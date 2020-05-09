День непослушания: как сибиряки гуляли 9 Мая, забыв о коронавирусе, — репортаж из центра Новосибирска

После первомайских праздников могло показаться, что новосибирцы действительно начали соблюдать домашний режим, рекомендованный правительством — в первый день мая на улицах было немноголюдно (смотрите сами), да и погода соответствовала общему унылому настроению. Ветер, холод, слякоть — когда на улице так мерзко, то как-то само собой получается самоизолироваться на диване в обнимку с тёплым пледом и пушистым котом.

Зато сегодня, в канун Победы, погода удивила новосибирцев летней жарой и солнцем. Сибиряки и раньше не особо прислушивались к рекомендациям властей (шутка ли — Новосибирск постоянно находится на передовых среди крупных городов с самым низким уровнем самоизоляции), стоит ли говорить, что в первый тёплый день мая горожане ломанулись на улицу. Гулять, влюбляться и отмечать годовщину Победы, конечно же.