Несколько дней подряд мы рассказывали вам, как получить помощь в режиме самоизоляции, а теперь настало время проверить, правильно ли вы всё поняли. Всего 10 правильных ответов помогут вам не обнищать, не расстаться с зарплатой и даже сохранить рабочее место, если что-то пойдет не так.
29 апреля 2020
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