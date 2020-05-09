Несколько дней подряд мы рассказывали вам, как получить помощь в режиме самоизоляции, а теперь настало время проверить, правильно ли вы всё поняли. Всего 10 правильных ответов помогут вам не обнищать, не расстаться с зарплатой и даже сохранить рабочее место, если что-то пойдет не так.