.