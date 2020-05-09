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Если правильно ответите на все вопросы, то без работы точно не останетесь

Если правильно ответите на все вопросы, то без работы точно не останетесь

Несколько дней подряд мы рассказывали вам, как получить помощь в режиме самоизоляции, а теперь настало время проверить, правильно ли вы всё поняли. Всего 10 правильных ответов помогут вам не обнищать, не расстаться с зарплатой и даже сохранить рабочее место, если что-то пойдет не так.

Пандемия, карантин, кризис — сложное время для всех. Поэтому работодатели могут уволить вас без выходного пособия

    А в отпуск без содержания могут отправить?

      Сколько вам должны доплачивать за работу в дни карантина?

        Согласно указу президента родители детей до трех лет имеют право на дополнительные выплаты. Сколько эти выплаты продлятся?

          Тем, кто остался без работы во время эпидемии, будут платить пособие. Сколько оно составляет?

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                    Что из перечисленного говорит, что перед вами не мошенники, а люди, которые реально хотят помочь?

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